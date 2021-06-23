Ставка – независимость страны. История Ставки Верховного Главнокомандования 23 июня 1941 года была создана Ставка Главного командования. Этот орган был создан для стратегического руководства всеми вооруженными силами в годы войны На чтение: 2 минуты

23 июня 1941 года была создана Ставка Главного командования. Этот орган был создан для стратегического руководства всеми вооруженными силами в годы войны.

Все силы народа – на разгром врага

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Закончилось время провокаций, которое при попустительстве и подстрекательстве западных держав переросло в грубое нарушение элементарных норм международного права. Германия встала на путь грабительских захватов и чудовищных зверств в оккупированных странах. Вся западная территории СССР стала полигоном для выполнения захватнического плана «Барбаросса». Масштабы военных действий превысили все предполагаемые расчеты и потребовали от руководства страны быстрых и уверенных действий. На правительство сразу и без всякой очередности свалились сложнейшие задачи – от приостановки наступления немецких войск, всеобщей мобилизации, эвакуации на восток промышленных (в первую очередь оборонных) предприятий, населения и до организации производства вооружения. Все это требовало кардинальных изменений во всей системе политического, государственного и военного руководства. В существующей конституции не были предусмотрены элементы управления в военное время. На первом этапе все общее руководство осуществлялось ВКП(б), а вернее, ЦК во главе с И. В. Сталиным. Уже на следующий день, то есть 23 июня, Совет народных комиссаров утвердил новый орган власти в военное время – Ставку Главного командования. Ее возглавлял нарком обороны Тимошенко, но вскоре ее председателем стал сам Сталин. Ставка стала эффективным органом управления и просуществовала до осени 1945 года.

Почему Ставка?

Мы немного отвлечемся от событий 1941 года и расскажем, откуда возникло это слово. В древности ставкой назывался походный шатер, где размещался полководец. Ставки были и в армиях других стран, и у ханов Золотой Орды. В Ордынскую ставку приезжали русские князья, где получали ярлык на княжение. Со временем значение «ставки» изменилось. В годы Первой мировой войны это был орган полевого управления войсками и место нахождения императора, который еще и возглавлял армию. Кстати, еще весной 1941 года, во время стратегических командно-штабных учений, Наркомат обороны поднимал вопрос о создании Ставки Главного командования. Но чего-то конкретного добиться не удалось, и вопрос о Ставке остался открытым. Война внесла свои коррективы, и новый орган появился на следующий день после нападения на страну и стал осуществлять руководство вооруженными силами. В первом составе Ставки были маршал Тимошенко, начальник Генштаба Жуков, председатель Совнаркома Сталин, его заместитель Молотов, Буденный и нарком ВМФ Кузнецов. Когда Сталин стал во главе Ставки, он был еще и председателем Государственного комитета обороны. Была создана и группа советников по различным вопросам, но очень скоро все они получили новые назначения, и эта группа не восстанавливалась.

Ставка все годы работала в Москве. Вы все знаете, какое сложное положение сложилось в Москве к осени 41 года. Из Москвы были эвакуированы многие государственные учреждения, иностранные посольства. Ставка все время оставалась в Москве, правда, менялись места базирования. Первоначально все ее заседания проводились в Кремле, но из-за угрозы авианалетов, Ставка переехала в район Кировских ворот. Рядом находились и все вспомогательные службы.

Организаторы Победы

Ставка обладала всей полнотой власти. Все гражданские, партийные и советские организации должны были выполнять ее распоряжения. Контроль над выполнением распоряжений Ставки осуществляли ее представители. 8 августа 1941 года И. Сталин был назначен Верховным Главнокомандующим, и Ставка была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования (СВГК).

Ставка действительно стала главным организатором Победы. Она возглавляла общее стратегическое руководство всей Красной Армией, Военно-морским флотом, пограничниками, внутренними войсками и партизанами. Она оценивала военно-политическую и военно-стратегическую обстановку, и она же принимала оперативные решения по взаимодействию и координации действий всех войсковых подразделений – от фронтов до партизанских отрядов. Ставка занималась подготовкой резервов и материально-техническим обеспечением Армии. Ставке подчинялись вооруженные силы, и она утверждала планы операций, обеспечивала их силами и резервами.

Практически все важные решения принимались после обсуждения в СВГК. Приглашались и командующие фронтами, и крупные государственные деятели, и члены Политбюро. Представители Ставки и сами часто выезжали на места сражений, чтобы оказать помощь в руководстве той или иной операцией. С 1942 года вводится новый институт стратегического управления – представители СГВК с широким кругом полномочий. Принято считать, что именно с этого времени работа Ставки наиболее эффективна.

В октябре 1945 года завершаются боевые действия Второй мировой войны, и Ставка Верховного Главнокомандования упраздняется.