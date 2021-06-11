Дети Пушкина, или Сложные судьбы потомков гения Сложные судьбы потомков гения. Что стало с детьми Пушкина после смерти поэта На чтение: 4 минуты

У Александра Сергеевича Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой было четверо детей. В 1832 году родилась Мария, спустя год появился на свет сын Александр, в 1835 году – Григорий, а самая младшая дочь Наталья – в 1836-м. Когда состоялась роковая дуэль на Черной речке, все они были еще слишком малы, чтобы осознать тяжесть утраты. Наталья Гончарова долго винила себя в гибели мужа и первые годы после трагедии вела затворнический образ жизни. Она переехала в свое родовое имение в Калужской губернии, забрав с собой детей. Судьбы потомков Пушкина сложились по-разному, но каждая из них отражает дух эпохи, в которой им довелось взрослеть, жить и состариться.

Любимая дочь

Мария Александровна Пушкина родилась 19 мая 1832 года и была единственным ребенком поэта, сохранившим его образ в своей памяти. «Целую Машку и заочно смеюсь ее затеям», – писал Александр Сергеевич жене, находясь вдали от дома. Мария была любимой дочерью Пушкина, который в шутку называл ее «маленькая литография с моей особы». Свое имя она получила в честь бабушки поэта – Марии Алексеевны Ганнибал.

Наталья Гончарова переживала, что в детстве Маша была скорее некрасивым ребенком. Однако повзрослев, Мария превратилась в довольно привлекательную девушку. «Редкостная красота матери смешивалась в ней с экзотизмом отца», – писали современники. В Туле Марии Александровне однажды довелось познакомиться с Львом Толстым. Эта встреча стала знаковой для писателя. Именно Мария послужила прототипом главной героини романа Толстого «Анна Каренина». Многие черты ее внешнего облика писатель позаимствовал для создания образа Анны: маленькие изящные руки, стройность движений, приятный смех, густые темные волосы. От внимания Толстого не ускользнуло и сходство Марии с А.С. Пушкиным. Делясь впечатлениями от их первой встречи, он отметил: «Да, теперь я понимаю…Какие у нее арабские завитки на затылке, удивительно породистые!».

Мария получила превосходное домашнее образование: обучалась французскому и немецкому языкам, истории и русской литературе, рукоделию и музыке. Затем она поступила в Екатерининский институт благородных девиц. Окончив обучение, в декабре 1852 года Мария Пушкина стала фрейлиной великой княгини Марии Александровны, жены цесаревича Александра – будущего императора Александра II. В возрасте 28 лет дочь Пушкина вышла замуж за однополчанина своего брата, поручика Лейб-гвардии Конного полка Леонида Николаевича Гартунга. Он служил в Тульской губернии, а с 1875 года заведовал Московским отделением государственного коннозаводства. Брак Марии Александровны был счастливым. О муже она всегда отзывалась с теплотой, называя его человеком добрым и порядочным. Однако жизнь Л.Н. Гартунга прервалась неожиданно трагически: он был несправедливо обвинен в краже ценных бумаг некоего купца-процентщика Занфтлебена и отдан под суд. В стремлении доказать собственную невиновность, Гартунг не смог преодолеть отчаяние и застрелился за несколько минут до вынесения ему оправдательного приговора. В окружении семьи это самоубийство расценили как подвиг во имя защиты чести. «Вся Москва была возмущена исходом гартунгского дела. Московская знать на руках переносила тело Гартунга в церковь, твердо убежденная в его невиновности», – вспоминал князь Дмитрий Оболенский.

В 45 лет Мария Александровна стала вдовой и больше никогда не вышла замуж. «Мой муж простил своих врагов, но я им не прощаю», – признавалась она. Пережить личную утрату ей помогали близкие. Мария на время переехала к брату – Александру Александровичу и занялась воспитанием племянниц. Вокруг нее всегда собиралось много людей. Своей стойкостью к испытаниям и несчастьям она располагала к себе молодежь. Особенно они любили слушать рассказы Марии о семье Пушкиных и самом поэте. В 1880 году она присутствовала на церемонии торжественного открытия памятника своему отцу в Москве, в 1899-м – на праздновании столетнего юбилея со дня его рождения. Активное участие во всем, что было связано с памятью Пушкина, Мария Александровна принимала до самой смерти. Москвичи часто видели ее возле памятника на Тверском бульваре, однако едва ли могли узнать в пожилой женщине дочь поэта. Мария Пушкина-Гартунг умерла 7 марта 1919 года и была похоронена на кладбище Донского монастыря.

Славная династия военных

Старший сын Пушкина Александр Александрович избрал для себя военную карьеру, а также занимался развитием образования в Российской империи. С годами многие стали замечать поразительное сходство между отцом и сыном. В газетах начала двадцатого столетия писали, что, глядя на пожилого генерала, можно представить, как бы выглядел великий поэт, доживи он до преклонных лет.

Александр Пушкин-младший учился в Пажеском корпусе, по окончании которого был зачислен в Лейб-гвардии Конный полк. Он принимал участие в Крымской войне, а во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов командовал Нарвским гусарским полком и получил награду – орден Св. Владимира 4-й степени и золотое оружие с надписью «За храбрость». В 1880 году Александр Александрович стал генерал-майором Государевой Светы и командовал первой бригадой 13-й кавалерийской дивизии. Спустя десять лет он увлекся развитием российского образования: был заведующим учебной частью Императорского Коммерческого училища, а также входил в советы Екатерининского и Александровского женских институтов. Посвятивший себя служению Отечеству Александр Александрович Пушкин скончался 1 августа 1914 года – в день, когда началась Первая мировая война.

