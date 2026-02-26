В апреле 2016-го. Если бы СМЕРШ вернулся В апреле 2016-го. Если бы СМЕРШ вернулся На чтение: 2 минуты

73 года назад, 19 апреля 1943 г., была образована военная контрразведка СМЕРШ.

Мы уже писали о параллельном сосуществовании двух государств: России скучных документов и России хардкорного тёмного фэнтези. В последней большевики внезапно напали на страну и свергли царя, в ГУЛАГе погибли то ли 30, то ли 100 миллионов, а в космос наши соотечественники полетели вопреки государственному устройству. В первой всё было куда логичнее, но совсем не так ярко. Поэтому реальность отечественной истории до сих пор живёт в тени кровавой клюквенной легенды.

Одним из самых ярких примеров такого раздвоения является, безусловно, спецслужба с крутой аббревиатурой СМЕРШ. Она просуществовала всего три года, однако до сих пор в её адрес несётся «...У СМЕРШ не было красивой формы, но это, пожалуй, единственное их отличие от войск СС». Сегодня, когда мы справляем 73-летие одной из самых эффективных военных контрразведок в истории человечества, об этом стоит поговорить.

О чём вообще речь

СМЕРШ («СМЕРть Шпионам») – общее название для трёх различных органов военной контрразведки: при наркомате обороны (руководитель – Виктор Абакумов), при наркомате Военно-Морского флота (Пётр Гладков), при НКВД (Семён Юхимович). Последний создан чуть позднее – 15 мая 1943 года. Курировались они по порядку: Сталиным , Кузнецовым (наркомом ВМФ) и Берией (наркомом внутренних дел).

Дата создания совсем не означает, что до 1943 года военной контрразведкой в СССР никто не занимался. До этого существовало Управление особых отделов при НКВД – большая часть управления позже перешла в ведомство Абакумова. Перестановка была чисто управленческой, на время войны. Во-первых, контрразведке уделялся особый контроль, во-вторых, Берию элементарно разгрузили.

Почему это случилось только в 1943 году? До конца 1942-го справлялись в прежней конфигурации. Но в течение 1942 года абвер наращивает активность в подготовке и заброске агентов за линию фронта. Блицкриг не удался, поэтому решили действовать с помощью диверсантов, готовя их до 10 тыс. в год.

Собственно, Абвер, а вернее его отдельные подразделения, занимавшиеся контрразведкой, следует считать аналогом СМЕРШа (Абвер-III – контрразведка в вермахте и военной промышленности). Однако аналогом лишь функциональным. Преимущества в организации (3 обособленных структуры, одна из которых курировалась непосредственно Сталиным) определяли эффективность работы.

Как работали

Самый наглядный пример рутинной работы смершевцев приводится в повести Владимира Богомолова «Момент истины» (экранизирована как «В августе 44-го»).

Вот так или примерно так «птенцов Абвера» постепенно и переловили. Долгая беготня по лесам, расшифровка чужих радиограмм, задержание. Нередко со стрельбой и героической гибелью.

Количественные результаты этой работы (30 тыс. задержанных или уничтоженных диверсантов) всегда можно оспорить. Сложнее, когда в пользу СМЕРШ говорит сам противник.

Обратимся к мемуарам Вальтера Шелленберга (руководитель военной разведки) и Отто Скорцени (самый известный диверсант Третьего Рейха). Первый упоминает в них успешного агента «Макса», которого немецкой разведке удалось внедрить в Генштаб Красной Армии и длительное время получать от него информацию. Второй пишет об операции «Волшебный стрелок» – помощь в прорыве из окружения т.н. группе Шерхорна (2 тыс окружённых в белорусских лесах солдат и офицеров, с боями пробивавшихся в Восточную Пруссию).

Дело в том, что столь ценимый Шелленбергом «Макс» (Александр Демьянов, «Гейне») изначально был двойным агентом и сливал немцам дезу начиная с 1942 года. Бедный Шелленберг так этого и не узнал.

Александр Демьянов.

