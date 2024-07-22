Партизаны в борьбе с фашизмом Партизаны в борьбе с фашизмом На чтение: 1 минута

ПАРТИЗАНЫ О БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ БИТВА ЗА МОСКВУ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ СМОЛЕНСК – ОРША – ВИТЕБСК

Составитель Роальд Леонидович Романов

ГЛАВА 1

Введение

А.К. Кирш Подвиг Любы Кулаковой — бессмертен

Е.М. Рысакова, О.А. Сигал Любу Кулакову вырастила наша школа

Н.П. Андриевский Первыми партизанами в «треугольнике» стали мы — «окруженцы»

К.С. Кумбарг В «треугольнике» нас оставил НКВД БССР

А.К. Кирш Последняя операция Кости Иванова

Партизанские танкетки

В.А. Ковров В «треугольнике» с радиостанцией «Белка»

Б.А. Дубенский Ты, Богдан, назначаешься старшим…

А.С. Казицкий Мы победили коварного врага

Н.С. Елисеев, Р.Л. Романов О методах идеологической борьбы с фашизмом

Л.А. Райкова, Н.В. Коршунова Наш Никифор Захарович Коляда

Л.В. Громов Соединение «Батя» в борьбе с оккупантами

Н.З. Коляда О создании партизанского соединения

В.И. Брусов «Белка» против «Желтого слона»

А.М. Михайловская От Смоленска до Москвы и в «треугольнике» Смоленск–Орша–Витебск

М.Л. Фейгин Московской школе присвоено имя героя-партизана С.В. Гришина

А.Ф. Кошкин Перечитывая военный дневник

Е.И. Хромова О побеге пленных из Каспли

Г.Л. Андреев Мой боевой путь в соединении Бати

Л.А. Райкова Светлой памяти павших связных

Е.Т. Хоренкова Забытая награда

Е.Л. Кошелева (Дерец) Мы воевали в отряде «Смерть фашизму»

И. Бочаров Получить награды хотя бы для внуков

Р.Л. Романов О партизанской прессе, лирике и планерных десантах в Бегомль

М.А. Нащенков О проблемах освобождения Демидовского партизанского края

М.Ф. Модорова-Потапова Портреты партизан

А.В. Зверев Нас не испугал их Приказ №437

Р.Л. Романов К истории возникновения Дня партизана и подпольщика

И.Ю. Шашкова Мы должны увековечить память о Максиме Колчине

ГЛАВА ВТОРАЯ

И.С. Герасимова О борьбе с фашизмом в западных районах «треугольника», в Белоруссии

Р.Л. Романов Товарищ Хосе Фернандес Виеска

В.А. Анцыгин В партизанской бригаде «Буревестник» с радиостанцией «Север»

Обложка: фото автора Роальда Леонидовича Романова.