Освящение храма Христа Спасителя в Москве Кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве был воздвигнут в память о победе в Отечественной войне 1812 г. по проекту архитектора Константина Тона. Заложен 23 сентября 1839 г., освящён 26 мая 1883 г. Здание было разрушено 5 декабря 1931 г.; заново отстроено в 1994–1997 гг. На чтение: 3 минуты

ПРОЕКТ ВИТБЕРГА И ПРОЕКТ ТОНА

Выиграл конкурс молодой, никому не известный зодчий, обрусевший швед по фамилии Витберг. Он как будто угадал тайное желание императора: храм должен выглядеть не просто монументально, а грандиозно! Витберг придумал гигантские колоннады, массивные мраморные лестницы, усыпальницу для русских воинов. Памятники монархам и видным полководцам, а также трофейное оружие, добытое в боях с французами, должны было украсить его помещения. Для стройки выбрали Воробьевы горы – самую высокую точку Москвы, которую называли «короной столицы». Знаменательно, что находится она посередине между Смоленской дорогой, по которой французы вошли в Москву, и Калужской дорогой, по которой они бежали из столицы. Сорок восемь колоколов возвещали бы о начале и конце службы. Благодаря природной акустике (свойствам распространения звука), звон этих колоколов могла бы слышать вся Москва!

Увидев проект, растроганный император Александр Первый воскликнул: «Вы заставили говорить камни!»

Ровно в пятую годовщину изгнания французов из Москвы, 12 октября 1817 года, состоялась торжественная закладка храма.

Но как уже говорилось, Витберг был архитектором молодым и… неопытным. Он учел далеко не все. Оползни почвы и грунтовые воды Воробьевых гор стали чрезвычайно мешать строительству. Но это еще не самое страшное: молодой человек оказался неопытным и в организационных и, что хуже всего, в денежных вопросах. После смерти его покровителя, Александра Первого, Витберга незаслуженно обвинили в казнокрадстве (краже государственных денег) и сослали в Вятку. А строительство на долгие годы прекратилось. И обет Богу остался невыполненным.

Новый император Николай Первый про этот обет не забыл. Но надо было начинать все сначала. Правда, конкурсов государь устраивать не стал. Он просто поручил сделать новый проект своему любимому архитектору и выдающемуся инженеру Константину Андреевичу Тону.

Тон отличался чрезвычайной наблюдательностью. Выходец из немцев, он по-настоящему любил все русское. В древних русских храмах он разглядел столько красоты и гармонии, что задумал сделать проект в древнерусском стиле. На листе бумаги он набросал здание и величественное, и простое одновременно. А увенчал это здание золотой купол, похожий на шлемы древних русских богатырей – Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича. Место для своего храма он тоже выбрал другое – поближе к центру столицы, недалеко от Кремля, на берегу Москвы-реки.

В день 25-летия Бородинского сражения, 10 сентября 1839 года, состоялась торжественная закладка нового храма. Ее совершил будущий святой, тогда еще просто митрополит Московский, Филарет (Дроздов).

Деньги на него собирала вся Россия. Во всех церквях стояли кружки с надписью «На построение храма Спасителю Христу в Москве». И каждый жертвовал, сколько мог. Значительная часть денег шла из государственной казны.

Строился храм почти полвека, а точне – 44 года. А всего на исполнение обета Александра Первого потребовалось 70 лет.

Храм Христа Спасителя – главный храм России // Фома http://www.foma.ru/hram-hrista-spasitelya-glavniy-hram-rossii.html

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОСВЯЩЕНИЯ

Великое освящение Кафедрального собора Храма Христа Спасителя состоялось 8 июня (26 мая по старому стилю) 1883г. и было приурочено к коронации императора Александра III. Съезжавшиеся в Москву на праздник коронации представители всех земель в России принимали участие в церемонии освящения Храма Христа Спасителя. Символически в этом торжестве участвовала вся Россия.

Накануне освящения (7 ИЮНЯ 1883г.) святые мощи из церкви Двенадцати Апостолов были доставлены в Большой Успенский Собор и устанавливаются на главном престоле. В Храме Христа Спасителя совершена малая вечерня, с малым звоном, после которого было совершено водоосвящение (Преосвященный Алексий, епископ Дмитровский с двумя архимандритами – Давыдовой пустыни, Дмитровского Борисоглебского монастыря, Сошественским протоиереем, иеромонахом Андрониева монастыря Дионисием, протодиаконом Архангельского Собора, диаконами: Ильеобыденским и Спасобарыковским и местным духовенством со своими золотыми обличиями и певчими Чудова монастыря. После обычного благовеста и звона в Храме и во всех церквях Москвы было совершено всенощное бдение. Свечи в лампадах не зажигались.