С группой Шерхорна ещё больнее: её в принципе никогда не существовало. Что, однако же, не мешало ей с боями «пробиваться к своим» (с декабря 1944 г. по март 1945 г.) и водить за нос всю верхушку Рейха до Гитлера включительно: Шерхорн стал национальным героем, за пример мужества, который группа подавала другим солдатам вермахта, на неё сыпались награды. И агенты, которых высылали навстречу (смершевцы успели задержать 22 диверсанта). Гитлер даже собирался послать к Шерхорну самого Скорцени, но РККА поломала контрразведчикам всю игру – слишком быстро продвигалась на Берлин. Впрочем, сам Шерхорн всё же был.

Генрих Шерхорн.

В июле 1944-го его взяли в плен там же, где он затем так героически «сражался в окружении», и убедили в необходимости сотрудничать.

Это самая известная из радиоигр, были и другие. Уже в ходе подготовки немцами операции «Циталель» (Курская битва) СМЕРШ поставлял им дезинформацию с помощью десяти перевербованных радистов.

Мифология

Тут остановимся на наиболее распространённых мифах.

«Сидели в тылу и стреляли в спины своим» . Начнём с последнего, т.к. это вообще яркий пример сваливания в одну кучу. Функции заградотряда (которые, к слову, заключались в том, чтобы организовывать и возвращать солдат на позиции, а не методично расстреливать наступающих в спины, как демонстрируется в фильме «Цитадель») зачастую могли выполнять даже не части НКВД, а обычные стрелковые подразделения, стоящие в резерве – об этом говорят сами фронтовики.

Работа СМЕРШа действительно часто велась в тылу. Хотя бы потому, что после наступления РККА на освобождённых территориях оставались солдаты противника (отставшие, дезертиры, окруженцы), сотрудники оккупационной администрации, завербованные немцами агенты. С выходом к границам национальных республик к ним прибавились служащие прибалтийских и украинских Ваффен СС, УПА, польского Национального воинского союза, «лесные братья» и т.п. Не говоря уж о том, что диверсанты Абвера забрасывались именно в глубокий тыл, а совсем не с боями через линию фронта пробивались.

«Хватали всех окруженцев и бежавших из плена – и в лагеря!» . СМЕРШу было проблематично хватать окруженцев уже хотя бы исходя из даты его создания. К апрелю 1943 года эта проблема начинает больше заботить как раз вермахт. Что же до бежавших, тут крайне показательна история мл. лейтенанта Богданова. Войну встретил в Прибалтике. В 1941 году попал в плен, завербован, проходил подготовку в Смоленской разведшколе. После заброски явился с повинной. Перевербован, заброшен обратно – в свою же разведшколу. Увёл оттуда 150 «студентов» и вместе с ними присоединился к партизанскому отряду.

Ну и насчёт лагерей: ни сажать, ни расстреливать сотрудники СМЕРШ никого не могли. Могли – передавать трибуналу.

«Пока другие воевали, они себе в тылу награды вешали (за стрельбу по своим и сажание в лагеря)» . За время войны около 6 тыс. сотрудников СМЕРШ погибли. Награждённых званием Героя Советского Союза среди смершевцев было только четверо, все посмертно. Средний срок службы до выбытия по ранению/смерти – 3 месяца.

***

Ну и, наконец, о мотивах нелюбви к СМЕРШу, проявившейся внезапно через десятилетия после войны. За время войны через контрразведку прошло немало людей: диверсанты, коллаборанты, представители всякого рода «национально-освободительных» движений. Всем им очень неприятно было вспоминать эти встречи и их последствия. Ещё обиднее, что и развернуться-то толком не дали.

Что же до современных мифотворцев, то просто представьте, что получится, если структуру, подобную СМЕРШ, перенести в наше время. Сколько посыплется приятных неформальных связей, мило оформленных грантов и т.д. Тут надо понимать, что это для нас холодное дыхание спецслужб за спиной есть что-то очень теоретическое. Мы не берём этих самых грантов, мы не даём «консультации» зарубежным фондам и так далее. А огромная часть столичного медиакласса это делает. И осознаёт зависимость своей деятельности от её трактовки. И время от времени всерьёз сглатывает, когда ей кажется, что трактовка меняется на более традиционную.

Поэтому СМЕРШ эти граждане ненавидят пусть и задним числом, но очень злободневно.

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