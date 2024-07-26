Создание регулярной Красной Армии Разгоравшаяся в России Гражданская война и угроза военной интервенции требовали от нового большевистского правительства создания регулярной мощной армии – оплота Советской власти. Старая армия полностью потеряла свою боеспособность. Уставшие от изнурительной войны солдаты всеми способами стремились домой. На чтение: 5 минут

15 (28) января 1918 г. Совет народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29 января (11 февраля) был подписан Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной при народном комиссариате по военным делам.

В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и переходом ее войск в наступление, 22 февраля 1918 г. правительство обратилось к народу с подписанным В.И.Лениным декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!». На следующий день началась массовая запись добровольцев в Красную армию и формирование многих ее частей. В феврале 1918 г. красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 23 февраля ежегодно стал отмечаться всенародный праздник – День Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота (позднее День защитника Отечества).

ДЕКРЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДОБРОВАЛЬЧЕСКОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 15(28) ЯНВАРЯ 1918 ГОДА

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической

революции в Европе.

I

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет:

организовать новую армию под названием «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», на следующих основаниях:

1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс.

2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы рекомендации:

войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и поименное голосование.

II

1) Воины Рабоче-Крестьянской Красной Армии состоят на полном государственном довольствии и сверх сего получают 50 руб. в месяц.

2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной Армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительным нормам, согласно постановлениям местных органов Советской власти.

III

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской Красной Армии является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам, в созданной при нем особой Всероссийской коллегии.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В.Ульянов (Ленин).

Верховный главнокомандующий Н. Крыленко.

Народные комиссары по военным и морским делам:

Дыбенко и Подвойский.

Народные комиссары: Прошьян, Затонский и Штейнберг.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров

Влад.Бонч-Бруевич.

Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов.

Декреты Советской власти. Т. 1. М., Гос.изд-во полит.литературы, 1957.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/rkka.htm

ВОЗЗВАНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20(7) февраля вечером выехали из Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно на хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии. Совет Народных Комиссаров постановляет: 1) Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны. 2) Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. 3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы — немедленно направлять на восток в глубь страны. 4) Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личной ответственностью их председателей. 5) Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов. 6) В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать. 7) Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ. 8) Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.

Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество! Да здравствует международная социалистическая революция!

Декрета «Социалистическое отечество в опасности!»

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/opasnost.htm

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ В РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ АРМИЮ

29 мая 1918 г.

Центральный Исполнительный Комитет считает, что переход от добровольческой армии ко всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян повелительно диктуется всем положением страны, как для борьбы за хлеб, так и для отражений обнаглевшей, на почве голода, контрреволюции, как внутренней, так и внешней.

Необходимо безотлагательно перейти к принудительному набору одного или нескольких возрастов. Ввиду сложности дела и трудности его одновременного проведения на всю территорию страны, представляется необходимым начать, с одной стороны, с наиболее угрожаемых областей, с другой стороны, с главных центров рабочего движения.

Исходя из вышесказанного, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановляет предписать Народному комиссариату по военным делам разработать в недельный срок для Москвы, Петрограда, Донской и Кубанской областей план осуществления принудительного набора в таких пределах и формах, которые в наименьшей мере нарушали бы ход производственной и общественной жизни означенных областей и городов.

Соответствующим советским учреждениям предписывается принять самое энергичное и деятельное участие в работах Военного комиссариата по исполнению возложенных на него задач.

Проект «Хронос»

http://www.hrono.ru/libris/lib_l/dekret_rkka.html

ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛОГО ЛАГЕРЯ

Еще в половине января советская власть обнародовала декрет об организации «рабоче-крестьянской армии» из «наиболее сознательных и организованных элементов трудящегося класса». Но формирование новой классовой армии шло неуспешно, и совету пришлось обратиться к старым организациям: выделялись части с фронта и из запасных батальонов. соответственно отсеянные и обработанные, латышские, матросские отряды и красная гвардия, формировавшаяся фабрично-заводскими комитетами. Все они шли против Украины и Дона. Какая сила двигала этих людей, смертельно уставших от войны, на новые жестокие жертвы и лишения? Меньше всего — преданность советской власти и ее идеалам. Голод, безработица, перспективы праздной, сытой жизни и обогащения грабежом, невозможность пробраться иным порядком в родные места, привычка многих людей за четыре года войны к солдатскому делу, как к ремеслу ("деклассированные"), наконец, в большей или меньшей степени чувство классовой злобы и ненависти, воспитанное веками и разжигаемое сильнейшей пропагандой.

А.И. Деникин. Очерки русской смуты.

http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/2_18.html

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 (15 по старому стилю) января 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).

22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей.

10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в Президиум ВЦИК предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив празднование к ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято.

Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 года его президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить эти торжества ко дню Красного подарка, проводимого с целью сбора материальных и денежных средств для Красной Армии.

При Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК) был создан Центральный комитет по организации празднования годовщины Красной Армии и Дня Красного подарка, который состоялся в воскресенье 23 февраля.

5 февраля "Правда" и другие газеты опубликовали следующую информацию: "Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января".

23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили годовщину Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не отмечался.

27 января 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".

Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий устроил в этот день военный парад на Красной площади, заложив тем самым традицию ежегодного всенародного торжества.

В 1923 году широко праздновался пятилетний юбилей Красной Армии. В постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 года, говорилось: "23 февраля 1923 г. Красная Армия будет праздновать 5‑ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры".

Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 января 1918 года, но саму дату издания, связали напрямую с 23 февраля.

В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма ‑ 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года формулировка была немного изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии".

В 1951 году появилась очередная трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 году первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".

В Федеральном законе от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России", день 23 февраля официально именовался "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества".

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" Федеральным законом от 15 апреля 2006 года, из официального описания праздника исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

В декабре 2001 года Государственная дума ФС РФ поддержала предложение сделать 23 февраля – День защитника Отечества – нерабочим праздничным днем.

В День защитника Отечества россияне чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны.

Обложка: художники В.К.Дмитриевский, И.В.Евстигнеев, Г.И.Прокопинский «Рождение Красной армии или Первый бой с немцами под Псковом 23 февраля 1918 года». 1954. Псковский музей-заповедник.

Источник: https://yavarda.ru