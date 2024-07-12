Политика Российской империи / СССР по экономическому развитию Малороссии / УССР Украинская пропаганда утверждает, что в годы Российской империи и СССР Украина была российской колонией, что ее население находилось под гнетом «москалей», а экономическое развитие сдерживалось. Таким образом искажается историческая правда. Правда заключается в том, что украинцы и русские еще 100 лет назад были одним народом, искусственно, по геополитическим причинам, разделенным. На чтение: 9 минут

Е.С. Бирюков

Политика Российской империи / СССР по экономическому развитию Малороссии / УССР

Я сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и… каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный признак, что они должных пополнять одна другую.

Н.В. Гоголь

В слободах, населенных обеими народностями, никогда не происходит ни ссор, ни драк, которые бы указывали на племенную вражду между ними.

Н.И. Костомаров

Украинская пропаганда утверждает, что в годы Российской империи и СССР Украина была российской колонией, что ее население находилось под гнетом «москалей», а экономическое развитие сдерживалось. Таким образом искажается историческая правда. Правда заключается в том, что украинцы и русские еще 100 лет назад были одним народом, искусственно, по геополитическим причинам, разделенным. А Российская империя и затем СССР очень многое делали для развития территорий, на которых сейчас создана Украина. Ряду аспектов экономической истории Украины в XVIII-XX вв. посвящена данная статья.

Экономика и политика тесно переплетаются, поэтому до экономической истории необходимо кратко остановиться на собственно истории.

Русские и украинцы — больше чем братские народы. Еще 100 лет назад они были одним народом, и только в 1920-1930-е годы завершился процесс, искусственно начатый в XIX в. — разделение единого народа. Бесспорно, что территорию нынешней Центральной России заселяли в X-XII вв. русские, жившие в Приднепровье. Позднее в XII в. Князь Андрей Боголюбский перенес столицу в город Владимир-на-Клязьме, туда хлынул очередной поток переселенцев с территорий, близких к Киеву. Позднее во Владимирском княжестве укрепилась Москва. Но на всей территории от Карпат до Волги и Оки жили русские, один народ. Даже названия некоторых географических объектов во Владимирской области — села Любеч и Стародуб (назывались как два города к северу от Киева), реки Лыбедь и Рпень (Ирпень) во Владимире (как и два киевских притока Днепра) — свидетельствуют о том, что это был один народ. В Костромской области есть старинный город Галич, основанный в XIII в. — переселенцы заселяли территорию и называли новые поселения милыми сердцу родными именами. Но были ли эти переселенцы украинцами (или древними украми, которых изобрели некоторые новые украинские псевдоисторики)? Нет, они были русскими, жившими вдоль Днепра и его притоков.

Поэтому у украинцев (малороссов) не меньше поводов для гордости и собственного уважения, чем у русских (великороссов) — две ветви одного русского народа вносили общий вклад в развитие единой страны России, в развитие экономики, культуры и русской цивилизации. К слову, название региона в составе Российской империи «Малороссия», «Малая Русь» не несло и не могло нести в себе ничего оскорбительного, напротив, оно обозначает Русь изначальную, территорию первичного обитания восточнославянских племен. Аналогично в исторической географии существуют Малая и Великая Армения, Малая и Великая Польша — как места где, соответственно, народы жили изначально, и куда поселились позднее.

Украинская пропаганда утверждает, что Украина была колонией в составе Российской империи, а затем СССР, но это не соответствует действительности — ведь ни русские, ни украинцы не могут ощущать себя более главным народом, чем другой — исторически это один народ, оказавшийся разделенным в течение XIV-XVII вв., затем воссоединившийся, и снова оказавшийся разделенным в 1991 г.

Монгольское иго привело к тому, что большинство русских княжеств оказались в подчинении у Золотой Орды, часть в течение 1349-1362 гг. были присоединены к Великому княжеству Литовскому (80% которого, составляли русские) и Королевству Польша. В 1503 г. в результате Русско-литовской войны (и начавшейся из-за желания этих земель войти в состав Великого княжества Московского) часть данных земель, включая такие города как Чернигов, Полтава, территории, где позднее были основаны Харьков и Луганск, возвратились в состав Великого княжества Московского. При Богдане Хмельницком воссоединение Украины (левобережной) с Россией произошло в 1654 г., Правобережная Украина вошла в состав России в царствование Екатерины II в 1793 г.

