О вакцинации Мы среди немногих государств, где прививки делают бесплатно На чтение: 2 минуты

Эта заметка не связана с моей нынешней работой и кругом обязанностей.

Это мое сугубо личное мнение как гражданина России, пишу в сугубо нерабочее время.

Меня поражает ситуация с вакцинацией против COVID-19.

Россия первой в мире создала эффективную вакцину от ковида. Более того. Мы первыми создали сразу три разных, современных и мощных вакцины.

Мы среди немногих государств, где прививки делают бесплатно, без длинной очереди и всем категориям граждан. Даже иностранцы – специально приезжают к нам разными путями, чтобы сделать «русскую прививку».

Это все – в духе наших давних традиций.

Екатерина II среди первых привилась от оспы и привила сына Павла (подробнее здесь ).

Целая плеяда великих русских врачей и ученых ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ), что называется, несла просвещение и здоровье – в массы.

В СССР была объявлена обязательная вакцинация от ряда болезней, кажется, еще в 1919-м, и эта госполитика, несмотря ни на какие сложности и предрассудки, упорно и последовательно продавливалась в жизнь.

У всех до одного, кто постарше, – на левом плече пятнышко от одной из обязательных (!) прививок. Стройными рядами в СССР поголовно вакцинировали детей от оспы, кори, коклюша, полиомиелита, краснухи, столбняка и туберкулеза. И большинство этих страшных болезней – для всех, кто следил за «календарем прививок» – оставались где-то в далеком прошлом.

Но в XXI веке мы снова сталкиваемся со средневековой дремучестью. Интернетная всеобщая «информированность» вместо всеобщей ОБРАЗОВАННОСТИ дала неожиданный эффект нового средневековья, нового мракобесия. Вместо колдуний и чернокнижников, «масонов» и «сионских мудрецов» – мы обсуждаем странные фантазии о «вреде прививок» и... прости, Господи, каком-то «чипировании»...

Короче. Принимаемые сейчас в ряде регионов РФ меры по обязательной вакцинации отдельных групп граждан считаю исключительно верными. Убежден, что надо идти дальше. Действовать жестче.

У меня есть право на такое мнение. Я доверяю нашей науке и медицине. Сам вакцинировался уже дважды – прошлой осенью и еще раз – в феврале. Притом специально разными вакцинами. Вакцинировалась семья. Жена после прививки переболела (врачи предупреждали о возможности), но легко.

Мои родители (мама – врач), люди совсем немолодые, но мыслящие здраво, сделали себе прививки сразу, инициативно, когда старше 65-и даже еще «не было рекомендовано». Отец, офицер, прошел и Чернобыль, и Афган, 83 года, – на днях сделал повторную...

Не самая этот ковидище, скажем честно, страшная зараза.

Особенно на фоне тех ужасов, что пережило человечество в своей истории. Чем-то похожа на «испанку». Такая же прилипчивая. Смертность у «испанского гриппа» была выше: 5-10 %, но сегодня массовая медицина качественно на ином уровне, чем 100 лет назад. Да и не было от испанки никаких прививок.

История учит – единственный способ избежать тысяч и тысяч новых смертей и миллионов случаев испорченного здоровья – в тотальной вакцинации.

На полностью добровольную, мое мнение, сейчас уповать наивно, в любом случае – это будет слишком медленно.

И никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний.

Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России.

Поглядите на Израиль. 77% взрослого населения вакцинировано, и они не останавливаются. При этом на 17 июня с.г. число новых подтвержденных заражений в Израиле уже 0 (ноль). Сняты по сути все ограничения внутри страны.

Вы действительно считаете себя в вопросах здоровья умнее, чем они?

У кого аллергия на советский 100-процентно успешный опыт обязательной вакцинации – Бог вам судья. Губите себя. Надейтесь, что вам повезет, и вы переболеете легко. Но даже так – знайте – вирус будет активно жить в вас, мутировать, и невольно вы заразите тех, кто рядом с вами.

Поверьте. Рано или поздно все переболеют ковидом и те, кому повезет, потом, когда антитела упадут, все равно сделают прививки.

Так не лучше ли просто сделать прививку вовремя?

Вопрос сейчас только в одном – сколько еще жизней и сколько здоровья страна потеряет, пока будет раскачиваться, избыточно прислушиваясь к гнилым демагогическим стенаниям о «правах личности» и ненужности всеобщей вакцинации.

Почему история опять нас ничему не учит? А лишь снова и снова – наказывает за невыученные уроки!?