План Маршалла Программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом (вcтупил в действие в апреле 1948 г.). В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран (включая Западную Германию). План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. На чтение: 5 минут

“ПРОТИВ ГОЛОДА, НИЩЕТЫ, ОТЧАЯНИЯ И ХАОСА”

При рассмотрении того, что требуется для восстановления Европы, были сделаны верные оценки потерь человеческих жизней, разрушений городов, заводов, шахт и железных дорог; но в последние месяцы стало очевидно, что эти разрушения, возможно, менее серьезные, чем нарушение всей структуры европейской экономики. На протяжении последних десяти лет условия были крайне ненормальными. Лихорадочные попытки поддержать свой военный потенциал наблюдались во всех национальных жономиках. Промышленное оборудование пришло в состояние негодности или полностью устарело. Практически все существовавшие производства, оказавшись под пятой деспотического и разрушительного нацистского правления, были подчинены германской военной машине. В результате финансовых потерь, поглощения путем национализации или простого разорения исчезли частные предприятия, банки, страховые компании, судоходные компании, прервались давние торговые связи. Во многих странах было сильно подорвано доверие к местной валюте. Во время войны произошел полный распад европейской структуры предпринимательства. Восстановлению серьезно помешал тот факт, что спустя два года после прекращения военных действий не удалось добиться мирных договоренностей с Германией и Австрией. Но даже если бы удалось добиться быстрого решения этих сложных проблем, совершенно ясно. что восстановление экономической структуры Европы потребует гораздо большего времени и более серьезных усилий, чем предполагалось ранее.

Истинное положение дел заключается в том, что в ближайшие три или четыре года нужды Европы в иностранных — прежде всего американских — продуктах питания и других жизненно важных товарах будут настолько превышать ее способность расплатиться за них, что ей потребуется основательная дополнительная помощь во избежание весьма серьезного ухудшения экономической, социальной и политической ситуации.

Спасение в том, чтобы разорвать порочный круг и восстановить веру европейцев в экономическое будущее их собственных стран и Европы в целом. Промышленник и фермер повсеместно должны быть готовы обменивать продукты своего труда на деньги, достоинство которых не должно подвергаться сомнению.

Помимо деморализующего влияния на весь мир и возможности возникновения беспорядков в результате распространения чувства отчаяния среди народов, о которых идет речь, следует иметь в виду и последствия, которые сулят предпринимаемые шаги экономике Соединенных Штатов.

Логично, что Соединенные Штаты должны сделать все от них зависящее, чтобы помочь миру вернуть нормальное экономическое здоровье, без которого невозможны ни политическая стабильность, ни прочный мир.

Наша политика направлена не против какой-либо страны или доктрины, а против голода, нищеты, отчаяния и хаоса. Ее целью должно стать возрождение в мире работающей экономики, что позволит создать политические и социальные условия для существования свободных институтов. Такая помощь, по моему убеждению, не должна носить временного характера и оказываться лишь по мере возникновения различных кризисов. Любая помощь, которую наше правительство решит оказать в будущем, должна обеспечивать излечение, а не быть полумерой.

Я уверен, что любое правительство, выразившее желание оказать помощь в восстановлении Европы, найдет полную готовность к сотрудничеству со стороны Правительства Соединенных Штатов. В то же время ни одно правительство, которое будет плести интриги с целью воспрепятствовать восстановлению других стран, не может ожидать от нас помоши. Кроме того, правительства, политические партии или группы, стремящиеся увековечить людские страдания, с тем чтобы получить политические или иные выгоды, встретят противодействие со стороны Соединенных Штатов.

Из речи госсекретаря США Дж.К. Маршалла в Гарвардском университете 5 июня 1947 года

http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/plan-marshalla.php

СССР И ПЛАН МАРШАЛЛА

Основную роль в обсуждении предложения Маршалла с Советским Союзом сыграли министры иностранных дел Великобритании Э. Бевин и Франции Ж. Бидо. Они предложили созвать 27 июня 1947 г. в Париже совещание министров иностранных дел Великобритании, Франции и СССР для консультации по предложению Маршалла. Ныне имеются основания утверждать, что Бевин и Бидо вели двойную игру: в публичных заявлениях они выражали заинтересованность в привлечении СССР к осуществлению «план Маршалла», а вместе с тем каждый из них заверял американского посла в Париже Дж. .Кэффери, что надеется на «отказ Советов сотрудничать».

