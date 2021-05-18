Пажеский корпус: кузница гвардейских кадров Как императору Александру I удалось превратить школу для придворных в лучшее военно-учебное заведение России Декабрь был особым месяцем в жизни этого военно-учебного заведения, по праву считавшегося самым привилегированным и самым лучшим в России. 25 декабря Пажеский его императорского величества корпус отмечал свой корпусной праздник — так было установлено императором Александром I. Именно он превратил бывшую Пажескую школу в кузницу кадров для русской гвардии и армии, выпускавшую лучших из лучших молодых офицеров. Корпус будущих гвардейцев Хотя формально свою историю Пажеский корпус ведет со времен императрицы Елизаветы Петровны, учредившей в 1742 году Пажескую придворную школу, которая через 17 лет превратилась в «Пажеский... На чтение: 3 минуты

Как императору Александру I удалось превратить школу для придворных в лучшее военно-учебное заведение России

Декабрь был особым месяцем в жизни этого военно-учебного заведения, по праву считавшегося самым привилегированным и самым лучшим в России. 25 декабря Пажеский его императорского величества корпус отмечал свой корпусной праздник — так было установлено императором Александром I. Именно он превратил бывшую Пажескую школу в кузницу кадров для русской гвардии и армии, выпускавшую лучших из лучших молодых офицеров.

Корпус будущих гвардейцев

Хотя формально свою историю Пажеский корпус ведет со времен императрицы Елизаветы Петровны , учредившей в 1742 году Пажескую придворную школу, которая через 17 лет превратилась в «Пажеский ея величества корпус», свою историю как военно-учебное заведение, выпускавшее офицеров гвардии, он ведет с 1802 года. Реформой корпуса занялся император Александр Павлович , которому требовались прежде всего хорошо образованные офицеры, которые могли исполнять роли придворных, а не придворные, носящие офицерские погоны. Ведь даже при Екатерине II, которая видела в Пажеском корпусе военно-гражданское учебное заведение, военное дело изучалось пажами и камер-пажами факультативно: эти дисциплины читали только тем, кто проявлял к ним интерес. А император Александр видел в новом Пажеском корпусе элитарное военно-учебное заведение, выпускники которого должны были служить прежде всего в гвардии.

Форму Пажеского корпуса образца 1809 года демонстрирует камер-паж Павел Коцебу (выпуск 1903 года) . Фотография сделана в 1902 году к столетию корпуса

Источник: nezhna.com

Это заведомо предполагало более высокий, чем в других военно-учебных заведениях Российской империи, уровень образования и существенно сужало круг подростков, которые могли быть приняты в него. Очень быстро сложилась практика записывать кандидатами в пажи сыновей и внуков старших и высших офицеров, отличившихся на военном поприще, а поступить в корпус могли только те из них, кто выдерживал вступительный экзамен. Окончательно условия приема в Пажеский его императорского величества корпус оформились при Николае I , и при нем же расширили штат корпуса, увеличившийся до 150 человек в семи классах — пяти обычных и двух специальных. Отныне зачислены в пажи могли быть только дети и внуки представителей первых трех классов согласно Табели о рангах, то есть имевших звание не ниже генерал-лейтенанта или тайного советника. Но поскольку зачисление происходило по личному решению императора, то в числе пажей регулярно оказывались и дети, чьи отцы имели звания и более низких классов, но отменно проявили себя на службе Отечеству.

За счет этого удавалось поддерживать баланс между знатностью и верной службой, что гарантировало высокие карьерные устремления учеников корпуса. И такой расчет полностью себя оправдывал: по воспоминаниям многих воспитанников Пажеского корпуса, они прилагали все усилия для того, чтобы получить по окончании звание подпоручика гвардии. А задача выдержать выпускные экзамены на отлично была не такой простой, если учесть, насколько обширным был курс обучения пажей. Во-первых, он включал в себя общеобразовательные дисциплины, в том числе три языка — русский, французский и немецкий, математику (вплоть до тригонометрии), историю России и мира, географию (в том числе экономическую и политическую), историю дипломатии и юриспруденцию. Во-вторых, начиная со второго класса пажи изучали военные дисциплины, начиная с полевой фортификации и заканчивая долговременной фортификацией, проходили строевую подготовку, обучались выездке и стрельбе.