Отдельно необходимо отметить, что территории, на которых сейчас находятся Одесская, Николаевская, Херсонская, почти вся Запорожская области, Крым не входили ни в состав Левобережной, ни Правобережной Украины и были завоеваны в царствование Екатерины II у Османской империи и Крымского ханства.

Украинское государство было впервые образовано в 1918 г. в результате того, что во время Первой мировой войны немецкая армия продвинулась, в условиях ослабления России после Октябрьской революции, до линии Нарва-Могилев-Харьков-Ростов-Новороссийск. Затем в составе СССР была образована Украинская СССР, в состав которой были включена и существовавшая на тот момент Донецко-Криворожская республика (со столицей в Харькове), и ряд других советских республик, существовавших на Украине, а в 1954 г. в ее состав был передан Крым.

Украинский язык долгое время был наречием русского языка, на котором говорило сельское население Малороссии, как существовало, например, и поморское наречие в районе Архангельска. Только в 1798 г. (!) появилось первое литературное издание на украинском языке — «Энеида» И.П. Котляревского, написанная как шуточная попытка записать на этом наречии одноименную поэму римского поэта Вергилия.

Затем выделение украинского языка и давление на население для обеспечения перехода на него осуществлялись в XIX в. Австрийской империей (с 1868 г. — Австро-Венгрией) в отношении находившегося в составе этой страны русскоязычного населения нынешних западноукраинских территорий (жившего в Закарпатье, Галиции еще до образования Галичского, Владимирского и др. западных княжеств Киевской Руси) — чтобы разрушить историческую связь русского населения с Россией. Многие слова искусственно заимствовались из немецкого и польского языков, умышленно вымывались из языка русские слова — лишь бы только язык как можно дальше отошел от русского. Народ долгое время сопротивлялся внедрению такого языка, ведь родным языком для 3 млн населения Австрийской империи был русский. В 1920-1930-е годы большевики всячески поддерживали развитие украинского языка, т.к. надеялись с помощью украинской элиты совершить социалистическую революцию в Польше и, прежде всего, в Галиции, входившей в межвоенный период в состав Польши. Так за 50 лет в XIX в. и 20 лет в XX в. и был сформирован украинский народ.

Об этом, разумеется, прекрасно осведомлены на Западе — если прочитать между строк фразу, опубликованной в пресс-релизе Белого Дома по итогам разговора В.В. Путина и Б. Обамы 2 марта о том, что «США признают глубокие исторические и культурные связи между Россией и Украиной» — то понятно, что в США знают нашу историю, только трактуют и хотели бы формировать ее по-своему.

И сейчас русские и украинцы должны ощущать себя одним народом! Ненависть русских и украинцев друг к другу искусственно насаждалась с Запада для разделения и ослабления единого народа. Нельзя не отметить, что отношение русских и украинцев друг к другу кардинально отличается. В России проживает большое количество украинцев, но люди никогда не задумываются, что общаются не с русским, а с украинцем, несмотря на украинскую фамилию. Русские ощущают украинцев такими же, как они сами. Люди не просто не чувствуют разницы, они даже не задумываются об этом. Для русских сложно понять, осознать ту ненависть, зависть, злость, которую часто питают украинцы к «москалям». И эта ненависть воспитана во многом искусственно, сначала для разделения одного народа, а затем для отдаления двух народов друг от друга.

Сейчас, учитывая успешную антироссийскую пропаганду на Украине, можно ли предположить, что отношения русских и украинцев могут поменяться? Несомненно, для этого нужно противодействовать фальсификации истории и показывать правду. И понимать гуманитарные и православные ценности, экономические и исторические интересы нашего большого народа (двух братских народов).

Украинские самостийники утверждают, что украинцы жили «под москалями», и лучше уж жить бедно, но «не под москалями» — но это не так — народы (точнее — один народ) жили вместе. Хрущев и Брежнев были выходцами с территории Украины. В некоторые периоды и во времена Царской России, и во времена СССР размер средств, направлявшийся на развитие Украины, превышал средства, направлявшиеся в Центральную Россию. Попробуем это показать.

Одной из наиболее критикуемых на Украине персон среди государственных лидеров из нашей общей истории является Екатерина II. Однако в действительности именно при Екатерине к государству были присоединены территории, составляющие почти половину нынешней территории Украины — причерноморские земли.

В годы правления Екатерины II были основаны многие города, составляющие основу украинской экономики в настоящее время: в 1776 г. Екатеринослав (с 1926 г. — Днепропетровск), в 1778 г. — Херсон, в 1780 г. — Мариуполь, в 1794 г. — крепости Тирасполь и Одесса (Одесса — на месте, где еще до нашей эры существовали греческие поселения).

