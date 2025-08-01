О "Русском памятнике", "Русской роще" и "Русской горе" под Данцигом История забытого вандализма в Польше в 1962 г.

Отчёт об исследовании русских воинских захоронений в так называемой "Русской роще" (Russenwäldchen) в районе Гольмкау, округ Диршау:

Директор природного музея в Данциге Гуго Вильгельм Конвенц 25 сентября 1910 г. представил результаты исследований "Русской рощи":

"Так называемая "Русская роща", расположенная между Большим и Средним Гольмкау [Голембевом], представляет собой плоскую возвышенность с углублением в центре... При рытье семи ям глубиной 3–4 метра, расположенных квадратом, на глубине 1–1,2 метра был обнаружен слой, содержащий известь, а относительно ниже этого слоя лежали человеческие скелеты. Только в одной яме рядом со скелетами были найдены куски обработанной сосны с железными гвоздями, представляющие собой остатки деревянных гробов, в которых когда-то были захоронены тела. В большинстве остальных ям скелеты лежали плотными рядами, головами на восток. В ходе раскопок в южной части обнаружено около девяти скелетов, расположенных друг над другом, как будто умерших бросили туда в спешке, а затем засыпали землей. Тела, вероятно, были обильно политы водой с известью. Скелеты, как правило, хорошо сохранились, на черепах сохранилось несколько волос. Все черепа были идентифицированы как мужские. На большинстве скелетов видны следы шейных украшений. Большинство из них представляли собой бронзовые солдатские кресты, в одном случае – серебряные, некоторые с остатками эмали. Все кресты были снабжены петлями для подвешивания на верхнем конце, а один из них сохранил отрезок шёлковой ленты длиной 4,3 см, на которой изначально носился крест… У некоторых крестов были видны обе перекладины, часто одна из которых была диагональной; в верхней части были русские буквы, но они неразборчивы… Рядом с одним из скелетов, рядом с крестом с литыми украшениями, лежало бронзовое изображение Богоматери («Всех скорбящих Радость»)… По мнению экспертов, речь идёт о так называемом «Благословении новобранцев», довольно распространённом по всей России. (Центральная часть 4,5 х 4,5 см, боковые створки сложены.)"

Записки русского офицера «Очерк действий союзных войск под Гданьском» (оригинал на французском). Франкфурт-Лейпциг, 1821 г. Страница 70:

«К концу мая [1813 г.] было госпитализировано около 3000 пациентов. Главный госпиталь располагался в Сопоте, за Оливой. Также имелись медицинские пункты [лазареты] в Гольмкау [Голембево] и Праусте [Прущ]. Позднее в Меве [Гневе] был открыт госпиталь-лазарет, который затем был переведён в Мариенбург [Мальборк]».

Хотя в архивах Генерального штаба нет сведений о госпитале в Гольмкау, это обстоятельство объясняется тем, что госпиталь в Гольмкау [Голембево] предназначался для русских частей и был вновь расформирован после последующего слияния с прусским батальоном территориальной обороны [ландвер-батальоном] из Данцига (июнь 1813 г.). Это предположение также хорошо согласуется с результатами исследования останков. Поскольку прусские батальоны территориальной обороны, встретившиеся в июне 1813 года, уже в нескольких месяцах от Гданьска, были отделены от русских полков, можно предположить, что братские могилы русских и прусских солдат были раздельными. Таким образом, все факты указывают на то, что русские солдаты из осадной армии союзников 1813 г. были похоронены в так называемой «Русской роще» в Гольмкау.

Поэтому Соббовичский воинский союз распорядился установить достойный памятник в «Русской роще», что было сделано благодаря сбору средств и щедрому пожертвованию председателя Союза, а также при участии Российского императорского правительства. Торжественное открытие памятника состоялось 18 июня 1911 года.

(Перевод немецкой книги о евангелическом приходе в Соббовице, изданной в 1939 г.)

Важные свидетельства местных жителей на Wolne Forum Gdańsk (доступен только в архиве)

2011 г.

Я очень хорошо помню так называемую Русскую гору, и, наверное, каждый мальчишка из послевоенного поколения жителей Большого и Среднего Голембева помнит её. Этот памятник всё ещё стоял и был в хорошем состоянии, по крайней мере, в конце 1950-х годов. Будучи учеником начальной школы в Голембеве-Вельке, я часто ходил с друзьями на так называемую Русскую гору. Все таблички и цепь, окружавшая памятник, были в хорошем состоянии. Первыми снесли мемориальные доски, вероятно, отлитые из бронзы. Цепи «сдали» на металлолом, сломав столбы трактором. Само сооружение снесли в 1960-х годах, но я уже не жил там постоянно. Я хорошо помню небольшое кладбище почти у дороги Гданьск-Старогард, на южной окраине берёзовой рощи. Впрочем, это было «обычное» кладбище с надгробиями и надписями на немецком языке (которого я не знал). Иногда между памятником и кладбищем выкапывали песок для небольших строительных работ villaoliva

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2014 г.

В начале 1960-х годов памятник всё ещё стоял и был цел! Польская армия взрывала его трижды (вероятно, в 1962 году) во время сбора урожая. …Могу отметить, что бетонные столбы ограды и соединяющие их цепи сохранились и стоят в Голембеве-Вельке на перекрёстке. В 1960 году памятник был цел, и есть (были) фотографии этого памятника, на которых позировали люди, родившиеся после 1945 года. …Если вам интересно, поищите их у Дануты, Эльжбеты, Хелены и Ежи. Если кто-то собирается что-то написать, пожалуйста, сделайте это обстоятельно и честно! Wolny

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2012 г. (портал Nasze Gołębiewo Średnie )

Сегодня это уже не заметно тем, кто смотрит по сторонам во время вождения; более того, даже если знать, куда смотреть, ничего не увидишь. В 1960-х годах вдали светилась груда обломков, белая на фоне тёмного леса, а широкий передний план простирался почти до самой дороги

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...И все же даже тогда это воспоминание, должно быть, касалось чего-то очень старого и из другой эпохи, из того времени, когда русские появились в Поморье во второй раз, после Северных войн, оставив на память названия нескольких деревень и дав Кочевью (регион Kociewie?) постоянное имя

Надписи на мемориальных досках гласили по-немецки: «DEN HIER RUHENDEN KRIEGERN ZUM EHRENDEN GEDACHTNIS EIN DENKMAL DER PREUSSISCH-RUSSISCHEN WAFFENBRUDERSZAFT 1813-1814 («Солдатам, покоящимся здесь, чтобы почтить их память. Памятник прусско-российскому братству по оружию 1813-1814 годов») и по-русски: ВЪ ПАМЯТЬ РУССКО ПРУССКАГО РАТНАГО СОЮЗА 1813-1814.

ИТОГ:

"Русский памятник" на месте задокументированного захоронения ок. 3 тысяч русских солдат, умерших от эпидемии при осаде Данцига, был разрушен властями Польши в начале 60-х годов, очевидно для того, чтобы стереть напоминание о том, что ранее эта территория была немецкой.

Оригинальная статья на Telegraph

01.08.2025