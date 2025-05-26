Ростислав Мединский награжден Памятным знаком «Комсомольская правда» Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский награжден Почетным Памятным знаком «Комсомольская правда».

- Эта награда всего коллектива Российского военно-исторического общества. Нашу организацию связывает многолетняя история сотрудничества с «Комсомольской правдой», - подчеркнул Ростислав Мединский.

Ровно 100 лет назад, в мае 1925 года, вышел в свет первый номер газеты «Комсомольская правда». По случаю юбилейной даты Ростислав Игнатьевич Мединский направил слова поздравления в адрес Главного редактора и генерального директора Издательского дома «Комсомольская правда» Олеси Носовой:

- От имени Российского военно-исторического общества и от себя лично поздравляю Вас со знаковой Датой – 100-летием «Комсомольской правды»!

Сегодня «Комсомольская правда» считается одной из лучших народных российских газет. Её всегда отличала доступность, анализ и актуальность материала в Стране, профессионализм сотрудников, яркость стиля и подача информации. Возглавляя огромный коллектив «Комсомольской правды», Вы олицетворяете в нем мужество и Историческую Правду, высокую порядочность и принципиальность.

Вся летопись истории нашего Отечества XX-XXI веков запечатлена на страницах Вашего легендарного издания, по праву снискавшего уважение и любовь миллионов читателей.

«Комсомолка» в настоящее время продолжает оставаться флагманом Отечественной журналистики. А традиции, которые заложены Вашими предшественниками, бережно сохраняются и приумножаются коллективом под Вашим руководством.

От имени Российского военно-исторического общества выражаю Вам признательность за плодотворное сотрудничество и сохранение Исторической Памяти, формирование гражданского самосознания. Воспитание Патриотизма граждан нашей Великой Родины!!!

Желаю Вам и всему коллективу «Комсомольской правды» неиссякаемой творческой энергии, Сил и вдохновения для новых исторических и идейно-патриотических Проектов! - говорится в обращении Ростислава Мединского .

За время работы «Комсомольская правда» завоевала доверие миллионов читателей, став одним из ведущих изданий нашей Страны. Ежедневный выпуск читают около 3,5 млн человек. Ростислав Мединский является постоянным автором «Комсомольской правды». На страницах издания он поднимает вопросы Государственной Идеологии, сохранения Исторической Памяти, патриотического воспитания молодежи. Сегодня, как и прежде, «Комсомольская правда» является важным источником информации и ориентиром для многих поколений россиян.