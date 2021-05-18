Памятный крест на месте гибели Великого князя Сергея Александровича – символ восстановления исторической справедливости Сегодня в Москве состоялась церемония открытия памятника-креста Великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели – в сквере у Никольской башни московского Кремля. Участие в церемонии принял Президент Российской Федерации Владимир Путин. Работы по восстановлению креста, поставленного на народные пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению главы государства. Мы публикуем статью Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. На чтение: 2 минуты

Сегодня в Москве состоялась церемония открытия памятника-креста Великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели – в сквере у Никольской башни московского Кремля. Участие в церемонии принял Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Работы по восстановлению креста, поставленного на народные пожертвования в 1905 и уничтоженного в 1918 году, велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению главы государства.

Мы публикуем статью Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

Памятный крест на месте гибели Великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. Это не просто памятник, восстановленный спустя 99 лет после того, как он был разрушен. Это ещё один эпизод восстановленной исторической справедливости, исторической памяти, единства и преемственности нашей истории. Особенно показательно это именно сейчас – в год 100-летия Русской революции.

И судьба князя, и сама судьба этого памятного креста –словно порвавшаяся нить времён. Князь был человек мужественный, не боявшийся смотреть в лицо опасности. В молодости он воевал против Турции, отвагой заслужив орден Св. Георгия 4-й степени. Потом служил Московским генерал-губернатором. И хотя злые языки называли его ретроградом, но, если судить по делам, он был настоящим просвещённым консерватором. Поддерживал профсоюзы, при нём открылось трамвайное сообщение, Музей Москвы и МХАТ. Кроме того, он стал одним из основателей Православного Палестинского общества, состоял председателем или попечителем десятка научных или филантропических организаций. И вот именно он стал одной из первых жертв смуты 1905 года.

Его убили здесь, на этом месте – эсеры, прямые продолжатели предыдущей волны террора, народовольческой. Великий князь без охраны - брошенная бомба разворотила карету, убив не только великого князя, но и кучера. Во время следствия в тюрьму к террористу приходила вдова убиенного вел. княгиня Елизавета Федоровна. Она простила его от имени погибшего. Подобное милосердие потрясло даже террориста. Сама Елизавета Федоровна вскоре основала сестринскую обитель, прожила чистую, светлую жизнь, в годы Первой мировой активно помогала раненным, а в 1918 году была зверски замучена большевиками и заживо сброшена в шахту в Алапаевске.

В 1908 году на месте гибели Великого князя был установлен памятный крест, созданный по эскизу художника Виктора Васнецова. Изготовление Памятника-Креста шло исключительно на народные пожертвования.

Памятник простоял на этом месте ровно 10 лет. И во время 1-го коммунистического субботника накануне первомайского праздника 1918 года, Ленин лично участвовал в сносе креста, несмотря на протесты со стороны церкви. Это, к слову, был первый памятник, разрушенный в Кремле при советской власти. В 1930 году разрушили и Чудов монастырь, где покоились останки Сергея Александровича.

Сегодня воссоздание креста в самом сердце нашего государства –жест символический. Этот Памятник – сам по себе печальный урок отрицания собственного прошлого. Ведь объективно изучая нашу и Революцию, и советскую эпоху со всеми её трагедиями и достижениями, мы должны извлекать уроки. Мы видим, что попытки исковеркать историческую память ни к чему хорошему не приводят. Неслучайно, я думаю, самые яркие свершения советского периода пришлись как раз на то время, когда государственная власть отказалась от ниспровержения истории своей страны и, наоборот, как могла, восстановила историческую, культурную преемственность. Это важный урок для нас: нельзя созидать будущее, разрушая собственное прошлое.

Второй урок тоже очевиден. Все мы помним, чем кончили террористы эсэры. Ведь политический террор – это преступление не только против конкретных лиц и даже не против конкретного политического режима, это преступление против государственности и против народа как такового. Расшатав и разрушив в конечном итоге имперскую Россию, бандиты-террористы сами оказались погребены на позорном кладбище истории. Но, увы, вместе с ними там оказались миллионы не просто невинных, а самых лучших, ярких, деятельных граждан России.

В завершение хочу поблагодарить Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, которое совместно с Российским военно-историческим обществом помогло сделать это доброе дело.

Мемориальный крест должен стать не только символом памяти о Московском градоначальнике, но и свидетельством единения России, зримым напоминанием о недопустимости идеологии насилия и уничтожения исторического наследия. Ибо, без прошлого – нет будущего!