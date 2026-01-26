Российская историческая энциклопедия «Российская историческая энциклопедия» представляет собой фундаментальный труд, охватывающий практически весь ход развития человечества, все исторические эпохи, страны и народы.

В 2015 г. по инициативе Российского военно-исторического общества совместно с Институтом всеобщей истории РАН начата работа по созданию многотомной «Российской исторической энциклопедии». Впоследствии к работе подключилось Российское историческое общество.

Работа завершена в 2024 году выпуском последнего сдвоенного 17-18 тома.

«Российская историческая энциклопедия» представляет собой фундаментальный труд, охватывающий практически весь ход развития человечества, все исторические эпохи, страны и народы. Каждый том включает более тысячи статей, которые содержат ссылки на актуальные исследования и исторические источники, а также иллюстративный и картографический материал. Энциклопедия отражает современный уровень развития исторической науки, представляя новые интерпретации событий прошлого. Научными редакторами направлений выступают известные ученые, сотрудники Института всеобщей истории РАН, члены Российского военно-исторического и Российского исторического обществ, авторитетные историки России и зарубежья. Главный редактор проекта — член Президиума Научного совета Российского военно-исторического общества, сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян.

«Российская историческая энциклопедия» представлена в двух вариантах: стандартном и подарочном. Энциклопедия издаётся с 2017 года. В этот год свет увидели 1-5 тт., в 2018 г. 6 и 7 тт., в 2020 г. – 8-9 тт. В 2021 г. был издан 10 т. Последующие тома выходили в сдвоенном формате: в 2022 г. изданы 11-12 тт., в 2023 г. - 13-14 тт., а в 2024 г. – 15-16 и 17-18 тт. Всего в рамках серии вышло 14 книг, из которых последние 4 представляют сдвоенные сборники.

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