Преступление и проступок: где проходит граница Почему одни действия наказываются штрафом, а другие — лишением свободы? Почему кража кошелька может быть как административным правонарушением, так и преступлением? Почему закон устанавливает разные категории преступлений? Ответы на эти вопросы связаны с понятием преступления — одного из ключевых в уголовном праве. Понимание того, что такое преступление, каковы его признаки и чем оно отличается от проступка, помогает осознанно подходить к соблюдению законов и избегать серьёзных последствий.

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера. Уголовное право охраняет те общественные отношения, которые устанавливаются в обществе другими отраслями права. Его основная задача — защита прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

Преступление — это виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания. Это определение фиксирует несколько ключевых признаков. Во-первых, преступление — это всегда деяние, то есть действие или бездействие. Мысли, эмоции, убеждения человека не могут быть признаны преступлением, если они не воплотились в конкретные противоправные действия. Во-вторых, деяние должно быть общественно опасным, то есть причинять или создавать угрозу причинения вреда законным интересам личности, общества или государства. В-третьих, деяние должно быть запрещено Уголовным кодексом под угрозой наказания. В-четвёртых, деяние должно быть виновным, то есть совершённым умышленно или по неосторожности.

Состав преступления — это совокупность объективных и субъективных признаков, закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как преступление. В состав преступления входят четыре элемента. Объект — охраняемое уголовным законом общественное отношение, на которое посягает преступление, например жизнь, здоровье, собственность, общественная безопасность. Объективная сторона — внешнее проявление преступного деяния: действие или бездействие, причинённые последствия, причинно-следственная связь между ними, место, время, способ и орудия совершения преступления. Субъект — лицо, совершившее преступление. Согласно Уголовному кодексу, субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Субъективная сторона — внутренняя психическая сторона деяния: форма вины (умысел или неосторожность), мотив и цель совершения преступления. В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на четыре категории. Преступления небольшой тяжести — умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трёх лет лишения свободы. Преступления средней тяжести — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы. Особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию.

Преступление отличается от административного правонарушения по степени общественной опасности. Административное правонарушение — это деяние, которое посягает на общественные отношения, но не обладает такой степенью общественной опасности, как преступление. За административное правонарушение предусмотрены менее строгие меры наказания: предупреждение, административный штраф, лишение специального права, административный арест, обязательные работы и другие. За преступление предусмотрены более строгие меры наказания: штраф, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы. Например, мелкое хищение чужого имущества путём кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии квалифицирующих признаков является административным правонарушением, а кража с незаконным проникновением в жилище — преступлением.

В зависимости от общего объекта выделяют преступления против безопасности государства, личности, собственности, общественного порядка, экологии. К преступлениям против личности относятся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, клевета, оскорбление. К преступлениям против собственности — кража, грабёж, разбой, вымогательство, мошенничество. К преступлениям против общественной безопасности — террористический акт, захват заложника, массовые беспорядки, незаконное приобретение и хранение оружия. К преступлениям против государственной власти — государственная измена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, диверсия.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о малозначительности деяния. Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. Например, кража коробка спичек не будет признана преступлением, поскольку не представляет общественной опасности. Однако если такое деяние причинило вред или создало угрозу причинения вреда, оно может быть признано правонарушением.

Уголовный закон устанавливает ответственность и за неоконченное преступление. Приготовление к преступлению и покушение на преступление признаются неоконченным преступлением. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Добровольный отказ от доведения преступления до конца исключает уголовную ответственность, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. Эти положения важны для понимания того, что уголовный закон учитывает не только результат, но и намерения, и действия лица.

Для школьников понимание того, что такое преступление и чем оно отличается от проступка, важно не только для сдачи экзаменов, но и для повседневной жизни. Умение анализировать составы преступлений, понимать категории преступлений, оценивать последствия своих действий — всё это входит в перечень проверяемых элементов содержания. Эти знания помогают осознанно подходить к соблюдению законов, избегать нарушений и защищать свои права.