В Москве первоначально восприняли предложение Маршалла с интересом. В нем увидели возможность получения американских кредитов для послевоенного восстановления Европы. Министр иностранных дел В. М. Молотов дал указание серьезно готовиться к обсуждению «плана Маршалла». 21 июня 1947 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило положительный ответ советского правительства на ноты британского и французского правительств о совещании министров иностранных дел трех держав в Париже.

Серьезность советских намерений подтверждает и телеграмма, переданная 22 июня 1947 г. советским послам в Варшаву, Прагу и Белград. Послы должны были передать руководству этих стран следующее: «Мы считаем желательным, чтобы дружественные союзные страны, со своей стороны, проявили соответствующую инициативу по обеспечению своего участия в разработке указанных экономических мероприятий и заявили свои претензии, имея в виду, что некоторые европейские страны (Голландия, Бельгия) уже выступили с такими пожеланиями».

Вместе с тем в советских официальных кругах неизменно были слышны голоса недоверия и предостережения…

В сложившейся ситуации советское руководство стремилось не допустить получения США каких-либо экономических и политических преимуществ в процессе осуществления «плана Маршалла». Советский Союз решительно отвергал любые формы контроля со стороны США в отношении экономики СССР и стран Восточной Европы. Вместе с тем Советский Союз был заинтересован в американских кредитах для послевоенной реконструкции…

2 июля Парижское совещание министров иностранных дел трех держав завершилось отказом делегации СССР участвовать в осуществлении «плана Маршалла». Тем самым советская внешняя политика облегчила положение организаторов «плана Маршалла». Думается, что это был проигрышный дипломатический ход. В сентябре 1947 г. Бидо в беседе с Дж. Бирнсом так оценил действия Молотова: «Признаюсь, я никогда не мог понять причины его поведения. Либо он получил бы часть выгоды, либо, если бы все предприятие провалилось, он все равно выигрывал бы от того, что никто ничего не получил. Оставаясь с нами, он бы ничего не потерял в любом случае, но он избрал единственный способ действий, при котором он совершенно определенно проигрывал».

Тем не менее в действиях советского руководства имелась своя логика. Жесткая неконструктивная позиция советской делегации в Париже объяснялась, главным образом, стремлением не позволить Западу получить возможность влиять на положение дел в странах Восточной Европы - советской сфере влияния. Молотов в телеграмме Сталину в ночь с 30 июня на 1 июля так суммировал впечатления от Парижского совещания: «Как Англия, так и Франция находятся в весьма затруднительном положении и не имеют в своих руках серьезных средств для преодоле.ния своих экономических затруднений. Единственная их надежда на Соединенные Штаты, которые требуют от Англии и Франции создания какого-либо общеевропейского органа для облегчения вмешательства Соединенных Штатов как в экономические и политические дела европейских стран. На использование этого органа в своих интересах рассчитывает также Великобритания и отчасти Франция».

Уже в день окончания Парижского совещания Бевин и Бидо опубликовали совместное заявление: от имени правительств Великобритании и Франции они пригласили все европейские государства, временно исключая франкистскую Испанию, принять участие в Европейской экономической конференции. Предполагалось создать непостоянную организацию для составления в кратчайшие сроки программы европейской реконструкции, в которой будут согласованы ресурсы и потребности каждого государства. 4 июля официальные приглашения были направлены правительствам 22 стран Европы. Конференцию предлагалось открыть 12 июля 1947 г. в Париже.

СССР отказался от участия в конференции и повел линию на ее срыв. Утром 5 июля советские послы в столицах ряда европейских государств получили из Москвы указание посетить министров иностранных дел соответствующих стран и сделать им заявление, в котором давалась негативная оценка предложениям Маршалла. В тексте заявления, в частности, подчеркивалось: «Делегация СССР усмотрела в этих претензиях желание вмешаться во внутренние дела европейских государств, навязав им свою программу, затруднить им сбывать свои изделия туда, куда они хотят, и, таким образом, поставить экономику этих стран в зависимость от интересов США».

Особая роль отводилась восточноевропейским союзникам СССР. Наиболее четко и ясно замыслы Кремля были изложены в телеграмме от 5 июля советскому послу в Белграде. Посла обязывали от имени ЦК ВКП(б) передать Тито следующее: «Мы получили сообщение о намерении югославского правительства отказаться от участия в Парижском совещании 12 июля, созываемом англичанами и французами. Мы рады, что Вы проявляете твердость в вопросе об американских кабальных кредитах. Однако мы думаем, что все же было бы лучше принять Вам участие в совещании, послать туда свою делегацию и дать там бой Америке и ее сателлитам - Англии и Франции с тем, чтобы помешать американцам единодушно провести их план, а потом уйти с совещания и увести с собой возможно больше делегаций от других стран». В более дипломатичной, мягкой форме эта позиция ЦК ВКП(б) была сообщена Б.Беруту (Польша), К.Готвальду (Чехословакия), Г.Георгиу-Дежу (Румыния), Г.Димитрову (Болгария), М.Ракоши (Венгрия), Э. Ходже (Албания) и лидеру коммунистов Финляндии X. Куусинену.

