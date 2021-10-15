Школа боевых искусств для Евразии: к годовщине Договора о коллективной безопасности 20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности, подписанный рядом постсоветских республик. У граждан, считающих высшей формой любви к Родине оплакивание её былого величия, принято считать, что у Америки есть боевая организация НАТО, а у нас — ни с кем не воюющая и, может, существующая только на бумаге ОДКБ. Рискнём предположить: эти граждане не в курсе, ни зачем создана ОДКБ, ни что она собой представляет. Сегодня, когда мы справляем вступление в силу Договора о коллективной безопасности, об этом стоит поговорить. Как всё начиналось До 2002 года собственно Организации не существовало. Был лишь сам договор о коллективной безопасности,... На чтение: 3 минуты

20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности, подписанный рядом постсоветских республик.

У граждан, считающих высшей формой любви к Родине оплакивание её былого величия, принято считать, что у Америки есть боевая организация НАТО, а у нас — ни с кем не воюющая и, может, существующая только на бумаге ОДКБ. Рискнём предположить: эти граждане не в курсе, ни зачем создана ОДКБ, ни что она собой представляет. Сегодня, когда мы справляем вступление в силу Договора о коллективной безопасности, об этом стоит поговорить.

Как всё начиналось

До 2002 года собственно Организации не существовало. Был лишь сам договор о коллективной безопасности, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 1994-м. В то время он объединял его нынешних участников (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения), а также к настоящему моменту покинувших его Грузию, Узбекистан, Азербайджан, т.е. почти ⅔ бывших союзных республик. Можно вспомнить, что Грузия с Арменией всего годом ранее (1991) бойкотировали проведение референдума о сохранении СССР, а армяно-азербайджанский конфликт 1992-1994 годов вообще должен был исключать одновременное членство обеих республик в подобном соглашении. Однако и в том и в другом случае была своя логика.

Из всего наследия СССР общий контур безопасности был самым неудобным для распила и приватизации, поскольку изначально создавался единым. Экономику отдельных республик можно было худо-бедно выделить, сосчитать и поделить (хотя, конечно, тоже с мясом, кровью и дикими потерями). Смогли в конечном счёте поделить и имущество и вооружения ВС СССР. Но — точно так же как обособленные экономики перестали давать общесоюзный эффект, — отдельные армии республик оказались неспособны поддерживать региональную безопасность. В особенности это касается Средней Азии, для которой Афганистан никогда не исчезал из актуальной повестки. Поэтому в 2002 году договор не просто был продлён на очередной пятилетний срок, как в 1999-м, а вырос до уровня международной политической организации.

Невоенный блок

Почему политической? Потому что до определённого момента ОДКБ оставался скорее кабинетным блоком, который не располагал общими военными силами и совместным командованием. Такие силы возникли только в 2009 году, после подписания соглашения о создании КСОР (коллективные силы оперативного реагирования). По последним данным , они объединяют более чем 20 тыс. военнослужащих. Задачи, поставленные перед КСОР (противодействие военной агрессии, терроризму, наркотрафику, оргпреступности, чрезвычайным ситуациям) отрабатываются на ежегодных военных учениях («Рубеж», «Взаимодействие», «Нерушимое братство») от Средней Азии до Арктики.

При этом, начиная с 2009 года и по сей день, силы ОДКБ не участвовали в реальных операциях. Что, в моменты обострения политической ситуации в одной из входящих в ОДКБ стран, даёт повод для манипуляций на тему «ОДКБ катится к своему закату». Последние примеры подобного рода – обострение армяно-азербайджанского конфликта по поводу Нагорного Карабаха и принятие новой военной доктрины Беларусью (исключает использование военных сил республики за её пределами). В последние дни стороны активно заняты выяснением отношений в прессе. Между тем ничего критического не происходит.

Правильное понимание задач

Во-первых, ОДКБ не нужно рассматривать как аналог НАТО, по крайней мере, в ближнесрочной перспективе. Большая часть завышенных ожиданий на тему «А давайте и мы будем по всему миру бегать и оружием бряцать» вызваны как раз этим невольным сравнением.

Хотя если уж говорить о НАТО, то с момента создания организации в 1949 году и до середины 1990-х её силы занимались строительством баз, учениями, унификацией вооружения, определением текущих и перспективных угроз – словом, чем угодно, только не военными операциями. Скорее всего, так было бы и дальше, если бы развал СССР и социалистического блока в Европе не развязал альянсу руки (первые операции НАТО провела против боснийских сербов в 1994-1995 годах).

Во-вторых, ни одной из стран ОДКБ не следует посылать свои военные контингенты в Карабах. Это не нужно ни России, ни Белоруссии, ни даже самой Армении, поэтому новая военная доктрина, принятая Белоруссией в начале апреля этого года, никакой проблемы для организации не несёт. Для разрешения очередного обострения вполне хватит тех сил, которыми располагает армия Армении, а также дипломатической поддержки РФ. Потому что: а) как и в предыдущих случаях, обострение будет снято дипломатическими усилиями; б) военными силами проблему Карабаха не решить. Впрочем, это частности.

Программа-минимум на текущем этапе – даже не проведение совместных операций, а восстановление компетентности вооружённых сил во всех странах ОДКБ на уровне, хотя бы частично сопоставимом с ВС СССР. Как раз с этой целью в российских военных вузах существует программа подготовки офицеров из стран ОДКБ (согласно прошлогодним данным МО РФ, не менее 80% офицеров Армении, Таджикистана, Киргизии получили российское военное образование). При этом эти офицеры учатся по одним учебным программам с российскими и ориентированы на изучение одного и того же вооружения.

Программа-максимум – подтягивание суверенитета и государственности, так дружно провозглашённых в 1991 году, до утраченного тогда же уровня. Утеря суверенитета всегда начинается с силовых органов, обратный процесс начинается там же. И, судя по прошлогодним событиям в Таджикистане (попытка военного переворота, возможная причастность ИГ), этому процессу ещё далеко до завершения. При таких вводных устраивать общие военные операции слишком рискованно – пусть республики вначале обеспечат свою состоятельность и способность отвечать за свой сектор безопасности.

Желание отдельных участников просто подписать договор, ничего не делать и получить взамен «старшего брата», который в нужный момент придёт и настучит кому надо в бубен, – вполне понятно. И объясняется как раз привычкой к постсоветскому формату оскольчатой государственности.

Вопрос о том, станет ли ОДКБ в будущем причинять добро не только в своих границах, но и в региональном или даже глобальном масштабе, — далеко выходит за рамки текущего материала. Однако точно можно сказать, что зависит это в первую очередь от того, насколько успешно будут решены проблемы восстановления суверенитета и укрепления армий государств-участниц Организации.

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