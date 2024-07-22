Партизаны в борьбе с фашизмом
Партизаны в борьбе с фашизмом
На чтение: 1 минута
ПАРТИЗАНЫ О БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ БИТВА ЗА МОСКВУ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ СМОЛЕНСК – ОРША – ВИТЕБСК
Составитель Роальд Леонидович Романов
ГЛАВА 1
А.К. Кирш Подвиг Любы Кулаковой — бессмертен
Е.М. Рысакова, О.А. Сигал Любу Кулакову вырастила наша школа
Н.П. Андриевский Первыми партизанами в «треугольнике» стали мы — «окруженцы»
К.С. Кумбарг В «треугольнике» нас оставил НКВД БССР
А.К. Кирш Последняя операция Кости Иванова
В.А. Ковров В «треугольнике» с радиостанцией «Белка»
Б.А. Дубенский Ты, Богдан, назначаешься старшим…
А.С. Казицкий Мы победили коварного врага
Н.С. Елисеев, Р.Л. Романов О методах идеологической борьбы с фашизмом
Л.А. Райкова, Н.В. Коршунова Наш Никифор Захарович Коляда
Л.В. Громов Соединение «Батя» в борьбе с оккупантами
Н.З. Коляда О создании партизанского соединения
В.И. Брусов «Белка» против «Желтого слона»
А.М. Михайловская От Смоленска до Москвы и в «треугольнике» Смоленск–Орша–Витебск
М.Л. Фейгин Московской школе присвоено имя героя-партизана С.В. Гришина
А.Ф. Кошкин Перечитывая военный дневник
Е.И. Хромова О побеге пленных из Каспли
Г.Л. Андреев Мой боевой путь в соединении Бати
Л.А. Райкова Светлой памяти павших связных
Е.Т. Хоренкова Забытая награда
Е.Л. Кошелева (Дерец) Мы воевали в отряде «Смерть фашизму»
И. Бочаров Получить награды хотя бы для внуков
Р.Л. Романов О партизанской прессе, лирике и планерных десантах в Бегомль
М.А. Нащенков О проблемах освобождения Демидовского партизанского края
М.Ф. Модорова-Потапова Портреты партизан
А.В. Зверев Нас не испугал их Приказ №437
Р.Л. Романов К истории возникновения Дня партизана и подпольщика
И.Ю. Шашкова Мы должны увековечить память о Максиме Колчине
ГЛАВА ВТОРАЯ
И.С. Герасимова О борьбе с фашизмом в западных районах «треугольника», в Белоруссии
Р.Л. Романов Товарищ Хосе Фернандес Виеска
В.А. Анцыгин В партизанской бригаде «Буревестник» с радиостанцией «Север»
Обложка: фото автора Роальда Леонидовича Романова.
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
Галицийская битва. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России