Как ни парадоксально, но осуществление «плана Маршалла» без участия и даже при противодействии со стороны СССР в какой-то степени устраивало обе стороны: СССР сохранил и утвердил свое влияние на страны Восточной Европы; США и их партнеры по «плану Маршалла» получили возможность для проведения комплекса мер по стабилизации социально-политической ситуации в Западной Европе, а затем для создания военно-политического западного союза.

М.М. Наринский. СССР и План Маршалла

http://www.xserver.ru/user/ccipm/

ПЛАН МАРШАЛЛА И ОБРАЗ АМЕРИКИ В СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ

Советская реакция на план Маршалла стала поворотным пунктом стратегии руководства СССР в отношении США. Процесс создания каждой стороной блоков становится отличительной чертой холодной войны. Образ Соединенных Штатов 1947 года, который формировался средствами массовой информации в советском обществе, полностью соответствовал основным этапам развития внешнеполитических отношений с этой страной.

В начале года в периодической печати регулярно появлялись статьи, характеризующие негативные стороны внешней политики и особенно внутренней жизни США: «В США гниет 20 млн. бушелей картофеля», «Экономические затруднения в США», «Американская федерация» ученых против использования в США гитлеровских специалистов», «Уничтожение продовольствия в США», «Американская военная активность на Алеутских островах», «Военные круги США выступают против сокращения военных расходов».

В то же время пока еще не наступило время оскорбительных выпадов, горячих обвинений и открытой враждебности…

План Маршалла, который был встречен советским руководством, как уже отмечалось, осторожно и, в целом, заинтересовано. До конца июня 1947 г. в советской прессе не было отрицательных оценок плана Маршалла, да и вообще, надо отметить, каких-либо материалов по оценке внешнеполитической деятельности США было исключительно мало.

Отказ СССР от участия в предложенной Америкой экономической помощи Европе, резко изменил тон советской прессы, стали более жесткими оценки политики США. Появляются статьи «Планы американской интервенции в Греции», «Планы США в Скандинавии», «Беспокойство в Англии в связи с истощением американского займа», «Истинный смысл одной «доброй услуги»( о посредничестве США между Голландией и Индонезией), «Американский контроль над Турцией», «Поход американского доллара на Турцию», «Латинская Америка и «помощь» США» основной смысл которых сводился к тому, что «американская политики используют свои займы в целях распространения своей экспансии».

119 июля в «Правде» появляется карикатура Б. Ефимова, впервые посвященная «плану Маршалла», под названием «До и после Парижского совещания». Перед нами две картины. На одной все европейские страны с протянутой рукой бегут за Бевиным и Бидо, у которых в руках «план Маршалла», а впереди сияющий мешок с долларами. На второй — все страны Европы понуро стоят у кассы, которая закрыта на замок, где написано — «касса закрыта до июля 1948 г., а там будет видно». На кассу с ключом в руках опирается Вандерберг с толстой папкой, на которой надпись «Долларовая дипломатия».

С большим сарказмом звучат слова первого фельетона о плане Маршалла: «У парадного американского подъезда стоят, обнажив голову, бедные просители и, переминаясь с ноги на ногу, ждут подачки, но барин занят. Пусть просители зайдут как-нибудь в другой раз… Ну, в этом… в 1948 году». Автор не придумал ничего нового, приспособив к новой теме стихотворение Некрасова «У парадного подъезда». В журнале «Крокодил» с сентября 1947 г. увеличилось количество карикатур, статей, фельетонов про Америку. Это карикатуры о торговле женщинами и детьми, о свободе печати и клевете, стихи и анекдоты об американском образе жизни. Именно в стихотворной форме «Крокодил» дал оценку плану Маршалла:

«Спаситель Европы»

«Европе Маршалл так помог

Что этой «помощи» в итоге

Теперь Европа, видит бог,

Вот-вот совсем протянет ноги».

Август — сентябрь 1947 года стали переломными в формировании образа Соединенных Штатов в советской прессе.

Обложка: Первая страница плана Маршалла

Источник: https://ru.m.wikipedia.org