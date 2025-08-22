Сам себя сделал. Михаил Сперанский как государственный деятель и преобразователь «…ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им – им одним… И потомство отдаст ему справедливость…» На чтение: 3 минуты

Учение и становление

Мальчик, появившийся на свет 12 января (по н. ст.) 1772 года в глухом селе Черкутине Владимирской губернии и воспитанный в бедной семье сельского священника, казалось бы, должен был повторить путь своего родителя. Действительно, юный Сперанский с семи лет обучался в семинариях: сначала во Владимире, а с 1788 года – в Петербурге. Изначально воспитанный на Апостоле и Часослове он очень любил читать и тем самым пополнять свою копилку знаний. Блестящий ученик проявил тягу к знаниям и в столице, Михаил штудировал европейских философов. Окончив курс в 1792 году, Сперанский был оставлен при Александро-Невской семинарии преподавателем математики, физики, философии и красноречия. Тогда же молодой человек начал писать сам, выражая через перо свои взгляды на человеческое достоинство и демонстрируя оригинальность и независимость суждений. По-настоящему разносторонне образованный Сперанский мог стать прекрасным богословом, однако избрал другой путь – путь служения Государству Российскому.

Чиновник

Первой ступенькой будущей карьеры для молодого человека стала с 1797 года работа секретарем князя Алексея Куракина, который при Павле I занял должность генерал-прокурора и уговорил Сперанского на службу в своей канцелярии. Здесь новоиспеченный чиновник проявил себя тонким психологом и талантливым администратором, и делопроизводителем, что было бесценно во времена вспыльчивого и щедрого на указы Павла. Путь вверх по карьерной лестнице молодой чиновник преодолевал стремительно, уже через два года после начала службы Сперанский получил чин статского советника.

Преобразователь

В первый год правления Александра I – 1801-й – Михаил Михайлович стал помощником Дмитрия Трощинского, статс-секретаря нового царя, перейдя через год на службу в Министерство внутренних дел к князю Виктору Кочубею. Последний входил в «Негласный комитет» Александра I наряду с другими его «молодыми друзьями». В 1802-1804 годах Сперанский составил для размышлявшего над реформами государя ряд записок – «О коренных законах государства», «О постепенности усовершения общественного», «Еще нечто о свободе и рабстве», «Об устройстве судебных и правительственных учреждений в России» и другие, излагая в них свое видение реформ. Михаил Михайлович писал о даровании прав обществу сверху, однако подчеркивал неготовность страны принять масштабные конституционные изменения и призывал начать постепенные реформы с изменения государственного аппарата.

Переломным для способного царедворца стал 1806 год, когда он начал бывать у царя с министерскими докладами. Император оценил умного и независимого от дворцовых кругов молодого человека. В 1808 году Сперанский сопровождал государя на встречу с Наполеоном в Эрфурте, после чего был назначен товарищем министра юстиции, став на время главным советником Александра. В скором времени по инициативе царя Михаил Михайлович взялся за составление общего плана государственных реформ. Для выполнения этой нелегкой задачи он со своими подчиненными изучал конституции разных стран, в том числе Франции и США, а также результаты работы екатерининской Уложенной комиссии .

В 1809 году Сперанский представил Александру свое «Введение к уложению государственных законов». Речь шла о разделении сословий по имущественному признаку, общих и сословных правах и обязанностях подданных, а главное, о конституции как даре государя народу. Писалось и о реформе местного управления, и о самостоятельных исполнительной и судебной власти, об учреждении выборных органов: от волостных дум до думы государственной (она должна была подчиняться императору и иметь законосовещательные функции). План Сперанского был слишком смел и сложен в условиях тогдашней бюрократии. В реальности удалось создать только высший законосовещательный орган – Государственный совет , учрежденный в 1810 году и руководимый на первых порах все тем же Сперанским в должности государственного секретаря.

Составлением общего плана реформ деятельность Михаила Михайловича не ограничивалась, он занимался и другими важными вопросами. Например, в 1809 году добился введения экзамена на чин, то есть образовательного ценза в продвижении по службе, а также указа о придворных званиях, лишавшего его обладателей автоматического получения гражданских чинов.

Ссыльный

В 1810-1812 годах Сперанский был фактически вторым лицом в государстве. Как госсекретарь, он был беспощаден к взяточничеству и коррупционерам. В 1810 году он провел финансовую реформу, облагавшую налогами землевладельцев. Все это вызывало недовольство и зависть. Отрицательные, а часто клеветнические, отзывы достигали императора: молодого преобразователя считали не только сокрушителем привычных устоев, но и называли главой масонов, узурпатором и французским шпионом. Критика александровских реформ прозвучала из уст знаменитого и влиятельного писателя и историка Николая Карамзина в его «Записке о древней и новой России». Сперанским были недовольны очень многие приближенные монарха. В итоге царь сдался: весной 1812 года, за несколько месяцев до нашествия Наполеона на Россию, государственный секретарь был сослан в Нижний Новгород.

Но и здесь кипучая энергия не оставляла реформатора. В 1816 году, дождавшись удобного момента после победного окончания наполеоновских войн, Михаил Михайлович добился возвращения на государственную службу, став пензенским губернатором. Через три года он уже сибирский генерал-губернатор. Наконец, в 1821 году Сперанский возвращается в столицу, где становится членом Государственного совета и главой Комиссии по составлению законов. В последней он работал еще с 1808 года, ссылка лишь прервала этот процесс. Кодификацией законов чиновник занялся и при новом государе Николае I .

Законодатель

Император Николай Павлович, как и его старший брат, высоко оценивал ум и талант Сперанского. Главным делом для него при новом царствовании стала сложнейшая и важнейшая работа по составлению нового действующего свода законов, а также полного свода законов страны . Для этого, согласно плану самого Михаила Михайловича, в 1826 году при Собственной Его Императорского Величества канцелярии учреждалось Второе кодификационное отделение.

Попытки законодательных реформ предпринимались еще с начала XVIII века, однако ни одна не была удачной, и в стране продолжало действовать устаревшее Соборное уложение 1649 года .

Сперанский, бывший фактическим руководителем Второго отделения, с присущей ему энергией принялся за дело. Вместе со своими сотрудниками он занялся составлением полного свода существующих законов. Для этого выявлялись и сверялись многочисленные архивные материалы, результатом чего стала публикация уже в 1830 году 45 томов Полного собрания законов.

Титаническая работа была проведена и со Сводом действующих законов: сначала акты, разделяемые в соответствии с теми или иными отраслями права, описывались в хронологическом порядке, после чего происходил отбор: не применявшиеся законы и всяческие повторы устранялись, а в случае необходимости некоторые акты исправлялись. После разделения на государственные и гражданские законы записывались в виде статей с указанием их источников, что придавало своду весомость. Итогом этой огромной работы стало 15 томов Свода законов, вышедших к 1832 году и вступивших в силу в 1835 году. Блестящему законодателю удалось превратить устаревшее и разрозненное российское законодательство в сложную и четкую законодательную систему, что стало большим шагом вперед для русского права. За эти заслуги Сперанский был награжден орденом св. Андрея Первозванного и титулом графа.

Личность блестящего деятеля, неустанно трудившегося на благо государства, была поистине велика. Михаил Михайлович Сперанский продвинул родную страну вперед, во многом заложив основы всех дальнейших либеральных преобразований. Устами Андрея Болконского Лев Толстой выразил во многом справедливую оценку реформатору: «…ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им – им одним… И потомство отдаст ему справедливость…».

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