Сразу после присоединения этих земель, не бывших на тот момент ни великороссийскими, ни малороссийскими (соответственно, они получили и название Новороссия), Российская империя стала вкладывать значительные средства в их развитие, равно как и в развитие Малороссийских земель в целом. (При этом следует отметить, что Крымское ханство существовало в 1441-1783 годах, еще раньше на территории Крыма и северного Причерноморья были и славянские поселения (Тмутараканское княжество), и греческие колонии (Херсонес и др.)).

Сложилось бы развитие данных территорий также успешно без Российской империи? Нет. Известно, что на территории между Крымом и Российской империей было так называемое Дикое поле. Только после отделения этих территорий от Оттоманской империи началось их подлинное экономическое развитие.

Крымские татары не занимались развитием промышленности — их экономика во многом была основана на набегах на приднепровские и великорусские земли. Набеги наносили огромный урон экономике. Например, в 1571 г. крымчанами была сожжена Москва, в плен было уведено до 150 тыс. человек, в 1521 г. было захвачено до 800 тыс. пленных. Завоевание Крыма было необходимым для обеспечения нормального развития Малороссии и Великороссии [1] . После покорения Крыма Князь Потемкин и первый администратор полуострова Каховский начали энергично создавать экономику Крыма с большими современными городами, портами, создавать инфраструктуру полуострова.

В начале 80-х годов XVIII века параллельно со строительством военного флота в Херсоне приступили к строительству коммерческих судов. К концу XVIII века коммерческие суда строились и в Николаеве, и в Севастополе. До прихода Российской империи судостроительной промышленности на этих территориях также не было — крымские татары не занимались строительством судов, ими использовались турецкие и греческие суда.

Очень многое было сделано и для культурного, и для экономического развития Украины при Николае I (годы правления: 1825-1855). Для борьбы с полонизацией населения поощрялось развитие малороссийского наречия русского языка, которое только впоследствии было преобразовано в украинский язык. Царь с удовольствием читал «Энеиду» Котляревского, поощрял исследования в сфере малороссийского наречия и малороссийской истории, содействовал сохранению архитектурных памятников Киева. Как пишут украинские исследователи Ю. Мирошниченко и С. Удовик, которых сложно заподозрить в стремлении преувеличить роль Российской империи в развитии нынешней Украины, «Антипольская позиция Николая I способствовала укреплению слабых ростков южнорусской малороссийской культуры. По-видимому, данное утверждение для многих читателей будет неожиданным, но именно такой заботой император заложил следующий камень в фундамент украинской нации» [2] .

Тогда же продолжилось развитие Малороссии: строились дороги, развивалось судоходство, на коммерческую основу было поставлено виноградарство в Крыму и Одессе, поощрялось развитие образования. В преддверии Крымской войны Англия 50% зерна импортировала из Малороссии.

К середине XIX века в Крыму работало двадцать суконных фабрик, значительно увеличилось производство зерна. В первой половине XIX века на полуострове ежегодно добывалось от 5 до 15 млн пудов соли, которую вывозили как в центральные губернии России, так и за границу. Ежегодно вывозилось до 12 млн пудов красной рыбы.

Значительное ускорение экономического развития Российской империи и Малороссии произошло в годы правления Александра II (1855-1881). Ключевой вклад в это внесли, во-первых, отмена крепостного права в 1861 г., во-вторых, строительство железных дорог.

Что касается отмены крепостного права, то особенности «российской» модели заключались в том, что часть земли распределялась среди освобожденных крестьян, причем так, чтобы земли хватало на обеспечение семьи. Крестьяне должны были заплатить за землю выкуп, однако, поскольку денег у крестьян не было, то царское правительство выплатило помещикам 80% крестьянского долга в форме 5-процентных казначейских облигаций. Средняя величина крестьянского надела в великорусских губерниях составляла 27 акров на семью, а в Малороссии из-за большей плотности населения — 18 акров. В настоящее время величина акр нам ничего не говорит, поэтому переведем акры в гектары: в 1 акре 0,405 гектара, т.е. величина надела в Великороссии стала составлять 10,8 га, а в Малороссии — 7,2 га — крестьяне получили не просто достаточную для обеспечения своего проживания собственность, а получили весьма значительные наделы – для сравнения, три четверти крестьян во Франции имели в XIX в. наделы не больше 5 акров (2 га). Следует отметить, что после отмены крепостного права у крестьян, но в личной собственности, осталось меньше земли, чем было в их распоряжении до реформы — на 10% в Великороссии и 30% в Малороссии. Интересно, что на Правобережной Украине сложилась другая ситуация — чтобы ослабить позиции польской шляхты, царское правительство раздало крестьянам на 18% больше земли, чем они имели до реформы, хотя и цены на землю были выше [3] .

