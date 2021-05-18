Сохраним нашу историческую родину! Россия в памятниках и достопримечательностях 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Эта традиция зародилась в 1984 году, когда Ассамблея по вопросам охраны достопримечательностей при ЮНЕСКО призвала разные страны мира позаботиться о культурном наследии. Девизом праздника стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». На чтение: 3 минуты

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Эта традиция зародилась в 1984 году, когда Ассамблея по вопросам охраны достопримечательностей при ЮНЕСКО призвала разные страны мира позаботиться о культурном наследии. Девизом праздника стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».

Памятники правителям, гражданам и поэтам

В нашей стране насчитывается более ста тысяч исторических объектов, имеющих федеральное и региональное значение. Впервые забота о сохранении таких мест стала официальной задачей государства в годы правления Петра Великого. В 1722 году император приказал охранять памятники старины. Любопытно, что первый гражданский монумент был посвящен именно Петру I – это «Медный всадник», возведенный по приказу Екатерины II. Изначально планировалось, что в роли скульптора выступит Карло Растрелли, но его проект не пришелся по душе императрице, и творение итальянского мастера заняло место у Михайловского замка. Что касается памятника на Сенатской площади, то его авторство принадлежит Этьену Фальконе, идеи которого государыня восприняла с большим энтузиазмом. «Медный всадник» был установлен в Петербурге в 1782 году, на постаменте виднеется символическая надпись: «Петру Первому – Екатерина Вторая», указывающая на преемственность власти и незыблемость связей между двумя великими правителями. Это было особенно важно для императрицы, старавшейся доказать легитимность пребывания на троне, несмотря на совершенный ею дворцовый переворот.

Памятник «Медный всадник» в Санкт-Петербурге.

Источник: Оксана Баринова

В Первопрестольной первый памятник появился несколькими десятилетиями позднее: им стал монумент Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, воздвигнутый в 1818 году. Установить его планировалось к двухсотлетнему юбилею изгнания из России польских интервентов, но из-за Отечественной войны 1812 года планы пришлось скорректировать. Памятник Минину и Пожарскому создавался на народные деньги: сбор средств на увековечение героев второго ополчения начался в 1808 году в Нижнем Новгороде, на малой родине Кузьмы Минина. В конкурсе проектов победил скульптор Иван Мартос, но памятник он намеревался поставить в Москве и даже вступил в спор с Александром I по этому вопросу. К тому же император хотел разместить памятник спиной к Кремлю, а Мартос уверял его, что героев необходимо повернуть лицом. Царь считал, что ополченцы заслоняли бы собой сердце России, а по идее скульптора – Минин указывал Пожарскому на занятый врагами Кремль, призывая к его освобождению. Надпись тоже предлагалась другая: «Вам монумент – святой Руси существованье». Впоследствии ее заменят на существующую поныне: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

Работа над памятником продолжалась на протяжении Наполеоновских войн и Отечественной войны, что добавляло идее его создания дополнительный патриотический смысл. В одном из описаний труда Ивана Мартоса встречается фраза: «Бедствие 1812 года оживило в памяти бедствие 1612 года, и монумент сей будет служить потомству памятником обеих достославных эпох». Отливка скульптурной группы высотой в четыре с половиной метра по выплавляемой восковой модели стала в то время уникальной не только для России, но и для всей Европы. Памятник торжественно открывали как символ двух побед – далекой, спасшей страну в семнадцатом столетии, и совсем недавней – над армией «двунадесяти языков». На открытие собрался, без преувеличения, весь город: деревья, крыши и даже кремлевские башни были усыпаны народом, когда под барабанную дробь с монумента сняли покрывало. С этого дня церемонии открытия новых памятников в двух столицах будут неизменно сопровождаться пышными торжествами и большим интересом жителей. Следующее не меньшее по масштабу событие Москве довелось пережить в 1880 году, когда на Тверском бульваре установили памятник А.С. Пушкину работы Александра Опекушина. При жизни поэта не было создано ни одной, даже самой скромной скульптуры – так пожелал сам Пушкин. Со свойственной ему самоиронией он писал супруге: «Арапское мое безобразие будет предано бессмертию во всей своей мертвой неподвижности». Место возведения монумента выбрали неслучайно: в начале бульвара, напротив Страстного монастыря (по преданию, его колокола первыми зазвонили после того, как войска Наполеона покинули город), поэт любил гулять. После Октябрьской революции, когда из детей Пушкина осталась в живых лишь его дочь Мария, она часто приходила к монументу и подолгу сидела возле него, вспоминая былые годы. Редкий прохожий тогда узнавал в скромной старушке родственницу главного русского поэта.

Памятник Минину и Пожарскому.

Источник: uploads.wikimedia.org

Помнить и помогать

В наши дни важнейшей задачей является сохранение памятников разных эпох, прежде всего, связанных с ключевыми событиями отечественной истории. В 2016 году Российским военно-историческим обществом был создан проект «Место памяти» для объединения усилий в сохранении памятников, мемориалов, вечных огней и мест захоронений солдат Великой Отечественной войны – в том числе и братских. На интерактивную карту России каждый желающий может внести необходимую информацию о памятнике, прикрепить фотографии или видео, чтобы единомышленники знали, в каком состоянии мемориал находится в данный момент. Эта информационная площадка помогает проводить мероприятия по благоустройству территорий, торжественные церемонии возложения цветов, организовывать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Портал «Местопамяти.рф» действует, чтобы сохранить первоначальный исторический вид памятников через сопоставление фотографий «до» и «после». «Место памяти» помогает регулярно заботиться о мемориалах и следить за их сохранностью в любой день, а не только в ходе подготовки к празднованию 9 Мая. Однако помимо организационного аспекта платформа выполняет едва ли не самую важную задачу – сохранение памяти о невосполнимых потерях, которые приносят войны, и призыв к тому, чтобы подобные трагедии никогда более не повторялись.

Памятник воину-ополченцу Фрунзенской дивизии.

Источник: mos.ru

От Руси до России

Российское военно-историческое общество стремится не только сохранять уже существующие памятники и достопримечательности, но и приветствует создание новых. 12 ноября 2017 года в Калуге был торжественно открыт памятник московскому князю и собирателю русских земель Ивану III. Автором идеи при поддержке РВИО выступил Андрей Кончаловский, а работу выполнили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Место выбрано неслучайно – именно на Калужской земле в 1480 году закончилась двухсотлетняя история зависимости Руси от Золотой Орды. После стояния на Угре начался новый этап развития Государства Российского, связанный с деятельностью потомков Ивана III. Немногим ранее Российское военно-историческое общество реализовало другой интересный проект, связанный с памятниками правителям. Недалеко от Музея военной формы, в Петроверигском переулке, открылась «Аллея правителей», где представлены стелы с бюстами всех исторических личностей, возглавлявших государство, – начиная с варяжского князя Рюрика. Первую экскурсию по «Аллее правителей» провел научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, в день открытия русский народный ансамбль «Россия» исполнил песню «Славься!» композитора М.И. Глинки. Из столицы «Аллея правителей» готовится к переезду в Пензу, а пока увидеть монументы можно во время прогулки по скверу недалеко от усадьбы Тургеневых-Боткиных.

Первый в России памятник Ивану III.

Источник: regnum.ru

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