«Перекрестный» Год культуры России и Великобритании Согласно Декларации, которую подписали министры иностранных дел России и Великобритании Сергей Лавров и Уильям Хейг, 2014 год объявлен «Перекрёстным» Годом культуры России в Великобритании и Великобритании в России. Благодаря этому решению культурное наследие двух стран будет максимально представлено в каждом из государств. Уже запланировано более 250 мероприятий. Все это будет способствовать культурному обмену, укреплению отношений между людьми, организациями и правительствами. Жители России получат возможность ближе познакомиться с культурой и историей Великобритании, прежде всего, с многовековой историей русско-английских отношений. На чтение: 3 минуты

Как хорошо было бы и для России, и для Британии, если бы 2014 г., объявленный годом российской культуры в Британии и британской в России, действительно привел к улучшению взаимопонимания между народами наших стран! Так думали мы, авторы данного проекта, и собираемся внести в это доброе дело свою, посильную нам, лепту.

Правильно мы выбрали время, чтобы говорить о взаимопонимании? Должно быть, стремиться к взаимопониманию между людьми, народами, странами, государствами необходимо всегда.

А сейчас? В этом году столетие первой из двух самых кровопролитных войн во всемирной истории. Испытав тот ужас, человечество и сейчас не очень умеет гасить давние противоречия и сдерживать нарождающиеся.

Взаимного непонимания еще немало и в отношениях между Россией и Великобританией, хотя они и были союзниками в обеих мировых войнах. Больше того, в последние годы появляются новые разногласия.

Увы, это так. Но именно в моменты осложнений, ухудшений, надо не сыпать соль на наболевшие места, не играть на давних и новых разногласиях, а искать в прошлом то, что может помочь настоящему, сблизить народы и страны, помочь лучше понимать друг друга.

Согласно Декларации, которую подписали министры иностранных дел России и Великобритании Сергей Лавров и Уильям Хейг, 2014 год объявлен «Перекрёстным» Годом культуры России в Великобритании и Великобритании в России. Благодаря этому решению культурное наследие двух стран будет максимально представлено в каждом из государств. Уже запланировано более 250 мероприятий. Это и проведение художественных выставок, и встречи деятелей культуры, и гастроли театральных трупп. В том числе планируются мероприятия научного характера: конференции, симпозиумы, «круглые столы». Все это будет способствовать культурному обмену, укреплению отношений между людьми, организациями и правительствами. Жители России получат возможность ближе познакомиться с культурой и историей Великобритании, прежде всего, с многовековой историей русско-английских отношений.

История взаимоотношений Англии и России насчитывает 460 лет. Дипломатические и экономические отношения установились в правление Ивана IV Грозного , когда в Московское государство прибыла экспедиция Ричарда Ченслера, искавшая северо-восточный путь в Китай и Азию. В 1555 г. была основана торговая Московская компания, в Китай-городе построены палаты, на территории которых действовали исключительно английские законы. Цари Иван Грозный, а затем Борис Годунов благоволили к выходцам с Британских островов. Они предоставляли ощутимые преференции в торговле для английских купцов, охотно приглашали к себе на службу врачей, аптекарей, воинов, ремесленников. Создавали самые благоприятные условия для их жизни и деятельности на территории Московского государства.

Наиболее прочные основы для культурного диалога двух стран были заложены в Век Просвещения, особенно в правление Петра I и Екатерины II. Петровские реформы, во многом осуществленные под влиянием визита Петра I в Англию в 1698 г., показали, что наиболее ощутимыми оказались в данном процессе заимствования из британского опыта. Английский след отчетливо заметен в создании и строительстве морского флота, артиллерии, промышленных мануфактур, делопроизводстве, церковной реформе. Британское влияние сказалось на развитии образования в России. При поддержке британских ученых была открыта Навигацкая школа. Петр I немало содействовал основанию Российской Академии наук, деятельность которой с первых дней была тесно связана с английским Королевским обществом. По примеру англичан в России стали печатать первое периодическое издание «Ведомости», а также переводы сатирико-нравоучительного журнала «Спектейтор». Заметное влияние на русскую культуру оказала английская литература в правление Екатерины II. Образованные граждане России смогли познакомиться с переводами трудов видных британских ученых — философа Бентама, экономиста Смита, математика и физика Ньютона, юриста Блекстона, медика Бьюкена. Особый интерес в обществе вызвали переводы произведений просветителей Англии Д. Дефо, Дж. Свифта, Г. Филдинга, А. Попа, Л. Стерна, Дж. Мильтона, С. Ричардсона, С. Джонса, О. Голдсмита. Дидактическое произведение Джона Локка «Мысли о воспитании» получило широкую известность в среде российского дворянства. Сама императрица в инструкциях по поводу воспитания внуков заимствовала целые страницы из сочинения Локка.

В последующие столетия дипломатические отношения между двумя государствами складывались непросто. Так, Российская и Британская империи были противниками в период Крымской войны 1853-56 гг. Однако чаще они выступали союзниками: в Войне за Австрийское наследство (1740-1748 гг.), в период войн с революционной Францией 1790-х годов, а затем и наполеоновской Францией (1812-1815 гг.), совместными усилиями поддержали Грецию в период её борьбы за независимость в 1821-1829 гг. Оба государства бок о бок сражались в одном строю в Перовой и Второй мировых войнах ХХ столетия. Несмотря на резкие повороты в дипломатических отношениях, на протяжении веков успешно развивалась торговля и культурные связи между странами.

Великобритания неизменно притягивала внимание граждан России. Это был интерес, обусловленный желанием лучше узнать её экономику, особенно во второй половине XVIII в., когда страна переживала небывалый экономический подъем, связанный с наступлением промышленной революции. В XIX в. в России особый интерес стал проявляться к политической системе и демократическим свободам, а также культуре Великобритании.

Изучение истории Великобритании началось в России уже в XVIII веке и активно продолжалось в последующие столетия. Труды российских историков Н. Карамзина, Н. Кареева, М. Ковалевского, В.О. Ключевского, П. Архангельского, П. Виноградова, М.А. Барга, Н.А. Ерофеева и многих других были известны и высоко оценены британскими учеными. Сегодня мы можем говорить о сложившемся мощном страноведческом направлении в отечественной историографии. Защищаются диссертации, публикуются статьи и монографические исследования, издаются специальные альманахи. Созданная в начале 1990-х годов Ассоциация британских исследований смогла объединить российских специалистов по истории Британии. Она проводит ежегодные конференции, на которых обсуждается широкий спектр проблем британской истории от средневековья до наших дней. В марте 2014 г. в Санкт-Петербургском университете пройдет очередная конференция, на которой соберется более ста специалистов. В Институте всеобщей истории в ноябре планируется проведение международной конференции «Россия и Британия. Взаимодействие культур и социумов», а также ряд других мероприятий, приуроченных к знаменательной дате — «перекрёстному» году культуры России в Великобритании. Изучение истории двух стран будет продолжаться и в дальнейшем.

Вице-президенты Ассоциации британских исследований д.и.н. М.П. Айзенштат, д.и.н., профессор Т.Л. Лабутина