Строительство железных дорог во второй половине XIX в. было одним из передовых технологичных направлений экономики, которое оказывало огромный эффект на различные аспекты развития региона, по которому проходила железная дорога, позволяло активизировать создание промышленности и развивать торговлю. В Малороссии интенсивное строительство железных дорог началось с 60-х годов XIX в. (к 1855 г. во всей Российской империи было только две дороги: Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Царское Село): в 1868 г. введена в эксплуатацию железная дорога Курск-Ворожба-Бровары длиной 463 км, через два года Бровары были соединены железной дорогой с Киевом. В 1871 г. пошли поезда по линии Верховье-Ливны, а в 1876 г. вступила в строй ветка Золотоноша-Черкассы. На Донбассе основными линиями явились: Полтава-Краматорская-Дебальцево-Зверево (500 км, построена в 1879 г.), Козлов-Шахтная (725 км, 1871 г.), Лисичанск-Попасная-Никитовка-Доля (174 км, 1899 г.). Несколько дорог связывало периферию Донбасса с внешними промышленными центрами — потребителями и портами: Еленовка-Мариуполь (105 км, построена в 1882 г.), Луганск-Миллерово (111 км, 1899 г.), Луганск-Очеретино-Сидельниково-Екатеринослав (500 км, 1884 г.) [4] Все эти железнодорожные линии имели подъездные пути к местам разработок угля.

В результате, как можно увидеть на карте, основной объем железных дорог на Донбассе был построен к 1900 г. Следует отметить, что эта закономерность характерна для страны в целом: протяженность дорог, построенных в царской России длиннее железных дорог, построенных в советское время.

Причем во многом железнодорожное строительство обеспечивалось именно государством. К 1913 г. длина государственных железных дорог составляла 46284 км, а частных — 19592 км. Все основные магистрали были государственными. К концу XIX в. железнодорожная сеть Украины составляла 20% от общероссийской [5] . Учитывая, что создание железных дорог было катализатором последующего развития промышленности, это показывает подход и усилия государства по развитию Малороссии.

Также фактически принадлежал государству и развивался в значительной степени на дотации казны морской торговый флот. К 1 января 1914 г. торговый флот на Черном море был самым большим в России, несмотря на то, что столичный регион (Санкт-Петербург) выходил на Балтику. На Черном море имелось 413 паровых судов общей вместимостью 231 млн брт. Для сравнения на Балтике имелось 243 паровых судна общей вместимостью 113 млн брт. К 1906 г. на Днепре плавало 382 парохода и 2218 парусных судов и барж. Днепровские пароходства по числу судов уступали лишь Волге.

На протяжении XIX в. в Малороссии произошло формирование Донецкого промышленного района и крупных промышленных центров в городах Новороссии. В 1795 г. еще при Екатерине II был заложен Луганский литейный завод. В 1800 г. в Луганске была задута первая на Украине большая доменная печь. Залежи каменного угля были обнаружены в 1820 г. На этой основе стала развиваться металлургия. Начало 1870-х г. отмечено строительством двух первых на юге Украины частных металлургических заводов — Юзовского и Сулинского. На Юзовском металлическом заводе впервые в Российской империи было налажено коксовое производство и прокат рельсов. Между 1870 и 1900 гг., когда добыча угля увеличилась более чем на 1000%, Донбасс давал Российской империи почти 70% угля и 100% кокса, 75% железной руды, 68% чугуна, 58 — стали.

В 1872-1899 гг. в Донбассе появилось 20 крупных каменноугольных акционерных компаний. Действовали копи юзовского Малороссийского общества, шахты французского горного и промышленного общества в Юзовско-Макеевском районе, предприятия местных помещиков братьев Рутченко, Карпова, Иловайского, подрядчика Прохорова, казачьего полковника Рыковского, Общества южнорусской каменноугольной промышленности в Горловке. В 1896 г. было начато сооружение в Луганске крупнейшего в России паровозостроительного завода. Темпы развития экономике на Левобережье, на Донбассе и в Малороссии в целом были существенно выше таких же показателей в Великороссии. Значительные усилия по стимулированию развития промышленности, созданию инфраструктуры прикладывало государство.