У старшего сына Пушкина была большая семья: до взрослых лет дожили одиннадцать детей. Многие из потомков поэта по линии Александра Александровича тоже являлись военными. К примеру, внук Александра Пушкина-младшего – Григорий – в годы Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде особого назначения и участвовал в рейдах под Волоколамском и Наро-Фоминском, проникая в тыл немецких войск. В 1943 году он сражался на Курской дуге и форсировал Днепр, а после войны служил в Московском уголовном розыске.

«Бесенок Таша» и превратности любви

Из всех детей Пушкина по характеру больше других походила на него младшая дочь Наталья. Упрямую, озорную и впечатлительную девочку в семье прозвали «бесенок Таша». Когда ее отец был убит на дуэли, Наташе еще не исполнилось и года. Когда Наталья Гончарова приняла решение второй раз выйти замуж (за командира Лейб-гвардии Конного полка Петра Ланского), девочке уже было восемь лет. В день свадьбы произошел случай, благодаря которому Наталья познакомилась со своим будущим избранником – хотя пока и не знала об этом. Юный граф Николай Орлов из желания увидеть свадебное торжество своего командира забрался на колокольню церкви, в которой проходило венчание. Увы, сделал он это неуклюже, и умудрился задеть большой колокол, а потом и вовсе не знал, как остановить звон. Когда проблему все же решили, Орлов, ужасно растерянный и краснеющий от стыда, принес новобрачным свои извинения. К счастью, это не омрачило их дальнейших взаимоотношений. Николай Орлов часто проводил время в семье Ланского и Гончаровой, в том числе общался и с Наташей. Когда девушке исполнилось шестнадцать лет, они изъявили желание вступить в брак. Но первая любовь оказалась для дочери Пушкина несчастной. Отец Николая Орлова не дал своего благословения и запретил сыну жениться на молодой избраннице. Гордая Таша скрывала от близких свои переживания и спешно переключила внимание на другого кавалера – генерала Михаила Дубельта.

Вскоре после их свадьбы обнаружились неприятные факты о поведении Дубельта. Он был известным карточным игроком и проиграл все приданое Натальи. С супругой он был груб и ревнив, во время приступов гнева мог поднять на нее руку. В этом несчастливом браке Наталья Александровна родила троих детей, но не смогла жить с Дубельтом под одной крышей. Когда слухи о его выходках дошли до императора Александра II, генерал был отчислен из своего полка и отправился в бессрочный отпуск. Наталья тем временем уехала в Европу, опасаясь нападок со стороны Дубельта. Бракоразводный процесс завершился в 1862 году. Наталья Александровна забрала детей, ранее находившихся под присмотром бабушки и других родственников, и перебралась в Германию. Там ее ждала очередная судьбоносная встреча.

Вернемся на десять лет назад. В 1856 году состоялась коронация Александра Второго. Как представитель прусского королевского двора на нее приехал принц Николай Вильгельм Нассауский. На праздничном балу он заметил девушку невероятной красоты и пригласил ее на танец. Той незнакомкой была двадцатилетняя Наталья Пушкина-Дубельт. Празднества подошли к концу, но принц, по всей видимости, сохранил в памяти события тех дней. В 1866 году Николай Вильгельм и Наталья увиделись вновь – уже в Германии. Ко всеобщему удивлению, принц попросил руки своей давней знакомой. Вступить в брак с разведенной иностранкой незнатного происхождения наследник не мог, поэтому отказался от прав на престол. 19 августа 1868 года пара обвенчалась. Николай Вильгельм смог добиться для жены титула графини Меренберг – по названию крепости, которой владели Нассауские принцы. Новобрачные поселились в Висбадене и жили там до смерти Николая Вильгельма в 1905 году. Впоследствии Наталья Александровна превратила крепость Меренберг в музей, а свой прах завещала развеять над могилой любимого супруга.

Хранитель памяти

Младший сын Пушкина Григорий, как и брат, учился в Пажеском корпусе, но вскоре утратил интерес к военному делу. В 1870-х годах он трудился мировым судьей и выступал присяжным заседателем Петербургского окружного суда. Жизнь Григория Пушкина неразрывно связана с семейным имением в Михайловском, где он проживал до начала двадцатого века и создал первый мемориальный кабинет своего отца.

Дом, в котором А.С. Пушкин провел ссылку, со временем стал настолько ветхим, что сыну поэта пришлось оставить от него лишь фундамент и построить новое здание. Несмотря на то, что теперь дом в Михайловском совсем не походил на прежний, Григорий Александрович бережно хранил домик любимой няни Пушкина, а также многие вещи своего отца. Младший сын стал главным потомком поэта, строго следившим за тем, чтобы его наследие не было утеряно. Григорий Александрович внимательно читал все публикации об отце, принимал участие во всех тематических мероприятиях, связанных с Пушкиным. Михайловское стараниями Григория Александровича в буквальном смысле расцвело: там появились оранжереи, парники и фруктовые сады. Помимо прочего сын Пушкина распорядился о строительстве в имении библиотеки-читальни и отдельного дома для одиноких пожилых литераторов. Последний раз Григорий Александрович был в Михайловском в 1899 году, а затем до конца жизни находился в имении своей супруги под Вильно. Прежде, чем сесть в карету, он окинул взглядом дорогие его сердцу усадьбу и сад, поклонился и произнес: «Прощайте, милые мои, навсегда».