В день освящения в Храме Христа Спасителя начался перезвон к водосвятию. Перервинский архимандрит с местным духовенством при двух хоругвях принесли для общего крестного хода из Иверской часовни в Успенский Собор икону Иверской Божьей Матери. Наместник Чудова монастыря – в Успенский Собор икону св. Святителя Алексия Митрополита. Местное духовенство часовни Давыдовской пустыни – в Храм Христа Спасителя икону Спасителя.

По окончании водоосвящения раздался благовест, известивший о начале освящения Храма Христа Спасителя. Затем, перед началом чтения литургийных часов, вышло духовенство Никитского сорока в специально сшитых к освящению Храма Христа Спасителя новых парадных облачениях и, перейдя площадь, остановилось у главного входа в Храм. Начался Крестный ход от Храма Христа Спасителя в Успенский Собор Кремля за святыми мощами в следующем порядке. Маршрут Крестного хода проходил по Волхонке и Моховой через Троицкие ворота к Соборной площади Московского Кремля. Подойдя к Успенскому Собору духовенство Никитского сорока и священнослужители Храма Христа Спасителя вошли в Успенский Собор, а хоругвеносцы с хоругвями всех Соборов и монастырей Кремля выстроились в ряд вдоль западной паперти Собора.

Обратный путь Крестный ход от Успенского Собора к Храму Христа Спасителя прошел по иному маршруту: через Боровицкие ворота, третий Александровский сад вдоль набережной Москва-реки и церкви Похвалы Богородицы (находилась рядом с Храмом Христа Спасителя, разобрана). Несколько иным был и порядок шествия. Впереди несли хоругви Храма Христа Спасителя, Кремлевских Соборов и монастырей, затем Храмовые иконы Храма Христа Спасителя, иконы св. митрополитов, чудотворные иконы. За ними шло московское духовенство и духовенство московской епархии – всего до 800 человек.

Еще до возвращения Крестного хода в Храм Христа Спасителя в начале одиннадцатого прибыл из Большого Кремлевского дворца император (верхом, императрица и великая княжна – в ландо). Императорская семья двинулась по маршруту, которым вернулся из Успенского Собора в Храм Христа Спасителя Крестный ход. На всем пути ее следования, начиная от Боровицких ворот внутри Кремля, а также вокруг Храма Христа были расставлены участвовавшие в торжестве освящения войска (45 рот от 45-ти полков, 14 эскадронов, 14 хоров полковой музыки, полный состав воспитанников московских кадетских училищ – Александровского и юнкерского пехотного. Для салютационной стрельбы были назначены 7 батарей (3 пеших и 4 конных). При приближении Его Императорского величества войска отдавали честь, музыка играла "Боже, царя храни". Исполнялась написанная П.И. Чайковским специально к торжеству освящения Храма Христа Спасителя увертюра "1812 год".

У западных ворот Храма Христа Спасителя императорскою семью встретили митрополит, члены Строительной Комиссии во главе с генерал-губернатором В.А. Долгоруковым, архитектор А.И. Дмитриев.

Ритуал освящения отчасти повторял ритуал закладки. Как и тогда, митрополит (им был Иоанникий) произнес речь, сказав в частности: "В христианском мире неисчислимое множество Храмов истинному Богу. Все они по внутреннему значению своему, как места селения славы Божией, одинаковы. Но в ряду их некоторые имеют особое значение, как памятники чрезвычайных событий, вызвавших к созиданию их".

Затем состоялось освящение престола Храма Христа Спасителя. Крестный ход при звоне всех московских колоколов двинулся вокруг Храма Христа Спасителя. К церемонии освящения Храм был окружен довольно высоким деревянным помостом, обитым красным сукном. На помосте вокруг всего Храма, лицом к нему, стояли знаменосцы со знаменами разных полков, московское духовенство в новых золотых облачениях с хоругвями всех московских Храмов, на некотором расстоянии от помоста размещались шпалеры войск.

По окончании Крестного хода и освящения алтаря, все находившиеся в Храме Христа Спасителя во главе с императором опустились на колени при звоне колоколов, пушечных выстрелов на набережной, трехкратном провозглашении многая лета. Наступил самый торжественный момент. Началась божественная литургия. Пели два хора: Синодальный и Чудова монастыря; в литургии участвовали, стоя у левого клироса, немногие, дожившие до этого торжественного дня, ветераны Отечественной войны 1812 года.

Обложка: Медаль в память освящения Храма Христа Спасителя в Москве. Учреждена в 1883 г.

Источник: http://medalirus.ru