Форму Пажеского корпуса образца 1844 года демонстрирует паж граф Сергей Ребиндер (выпуск 1905 года). Фотография сделана в 1902 году к столетию корпуса

Источник: nezhna.com

С мечтой о подвиге

При Александре I обучение в корпусе шло четыре года, при Николае I срок обучения вырос до семи лет, а при Александре III — до девяти, семь из которых назывались обычными и соответствовали курсу кадетских корпусов, а два специальных — курсу военных училищ. При этом выпускники специальных классов были сразу офицерами и направлялись в войска. Какими и куда — зависело от результатов выпускных экзаменов. Правила распределения были такими: окончившие корпус по 1-му разряду отправлялись служить подпоручиками и корнетами в гвардию, по 2-му разряду — подпоручиками или корнетами в армейские части с одним годом старшинства, по 3-му разряду — подпоручиками или корнетами в армию без старшинства, а те, кто оканчивал по 4-му разряду, то есть едва-едва вытягивал экзамены, становились армейскими унтер-офицерами на шесть месяцев с дальнейшим производством в офицеры при наличии в части вакансии. Но последних было очень немного: так, скажем, во времена царствования императора Александра III в гвардию распределялось в среднем около 85 процентов выпускников Пажеского корпуса.

Спальня Пажеского корпуса в 1896 году

Источник: nezhna.com

Как любое закрытое элитарное учебное заведение, Пажеский корпус формировал закрытую касту своих выпускников. Окончившие его получали не только официальный нагрудный знак об окончании с изображением белого мальтийского креста, но и неофициальный — характерные перстни, стальные снаружи и золотые изнутри, на которых гравировался год выпуска и номер выпускника в зависимости от его успехов на выпускных экзаменах. Все обладатели таких перстней имели право обращаться друг к другу на «ты» в любой ситуации и вне зависимости от звания и чина, а выручка и взаимопомощь между ними были исключительными. С другой стороны, многие выпускники корпуса с печалью вспоминали обычай так называемого «цуканья», то есть неуставных отношений между старшими и младшими по возрасту пажами. Временами то одному, то другому директору корпуса удавалось если не изжить, то свести к минимуму проявления «цука», но уничтожить его вовсе не удалось никому.

За 115 лет своего существования в качестве ведущего военно-учебного заведения Российской империи Пажеский корпус успел выпустить множество достойнейших офицеров, составивших славу русской армии. Среди них были такие знаменитости, как декабрист Павел Пестель, писатель Александр Радищев, генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, знаменитый анархист Петр Кропоткин, организатор знаменитого Брусиловского прорыва генерал от кавалерии Алексей Брусилов, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года Дмитрий Дохтуров, один из организаторов первой обороны Севастополя Виктор Васильчиков и множество других замечательных офицеров. Последний выпуск Пажеского корпуса состоялся 1 февраля 1917 года, а грянувшая вскоре Октябрьская революция привела к ликвидации этого учебного заведения. Но его традиции удалось сохранить и восстановить: сегодня в здании Пажеского корпуса на Садовой улице в Санкт-Петербурге располагается Санкт-Петербургское суворовское военное училище , числящее себя наследником знаменитого учебного заведения.

Последний выпуск Пажеского корпуса. Фотография сделана 1 февраля 1917 года

Источник: dlc.library.columbia.edu

Обложка: Здание Пажеского корпуса на Садовой улице в Санкт-Петербурге. Литография по рисунку Иосифа Шарлеманя, 1858 год. Источник: nezhna.com

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