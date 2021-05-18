Поэт и самодержец 6 июня мы отмечаем 220-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина Он видел трёх царей Российское Военно-историческое общество неоднократно обращалось к жизни и творчеству поэта. Сегодня мы продолжим этот рассказ. Известно, что у поэта были непростые отношения с властью. Однажды в своём письме жене Наталье Николаевне Пушкин шутил, что видел трёх царей: Павла I, Александра I и Николая I. Он говорил, что Павла I он видел в детстве: царь снял с него картуз и пожурил за него его няньку. Александр I вообще его не жаловал, а вот с Николаем I у него сложились даже дружеские отношения,... На чтение: 2 минуты

6 июня мы отмечаем 220-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

Он видел трёх царей

Российское Военно-историческое общество неоднократно обращалось к жизни и творчеству поэта. Сегодня мы продолжим этот рассказ. Известно, что у поэта были непростые отношения с властью. Однажды в своём письме жене Наталье Николаевне Пушкин шутил, что видел трёх царей: Павла I , Александра I и Николая I . Он говорил, что Павла I он видел в детстве: царь снял с него картуз и пожурил за него его няньку. Александр I вообще его не жаловал, а вот с Николаем I у него сложились даже дружеские отношения, которые продолжались до смерти поэта.

Встреча Пушкина и Николая I. Источник: https://www.pravmir.ru

Император Николай и поэт были почти ровесниками. Росли и воспитывались они в одно время, в одной атмосфере и даже восстание декабристов в 1825 году во многом связывало их.

Советская историография внесла свои коррективы в образ царя, мол, «Николай Палкин», тиран и самодур, беспощадно преследовал национального гения, и вообще это его вина в гибели поэта.

Историки от «Краткого курса…» сократили фразу, сказанную царём по поводу смерти Пушкина: «Пушкин умер и, слава Богу, он умер христианином». Они оставили только «Пушкин умер и, слава Богу», что в корне меняет смысл сказанного.

Первая встреча

Тем не менее на самом деле император Николай Павлович сыграл в жизни поэта не последнюю роль. Вы помните, что Пушкина во времена Александра I считали «вольнодумцем». Это мнение сложилось не на пустом месте. Всё русское общество в те годы буквально дышало «вольнодумством» и быть в стороне от этих веяний Александр Сергеевич просто не мог. Примером может служить даже тот факт, что в Царскосельском лицее преподавателем Пушкина был брат французского «друга народа» Марата. Да и многие друзья Пушкина стали декабристами.

А.С. Пушкин. Источник: https://www.culture.ru

Как известно, само восстание на Сенатской площади в декабре 1825 года Пушкин благополучно пережил в Михайловском, куда был отправлен по распоряжению Александра I. Пушкин не мог не отметить мужественное поведение нового императора Николая в день мятежа, и он обратился к нему с письмом. Император освободил поэта от наказания, разрешил свободно жить в столицах и даже назначил дату аудиенции.

Первая встреча состоялась в Чудовом дворце в Москве 8 сентября 1826 года. Свидание с императором перевернуло всё мировоззрение 27-летнего Пушкина. Он пришёл к выводу, что заблуждался. По признанию Пушкина, он вместо надменного деспота и тирана увидел человека «рыцарски-прекрасного, величественно-спокойного, с благородным лицом».

Личный цензор

После Чудова дворца в Пушкине произошла своеобразная «духовная революция». Взаимоотношения стали более благожелательными. Император назначил графа Александра Христофоровича Бенкендорфа , шефа жандармов и главу III отделения, посредником между собой и поэтом. Именно к нему должен был обращаться во всех случаях Александр Сергеевич.

Пушкин, Н. Гончарова и Николай I. Источник: http://www.euruchess.org

В 1831 году по просьбе Пушкина Николай I зачислил его на государственную службу в Коллегию иностранных дел. Пушкину был назначен оклад в размере 5000 рублей, причём жалованье ему платили не из финансовых фондов МИД, а из специального фонда Николая I в министерстве финансов.

Покровительственное отношение самодержца к Пушкину проявилось и в том, что он объявил себя личным цензором поэта. Это стало поистине царским подарком. Во-первых, это значительно улучшило творческие и публикаторские возможности Александра Сергеевича, во-вторых, он получил доступы в архивы для написания «Истории Петра» и исторического труда о пугачёвском бунте. Правда, подцензурный литератор Пушкин тоже брал на себя определённые обязательства. Он не должен был участвовать ни в каких тайных обществах и выполнял многие личные просьбы императора.

Последнее прости…

1837 год стал для Пушкина трагическим. 27 января (8 февраля) состоялась роковая дуэль Пушкина с Дантесом, через два дня поэт скончался. Перед самой смертью Николай Павлович и Александр Сергеевич обменялись письмами. Пушкин извинился за то, что нарушил императорский запрет на участие в дуэлях. А своего друга, поэта и воспитателя царских детей Василия Жуковского он попросил: «Скажи Государю, что мне жаль умереть; был бы весь Его. Скажи, что я ему желаю долгого, долгого царствования, что я ему желаю счастья в его сыне, счастья в его России». В своём письме Николай I ответил: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки».

Дуэль с Дантесом. Источник: https://moiarussia.ru

Александр Сергеевич Пушки, который оставил миру богатое литературное наследие, оставил своей семье огромные долги. Пушкин зарабатывал своим творчеством довольно неплохие деньги по тем временам, но постоянные карточные долги и семейная жизнь не по средствам внесли свои коррективы в его финансовое положение. К чести поэта, он всегда возвращал карточные долги, расплачивался с ростовщиками, оплачивал расходы на модисток, балы и продукты. Но для этого он брал взаймы деньги у императора и друзей. Смерть Пушкина сделала семью банкротом. Жуковский, хорошо знавший плачевное финансовое положение семьи Пушкиных, обратился с письмом к императору с просьбой об опеке осиротевшей семьи.

Смерть Пушкина. Источник: https://moiarussia.ru

Николай I оказался верен своему последнему письму поэту и поддержал прошение. Император простил задолженность государственной казне в размере 43333 рубля 33 копейки, выплатил все его денежные обязательства, которые доходили до 100 000 рублей (по тем временам это были громадные деньги). Семья покойного получила пенсию в размере 5000 рублей, которую можно было получать до повторного вступления в брак вдовы поэта Натальи Николаевны. Сыновья Пушкина получали по 1500 рублей в год до того времени, когда они были зачислены в престижный Пажеский корпус. Дочери также получали по 1500 рублей до замужества. Кроме этого, царь выкупил доли совладельцев в родовых имениях поэта – Болдино и Михайловском, которые получили сыновья. Наконец, за государственный счёт издавались пушкинские произведения, доходы от продаж книг передавались семье.

Высший свет, не любивший Пушкина, по-своему отреагировал на щедрые действия императора. Яркий представитель этой элиты Дурново писал в своих записках: «Это превосходно, но это слишком».

Обложка: https://www.kp.ru