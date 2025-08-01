О "Русском памятнике", "Русской роще" и "Русской горе" под Данцигом
История забытого вандализма в Польше в 1962 г.
Отчёт об исследовании русских воинских захоронений в так называемой "Русской роще" (Russenwäldchen) в районе Гольмкау, округ Диршау:
Директор природного музея в Данциге Гуго Вильгельм Конвенц 25 сентября 1910 г. представил результаты исследований "Русской рощи":
"Так называемая "Русская роща", расположенная между Большим и Средним Гольмкау [Голембевом], представляет собой плоскую возвышенность с углублением в центре... При рытье семи ям глубиной 3–4 метра, расположенных квадратом, на глубине 1–1,2 метра был обнаружен слой, содержащий известь, а относительно ниже этого слоя лежали человеческие скелеты. Только в одной яме рядом со скелетами были найдены куски обработанной сосны с железными гвоздями, представляющие собой остатки деревянных гробов, в которых когда-то были захоронены тела. В большинстве остальных ям скелеты лежали плотными рядами, головами на восток. В ходе раскопок в южной части обнаружено около девяти скелетов, расположенных друг над другом, как будто умерших бросили туда в спешке, а затем засыпали землей. Тела, вероятно, были обильно политы водой с известью. Скелеты, как правило, хорошо сохранились, на черепах сохранилось несколько волос. Все черепа были идентифицированы как мужские. На большинстве скелетов видны следы шейных украшений. Большинство из них представляли собой бронзовые солдатские кресты, в одном случае – серебряные, некоторые с остатками эмали. Все кресты были снабжены петлями для подвешивания на верхнем конце, а один из них сохранил отрезок шёлковой ленты длиной 4,3 см, на которой изначально носился крест… У некоторых крестов были видны обе перекладины, часто одна из которых была диагональной; в верхней части были русские буквы, но они неразборчивы… Рядом с одним из скелетов, рядом с крестом с литыми украшениями, лежало бронзовое изображение Богоматери («Всех скорбящих Радость»)… По мнению экспертов, речь идёт о так называемом «Благословении новобранцев», довольно распространённом по всей России. (Центральная часть 4,5 х 4,5 см, боковые створки сложены.)"
Записки русского офицера «Очерк действий союзных войск под Гданьском» (оригинал на французском). Франкфурт-Лейпциг, 1821 г. Страница 70:
«К концу мая [1813 г.] было госпитализировано около 3000 пациентов. Главный госпиталь располагался в Сопоте, за Оливой. Также имелись медицинские пункты [лазареты] в Гольмкау [Голембево] и Праусте [Прущ]. Позднее в Меве [Гневе] был открыт госпиталь-лазарет, который затем был переведён в Мариенбург [Мальборк]».
Хотя в архивах Генерального штаба нет сведений о госпитале в Гольмкау, это обстоятельство объясняется тем, что госпиталь в Гольмкау [Голембево] предназначался для русских частей и был вновь расформирован после последующего слияния с прусским батальоном территориальной обороны [ландвер-батальоном] из Данцига (июнь 1813 г.). Это предположение также хорошо согласуется с результатами исследования останков. Поскольку прусские батальоны территориальной обороны, встретившиеся в июне 1813 года, уже в нескольких месяцах от Гданьска, были отделены от русских полков, можно предположить, что братские могилы русских и прусских солдат были раздельными. Таким образом, все факты указывают на то, что русские солдаты из осадной армии союзников 1813 г. были похоронены в так называемой «Русской роще» в Гольмкау.
Поэтому Соббовичский воинский союз распорядился установить достойный памятник в «Русской роще», что было сделано благодаря сбору средств и щедрому пожертвованию председателя Союза, а также при участии Российского императорского правительства. Торжественное открытие памятника состоялось 18 июня 1911 года.
(Перевод немецкой книги о евангелическом приходе в Соббовице, изданной в 1939 г.)
Важные свидетельства местных жителей на Wolne Forum Gdańsk (доступен только в архиве)
2011 г.
2014 г.
2012 г. (портал Nasze Gołębiewo Średnie)
Надписи на мемориальных досках гласили по-немецки: «DEN HIER RUHENDEN KRIEGERN ZUM EHRENDEN GEDACHTNIS EIN DENKMAL DER PREUSSISCH-RUSSISCHEN WAFFENBRUDERSZAFT 1813-1814 («Солдатам, покоящимся здесь, чтобы почтить их память. Памятник прусско-российскому братству по оружию 1813-1814 годов») и по-русски: ВЪ ПАМЯТЬ РУССКО ПРУССКАГО РАТНАГО СОЮЗА 1813-1814.
ИТОГ:
"Русский памятник" на месте задокументированного захоронения ок. 3 тысяч русских солдат, умерших от эпидемии при осаде Данцига, был разрушен властями Польши в начале 60-х годов, очевидно для того, чтобы стереть напоминание о том, что ранее эта территория была немецкой.
01.08.2025