Многие крупные заводы на территории современной Украины принадлежали государству, это Киевский арсенал, Севастопольский морской завод и др. Многие заводы, в том числе и верфи в Николаеве, формально считались частными, но были созданы с помощью государства и существовали в основном за счет госзаказа и субсидий.

Большое внимание государство уделяло развитию образования в Малороссии. В первой половине XIX в. образование во всей Российской империи развивалось, по нынешним меркам, очень медленно, но при размещении крупных создававшихся в стране университетов некоторые из них обязательно создавались в Малороссии — это видно при перечислении создания основных учебных центров, сделанном в 1913 г. исследователем истории российской экономики П.П. Мигулиным в его книге «Экономический рост Русского государства за 300 лет»: При Александре I были созданы университеты в Петербурге, Казани и Харькове. При Николае I к ним добавился Университет Св. Владимира в Киеве. В царствование Александра II (1861-1881) были учреждены университеты в Одессе и Варшаве. На рубеже XIX и XX вв. открыто 4 политехникума в Петербурге, Киеве, Варшаве и Новочеркасске, технологический институт в Томске, горный институт в Екатеринославле (Днепропетровск), вновь открыт сельскохозяйственный институт в Воронеже. Из других высших учебных заведений открыты: университет в Саратове, коммерческие институты в Москве, Киеве, Петербурге и Харькове, ряд высших частных учебных заведений [6] . К 1897 г. в Малороссии насчитывалось 16 798 начальных школ разных типов и 129 гимназий [7] . Все это показывает, что развитию нынешних украинских территорий уделялось очень важное место в Российской империи.

Колоссальный урон экономике Украины нанесла Вторая мировая война. Общее число погибших жителей Украины составило 5,3 млн человек, в том числе 3 млн 265 тыс. мирных жителей. Фашистами было разрушено 714 городов и местечек, более 28 тыс. сел, 16 тыс. промышленных предприятий, 18 тысяч медицинских учреждений, почти 33 тыс. школ, техникумов и вузов. К началу 1945 г. на Украине оставались неповрежденными только 19% промышленных предприятий.

Поэтому четвертая пятилетка СССР была во многом ориентирована на восстановление народного хозяйства Украины и других районов СССР, пострадавших от войны. Следует учитывать, что восстановление экономики происходило на основе тесной интеграции и взаимопомощи Украине со стороны всех союзных республик.

Силами всей страны восстанавливали гиганты украинской металлургии — Азовсталь, Запорожсталь, Краматорский и Енакиевский заводы. В восстановлении взорванной Днепрогэс приняли участие 120 промышленных предприятий СССР, в марте 1947 г. был получен ток от первого агрегата станции, а уже в 1950 г. мощность Днепрогэс превысила довоенную.

В годы четвертой пятилетки были почти полностью восстановлены все шахты и заводы Донбасса, Харьковский тракторный и Приднепровский машиностроительный заводы, авиационные, химические, судостроительные и другие предприятия, а также транспортная система. Большое внимание советское правительство уделяло восстановлению судостроительных заводов в Николаеве, Херсоне и Севастополе. Было начато строительство новых судостроительных заводов в поселке Жовтневое под Одессой, в Феодосии и Керчи. В 1951 г. в Днепропетровске начато серийное производство баллистических ракет.

В результате к концу четвертой пятилетки (1950 г.) в УССР производилось больше, чем до войны, проката черных металлов, железной руды, электроэнергии и минеральных удобрений. Довоенных показателей достигло производство стали, чугуна, каменного угля. Объем валовой продукции промышленности Украины в 1946-1950 гг. увеличился в 4,4 раза и превысил объем довоенного 1940 г. на 15%, в том числе в металлургии — на 44%, производстве стройматериалов — в 2,3 раза. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции УССР почти в 1,5 раза превышали общесоюзные показатели. Следует отметить, что развитие легкой и пищевой промышленности происходило медленнее. К 1950 г. валовое производство в легкой промышленности составило 79% от уровня 1940 г.

Наращивалось, как и по всему Советскому Союзу, строительство жилья. Если в 1918-1940 гг. на Украине было введено в эксплуатацию 78,5 тыс. кв. м жилой площади, то в 1956-1965 гг. — более 182 тыс. кв. м. Получили и построили жилье почти 18 млн человек.

Продолжало расти количество школ, вузов и техникумов. Если в 1950 г. в общеобразовательных школах УССР работало 291,3 тыс. учителей, то в 1960 г. — около 408 тыс. В период с 1950 по 1959 г. количество студентов возросло с 201,9 тыс. человек до 643,8 тыс. Педагогические кадры готовились в 7 университетах, 36 педагогических институтах и 43 педучилищах. В 1963 г. в Харькове был открыт Институт искусств, в 1964 г. — основан Донецкий государственный университет (ныне Донецкий национальный университет).

В 1960-1980 гг. на Украине продолжался экономический рост. В 1966- 1970 гг. закончилось строительство крупнейших в Европе Приднепровской, Бурштынской, Старобешевской и Ворошиловградской ТЭС, первой очереди Трипольской ГРЭС. В 1970 г. было добыто 207 млн тонн угля, 14 млн тонн нефти, 111 млн тонн железной руды, произведено 41 млн тонн чугуна, 46,5 млн тонн стали, вырабатывалось около 138 млрд кВт/ч электроэнергии. Удельный вес республики в народном хозяйстве СССР составлял: по добыче угля — 33%, железной руды — 57%, выплавке чугуна — 48%, стали — 40% [8] .

На основе перечисленных выше фактов можно сделать однозначный вывод о том, что на протяжении XIX и ХХ веков Российской империей / СССР в развитие нынешней Украины вкладывались очень значительные средства. Не существовало не только дискриминации Украины по реализации экономических проектов — напротив, с нуля были построены крупные города и была создана диверсифицированная передовая промышленность.

В настоящее время, если сравнить показатели ВВП Украины и других бывших союзных республик, то относительные показатели Украины существенно ухудшились и продолжают ухудшаться. Разделение русских и украинцев произошло и продолжает происходить искусственно, антирусскость умышленно насаждается, но не отвечает интересам украинцев. Украина никогда не была колонией России. Это — территория, где корни и у большей части русского народа.

Западу не нужна сильная Украина, конкурирующая с его промышленностью, обладающая образованным населением, занимающим 7-е место в Европе по численности. Нужна Украина в колониальном положении как рынок сбыта товаров, поставщик дешевой рабочей силы и буферное государство между Россией и Западом. Это показывает опыт и других постсоветских республик, и государств Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС. Характерно, что при продолжавшихся в течение 78 дней в 1999 году бомбардировках НАТО Югославии целью большинства атак были заводы страны. Интересно привести и такой факт: в 2002 г., когда ЕС объявил конкурс на новый транспортный самолет для европейских армий, оказалось, что всем условиям конкурса может соответствовать только самолет Ан-70, разработанный Украиной и Россией. После этого ЕС снизил конкурсные требования, чтобы им мог соответствовать и концерн «Аэробус», и не было необходимости покупать что-то у нас [9] .

Собственное достойное место под солнцем в мировой геополитике, важная геополитическая роль украинцев возможна при ориентации на Россию, при новом воссоединении двух братских народов или точнее — двух ветвей одного большого народа — слишком сильно экономически, культурно, территориально, цивилизационно переплетены Россия и Украина. Российская цивилизационная модель — это равноправное достойное сосуществование народов, самостоятельное развитие нашей общей единой и большой страны. Только сколько лет потребуется на восстановление казавшейся неоспариваемой дружбы между русскими и украинцами, сознание которых западная и украинская пропаганда столь цинично переформатировала с целью ослабления нашей общей Русской (здесь — и от слова Русь) цивилизации?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Мединский В.Р. Мифы о России-2. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. С. 316-317.

[2] Мирошниченко Ю., Удовик С. Русь – Украина: становление государственности. Т. II. Киев: Ваклер, 2011. С. 51.

[3] Широкорад А.Б. Украина: противостояние регионов. М.: АСТ Москва, 2010. С. 172.

[4] Там же. С. 174.

[5] Мирошниченко Ю. Цит. соч. С. 168.

[6] Мигулин П.П. Экономический рост Русского государства за 300 лет. М.: Тип. И.Д. Сытина, 1913.

[7] Широкорад А.Б. Цит. соч. С. 172.

[8] Там же. С. 360.

[9] Вассерман А . Украина и остальная Россия. М.: АСТ, 2013. С. 487.

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6. Широкорад А.Б. Украина: противостояние регионов. М.: АСТ Москва, 2010. С. 172.

Обложка: фото автора Е.С. Бирюкова.

Об авторе:

Бирюков Евгений Сергеевич — кандидат экономических наук, доцент кафедры МЭО и ВЭС МГИМО (У) МИД России.