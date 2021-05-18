Приключения капитана Копейкина в Америке. К годовщине «Рэмбо: Первая кровь» 22 октября 1982 года на экраны вышел фильм «Рэмбо: Первая кровь». Сегодня, когда мы справляем 34-летие выхода фильма с Сильвестром Сталлоне, стоит поговорить о том, что объединяет судьбы Джона Рэмбо и капитана Копейкина. На чтение: 1 минута

22 октября 1982 года на экраны вышел фильм «Рэмбо: Первая кровь».

В 1972 году в США была издана книга «Первая кровь», ставшая бестселлером. В 1982 году вышел художественный фильм «Первая кровь», ставший хитом. А за 140 лет до этого в России Н.В. Гоголю не дали опубликовать «Повесть о капитане Копейкине», потребовав полностью переписать её.

Сегодня, когда мы справляем 34-летие выхода фильма с Сильвестром Сталлоне, стоит поговорить о том, что объединяет судьбы Джона Рэмбо и капитана Копейкина.

Что сделала русская цензура с капитаном Копейкиным

В первоначальном варианте поэмы «Мёртвые души» капитан Копейкин, честный солдат, потерявший на войне одну руку и одну ногу, прибывает в Петербург хлопотать о пенсии. Его принимает один из важных военных чинов, обещает распорядиться в течение какого-то времени – а на вопрос, что же тогда есть, отвечает «промышляйте о себе как знаете». Копейкин уходит и вскоре превращается в первого «обиженного ветерана, мстящего государству»: грабит в Тверской губернии строго казённые инстанции, не трогая простых людей.

Кстати, любопытно, что накопив денег, Копейкин сбегает в Америку, где свобода.

...Этот вариант цензуру не прошёл. Схватка между Гоголем и цензором, с которым у него были хорошие личные отношения, продолжалась довольно долго. В результате писателю пришлось многое поменять: превратить обиженного ни за что ни про что честного ветерана в существо, подверженное слабостям и склонное к кутежу, повинное отчасти в собственной участи; убрать пассаж о том, что грабил Копейкин-разбойник только представителей государства; убрать, наконец, финал со счастливым отчаливанием в Америку.

В таком варианте поэма прошла – и печаталась до самой Октябрьской революции. Что наглядно показывает нам, что умолчания и цензура – не средство от проблем.

Каким был первый Рэмбо в книжке

Роман «Первая кровь» был опубликован в Америке на излёте Вьетнамской войны – когда было уже понятно, что США из Вьетнама бегут.

Его сюжет – страшен и кровав. В небольшой приличный городок является молодой бродяга, у которого явно не всё в порядке с головой. Начальник полиции собственноручно трижды вывозит его на своём автомобиле за город – но бродяга возвращается. Рассвирепев, начальник приказывает закрыть бомжа на месяц. В то время, когда бомжа оформляют и подносят к его голове бритву (с целью побрить) – у того от испуга включаются рефлексы. Он убивает полицейского и сбегает в лес.

Начинается погоня, в ходе которой выясняется, что полиция благополучной глубинки невзначай обидела героического ветерана Вьетнама, травмированного психически «зелёного берета». В результате Джон Рэмбо убивает громадное количество народу – расстреливая, протыкая и подрывая.

Последним он добирается до начальника полиции, который выгонял его из городка, и приканчивает его. Самого же Рэмбо, в соответствии с жестоким фрейдизмом войны, добивает начальник центра подготовки, старый капитан, сделавший из него машину смерти.

Что сделала с Рэмбо голливудская цензура

Самое занятное, уважаемые читатели, что с Джоном Рэмбо американский масс-культ поступил так же, как российский цензор с капитаном Копейкиным. Только на новом техническом уровне.

Книжку никто запрещать не стал – в конце концов, книги к 1970-м уже были куда менее могущественной сущностью, чем кинематограф.

Вместо этого через десять лет вышел фильм «Первая кровь», в котором, при сохранении основной сюжетной канвы были выметены все трупы, а страшная трагедия была незаметно подменена на личностную драму противостояния двух характеров – злого шерифа и замкнутого, но доброго ветерана.

Джон Рэмбо, хоть и устроил чудовищную порку полиции городка, при этом постреляв и повзрывав, – никого так и не убил (если не считать одного погибшего по его вине кинолога из числа преследователей). И наставник его, произведённый фильмом из капитана в полковники, тоже не убивает Рэмбо – а забирает с собой.

Зачем он его забрал – стало ясно после того, как вышли фильмы «Рэмбо 2 во Вьетнаме» и «Рэмбо 3 в Афганистане». Где солдат Рэмбо, прошедший починку, продолжает исправно служить войне и Америке, убивая вьетконговцев и русских уже пачками (на этих волшебный гуманизм первого фильма не распространяется).

Очевидно, что тот Рэмбо, который из книжки, был бы совершенно не в состоянии снова послушно вернуться в ад, из которого вышел, и снова превратиться в дисциплинированного терминатора. Тот Рэмбо был жертвой войны – просто запоздалой. И тот роман описывал именно мстительность колониальной войны, которая настигает не только тех, кто в ней виновен, но и простые благополучные городки в глубоком тылу, воображающие, будто до них не докатится.

Поэтому гуманистический посыл книги был просто хирургически удалён и заменён на вполне отвечающее бодрому восьмидесятническому духу «Уважайте парней, сражавшихся за нас».

***

А теперь – самое интересное. В этом году, если кто забыл, в США случилось два массовых отстрела полицейских снайперами-одиночками. Один в Батон-руж, Луизиана (трое погибших полицейских). Второй в Далласе, Техас (пятеро погибших полицейских).

Оба массовых убийства совершили ветераны американских колониальных войн, назначившие государство своим врагом.

Обоих, кстати, убили при задержании.

И это наглядно показывает нам, что пересочинение и перевирание – это тоже не средство от проблем.