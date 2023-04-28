Россия и Индия – от Древней Руси до Петра Великого Далёкие страны связывали опосредованные культурные и экономические контакты вплоть до XVII века, когда в России на постоянной основе появились индийские торговцы, а цари попытались установить прямые отношения с империей Великих Моголов. На чтение: 2 минуты

Далёкие страны связывали опосредованные культурные и экономические контакты вплоть до XVII века, когда в России на постоянной основе появились индийские торговцы, а цари попытались установить прямые отношения с империей Великих Моголов.

«…Царство Великия Индии — искони царство славно; пространство же имеют Великия Индеи во все стороны широко, град же и сел бесчисленно много, яко звезд в небеси, простирает же ся и до Китайского царства, а в другую сторону до Восточного моря. Бывало в нем благочестие, крещена от святых апостол, ныне же заблудишися: служат солнцу и луне и звездам и огню и воде поклоняются…» . Такое описание Индии содержалось в русском азбуковнике XVII века, аналоге современных энциклопедий. Хотя официальные дипломатические отношения с этой страной Россия установила лишь в 1947 году, после обретения ею независимости, русско-индийские контакты, прямые или опосредованные, имели место быть ещё с эпохи Древней Руси.

Индия и Древняя Русь: книжный образ

Письменных свидетельств о прямых контактах русских князей с правителями индийских средневековых государств исследователи не установили – скорее всего их и не существовала из-за значительной географической удалённости. Вероятно, тем не менее, что отдельные случаи встреч русских купцов и индийских торговцев имели место быть. Арабский путешественник Ибн Фалдан, в первой половине X века путешествовавший по Волге и посетивший Волжскую Булгарию, сообщал о том, что «синдийце», проводившем торговые операции на волжско-каспийском торговом пути. Интересно, что другой автор, Ал-Бакри, отмечал: «у них [русов] обычаи, подобные обычаям индийцев».

Конечно, это наблюдение не говорит о прочных культурных связях Индии и Руси. Тем не менее, некоторые достижения из Индостана доходили до Древнерусского государства транзитом через страны Средней Азии – так, например, до нас дошли шахматы, которые довольно рано стали популярным способом времяпрепровождения князей.

Другим маршрутом, через который сведения об Индии достигали Руси, были Балканы. Сочинения античных и раннехристианских авторов, в которых встречались зачастую фантастические рассказы об Индии и история похода на эту страну Александра Македонского, в греческом переводе византийских книжников попадали на Русь, где они становились достоянием церковных и светских читателей. Образы, связанный с этой далёкой страной, довольно прочно входили в культурный код Древней Руси. Так, например, фразеологизм «постимся, как рахмане» или прилагательное «рахманный» («смиренный») пошёл от названия высшей индуистской касты.

Некоторые церковные произведения, распространённые в Древней Руси, происходили именно из Индии. Среди них можно назвать «Повесть о Варлааме и Иоасафе, царевиче индийском», источником которой стала биография Будды, и «Стефанит и Ихнилат», сборник басен, который был переложением санскритской прозы «Панчатантры».

Из книг на Руси сложилось представление об Индии, как о фантастической стране, населённой не менее фантастическими животными. Богатые города, экзотическая природа – все эти атрибуты часто присутствовали в сочинениях, которые переводили славянские книжники. Однако свидетельств о непосредственных путешествиях в Индию найдено не было. Они появляются лишь в XV веке.

Афанасий Никитин – первый русский в Индии

В новой для Руси исторической эпохе гипотетические случаи взаимодействия русских и индусов могли происходить лишь при «посредничестве» Золотой Орды. Князья индийских государств поддерживали тесные торговые контакты с «улусом Джучи», которому подчинялись русские государства. Исторические источники сообщают и о непосредственном присутствии славян на территории Индии – так, русские невольники приняли участие в междоусобной борьбе в Делийском султанате, став частью армии Гази Малика, занявшего престол в 1320 году.

Первый задокументированный и подробно описанный случай пребывания русского подданного в Индии (причём не в Дели, а в Бахманийском султанате, расположенном на юге полуострова) – это путешествие купца Афанасия Никитина. Его «Хождение за три моря», написанное после возвращения на родину, было достаточно популярным произведением для своего времени. Конечно, русский торговец отдавал себе отчёт в том, куда он направляется – судя по всему, он выяснил достаточно много информации у своих иностранных коллег. Тем не менее, прибыв в Индию, Никитин был сильно разочарован: «Меня обманули псы-бусурмане. Они говорили про множество товаров, но оказалось, что ничего нет для нашей земли… товар только для бусурманской земли» .

К сожалению, путешествие Афанасия Никитина было исключением из правил. Тесных торговых контактов установить не удалось. Даже после того, как европейские мореплаватели усилиями Васко да Гамы обнаружили путь в Индию, в Московском княжестве не стремились приложить усилия на этом направлении. Поэтому инициаторами поиска сухопутных путей в восточные страны (интересовались не только Индией, но и Китаем) становились европейские путешественники, прибывавшие в Москву и просившие разрешения на транзит у великих князей.

Однако Никоновская летопись упоминает один любопытный эпизод, связанный с российско-индийскими отношениями. В 1532 году ко двору Василия III прибыл посланник от Бабура, основателя империи Великих Моголов. Дипломат передал русскому князю грамоту, в которой среднеазиатский завоеватель предлагал свою дружбу и братство. Василий отнёсся к этому сдержанно и не ответил на предложение. Подлинность этого события ставится под сомнение – грамота Бабура не сохранилась, да и сам падишах в 1532 году уже два года как был мёртв.

Астраханский торговый двор и первые посольства

С укреплением русского государства начинают расширяться и его торговые контакты. Уже на рубеже XVI – XVII веков непосредственно известно как о русских купцах в Индии, так и об индийских торговцах на территории России. Так, Леонтий Юдин на протяжении пяти лет жил в Бухаре и Северной Индии, однако, подробные сведения о его пребывании за границей до нас не дошли. В XVII веке в Астрахани на постоянной основе появляются индийские купцы. В 1649 году в городе появляется специальный индийский двор, а за два года до этого Алексей Михайлович предписывал астраханским воеводам строго охранять интересы иноземцев.

Развитие торговых отношений стало причиной попыток России установить прямые контакты с империей Великих Моголов. Первые два посольства, состоявшиеся в 1646 и 1651 годах, даже не достигли пределов империи. В 1675 году ко двору Аурангзеба был отправлен Мухаммад Юсуф-Касимов. Он достиг Кабула, однако в Дели допущен не был – император моголов не был заинтересован в сотрудничестве с Россией. Более того, Касимову, как мусульманину, было предложено перейти на индийскую службу, но дипломат отказался и благополучно вернулся на родину.

Новая попытка добиться аудиенции у Аурангзеба состоялась в 1695 году. Главой торговой экспедиции стал купец Семён Маленькой. Он смог транзитом из Персии достичь империи Великих Моголов и предстать перед императором, который позволил торговцу беспошлинно закупать индийские товары. Русский посланник скончался в 1701 году, возвращаясь на родину.

Успех этой экспедиции открыл новую страницу в истории русско-индийских отношений. В новом столетии и торговые, и политические контакты заметно расширились – во многом благодаря личному интересу Петра Великого.

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