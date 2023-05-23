Как Екатерина Великая прививала Россию Сегодня вакцинация признана величайшим открытием человечества и доступна на каждом шагу: от гриппа, например, даже у станций метро прививают... На чтение: 1 минута

Сегодня вакцинация признана величайшим открытием человечества и доступна на каждом шагу: от гриппа, например, даже у станций метро прививают. Именно вакцинация позволила в сотни раз сократить смертность от, казалось бы, неизлечимых заболеваний. В средневековой Европе в иные годы заразные болезни опустошали города и села посильнее любых, даже самых кровожадных армий. И тем страннее слышать, что многие родители в наше время отказываются делать прививки своим маленьким детям. Мотивы практически всегда одни и те же: этих болезней уже нет, слишком большая нагрузка на детский организм, врачи в сговоре с фармацевтическими компаниями. Мнения друзей и знакомых оказываются более авторитетными, чем рекомендации медиков.

А насколько было сложнее объяснить людям в XVIII–XIX веках, что, сделав прививку, можно спастись от смертельного недуга Одной из самых страшных болезней для Европы была оспа. От нее не могли спрятаться ни короли, ни оборванцы. Противоядия долго не могли найти. Нашел его в конце XVIII века английский врач Эдуард Дженнер, который предложил прививать людям неопасный для них вирус коровьей оспы для создания иммунитета к смертельному заболеванию. Противники такой прививки пугали, что у тех, кому ее сделают, вырастут коровьи рога... Но результат оказался положительным: рогатых лиц не прибавилось, а вот обезображенных оспой стало намного меньше.

Россия не оказалась в стороне от новых веяний, тем более что от оспы умер внук Петра Великого Петр II и тем самым пресеклась мужская ветвь царского дома. Как и все, что начиналось в России, прививки требовали вмешательства сверху. Инициатива по началу вакцинации исходила от самой императрицы Екатерины II . С ее слов, она проявила решительность, которую проявлял в Англии каждый мальчишка. Оспа держала в страхе Екатерину с самых юных лет. Видя вокруг себя обезображенные лица представителей европейской аристократии, она не желала такой участи ни для себя, ни для своего сына.

23 октября 1768 года специально выписанный из Англии доктор Томас Димсдейл взял оспу от больного уличного мальчишки и привил ее просвещенной императрице. Этот мальчишка за такие заслуги стал дворянином с гербом и фамилией Оспенный. После выздоровления от привитой оспы Ее Императорского Величества в Петербурге был поставлен балет «Побежденное предрассуждение», где действующими лицами были Минерва, Рутения, Гений науки, Суеверие и Невежество. Россия стала передовой страной в деле вакцинации. И когда французский король Людовик XV не сделал прививку и умер от оспы, Екатерина назвала это варварством.

После императрицы желающих сделать прививку было предостаточно. За короткий срок от оспы привилось около 140 аристократов, а 10 ноября 1768 года прививку сделали и наследнику, цесаревичу Павлу Петровичу .

Вот уже более двухсот лет каждый человек получает свою «оспину» на предплечье, чтобы их не было на лице и чтобы уберечься от досрочного получения места на кладбище. И хотя в 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что с оспой покончено навсегда, есть еще болезни, с которыми нам с вами без прививок не справиться.

Обложка: В.Л. Боровиковский «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Чесменской колонной на фоне)», 1794 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru