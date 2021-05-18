Русские офицеры начала ХХ века: образование и карьера В нашей рубрике «Россия. Военная история» мы рассказываем о ключевых, судьбоносных событиях и людях русской армии, определивших пути её развития и находящихся в центре внимания современных военных историков. На чтение: 1 минута

В нашей рубрике «Россия. Военная история» мы рассказываем о ключевых, судьбоносных событиях и людях русской армии, определивших пути её развития и находящихся в центре внимания современных военных историков.

Как стать офицером

В Русской императорской армии производство в офицеры осуществлялось при выпуске из училищ или за отличия. Кадровое офицерство не было однородным по своему образовательному цензу. Училища подразделялись на военные и юнкерские. В пореформенный период выпускники юнкерских училищ позволили преодолеть назревавший в России кризис комплектования офицерского состава. В выпусках из военных и юнкерских училищ в 1912 году 60,7% составили выпускники военных училищ и 39,2% – юнкерских.

Между тем, для поступления в военное училище требовалось окончание кадетского корпуса, тогда как для поступления в юнкерское училище этого не требовалось. Тем не менее, в результате увеличения требований к юнкерским училищам и их переводу на трёхгодичный курс разница в образовании почти нивелировалась. Однако осталась существенной разница в воспитании, поскольку семь лет кадетского корпуса основательно формировали характер будущего офицера и его мировоззрение. Традиционно училищное образование отличалось оторванностью от практики, схоластичностью, вниманием к излишним деталям при малом количестве полевых занятий. Подготовка офицера, тем не менее, стоила государству очень дорого – свыше 5000 рублей в ценах 1908 года.

Разные скорости карьеры

Быстрее армейских офицеров по службе продвигались офицеры гвардии, что порождало определённый антагонизм и кастовость различных групп офицерского корпуса. Так, чина полковника офицер гвардейской кавалерии достигал, по данным на 1908 год, уже через 19,7 лет службы, тогда как офицер армейской кавалерии – лишь через 26,6 года. Наибольший разрыв существовал в артиллерии, где гвардеец становился полковником в среднем через 19,8 лет службы, а его армейский товарищ по профессии – через 29 лет. То есть разрыв превышал десять лет.

Для ускорения карьеры офицеру необходимо было окончить военную академию. Поступать в академию разрешалось после трех лет службы. Как отмечал генерал Антон Иванович Деникин, « для непривилегированного офицерства иначе, как через узкие ворота “Генерального штаба”, выйти на широкую дорогу военной карьеры в мирное время было почти невозможно ». При этом офицеры, « не попавшие в Генеральный штаб, быть может, благодаря только нехватке какой-нибудь маленькой дроби в выпускном балле, возвращались в строй с подавленной психикой, с печатью неудачника в глазах строевых офицеров и с совершенно туманными перспективами будущего ».

Важную роль в период между Русско-японской и Первой мировой войнами играл вопрос омоложения командного состава армии. На 1914 год около 10% командиров корпусов были старше 60 лет. Среди командиров полков офицеры старше 50 лет составляли 27,7%. По данным на 1912 год, 37,1% офицеров было до 30 лет, 32,2% – от 30 до 40 лет, 21,4% – от 40 до 50 лет, 8,7% – от 50 до 60 лет и 0,5% – старше 60 лет. Среди генералитета лиц до 30 лет не было, в возрасте от 30 до 40 лет находились 0,7% генералов, от 40 до 50 лет – 18,4%, от 50 до 60 лет – 66,9%, а 13,9% генералов были старше 60 лет. Большинство штаб-офицеров (51,3%) пребывали в возрасте 40-50 лет, между 50-ю и 60-ю годами находились 37,2% штаб-офицеров.

По образовательному уровню накануне Первой мировой войны академии окончили 6,7% офицеров, военные училища – 48,2%, юнкерские училища – 43% и гражданские учебные заведения – 2,1%.

Интересен вопрос постоянства службы офицеров в своих частях. Так, в 1907 году перевелись в другие части 3793 офицера или двенадцатая часть от их общего числа. Кроме того, последовало около 2000 назначений. Всего же, таким образом, перемещались порядка 6000 человек или седьмая часть офицерского корпуса.