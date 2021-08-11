Никогда не проигрывал и никогда не отступал: непобедимый адмирал Ф. Ф. Ушаков 24 февраля исполняется 274 года со дня рождения наиболее выдающегося флотоводца в истории России – Федора Федоровича Ушакова. За всю свою карьеру он не потерял ни одного корабля и ни одного матроса пленным. Он никогда не отступал в сражениях. Более того, меньшим числом он одерживал блестящие победы, прежде всего над Турцией и Францией в акваториях Черного и Средиземного морей. Ушаков был и искусным дипломатом, проявившим себя в ходе создания Республики семи островов под протекторатом России и Турции. Ушаков был родоначальником новейших тактических приемов на море и одним из создателей такого рода войск, как морская пехота. В 2001 году Русская православная... На чтение: 3 минуты

24 февраля исполняется 274 года со дня рождения наиболее выдающегося флотоводца в истории России – Федора Федоровича Ушакова.

За всю свою карьеру он не потерял ни одного корабля и ни одного матроса пленным. Он никогда не отступал в сражениях. Более того, меньшим числом он одерживал блестящие победы, прежде всего над Турцией и Францией в акваториях Черного и Средиземного морей. Ушаков был и искусным дипломатом, проявившим себя в ходе создания Республики семи островов под протекторатом России и Турции. Ушаков был родоначальником новейших тактических приемов на море и одним из создателей такого рода войск, как морская пехота.

В 2001 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как праведного воина. Российское военно-историческое общество, совместно с Министерством обороны РФ и Русской православной церковью ведет последовательную работу по сохранению памяти Федора Ушакова. При участии мордовского регионального отделения РВИО был проведен год (2017-й), посвященный адмиралу Ушакову, насыщенный научными семинарами, тематическими круглыми столами и встречами. А телеканалом «Звезда» был снят документальный фильм «Ушаков. Адмирал милостью Божьей». Также Общество содействовало установке на территории храмового комплекса святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове двух больших якорей ВМФ России. Имя Федора Федоровича носят с почетом несколько поколений боевых кораблей нашего флота. А в 1944 году в ходе Великой Отечественной войны были учреждены орден Ушакова и медаль Ушакова, которые до наших дней являющится высшими и почетнейшими военно-морскими наградами для каждого русского военного моряка.

Ф.Ф. Ушаков. Источник: https://pravoslavie.ru

На заре славы

Федор Федорович Ушаков родился 24 февраля (13 февраля по старому стилю) 1745 года в селе Бурнаково (сейчас Рыбинский район Ярославской области) в семье мелких дворян. Отец будущего адмирала, Федор Игнатьевич, служил сержантом лейб-гвардии Преображенского полка , пока не получил отставку, а мать Параскева Никитична занималась ведением домашнего хозяйства и бытовым обустройством. Воспитанием будущего адмирала помогали заниматься его дядя Феодор Санаксарский и старик-односельчанин, служивший еще в петровском флоте. Ушаков с детства грезил мечтой о море, слушая рассказы старого моряка. Федор обожал вырезать из дерева игрушечные кораблики, и у него накопился целый маленький флот.

В 16 лет родители отдали его на учебу в Морской шляхетский кадетский корпус в Петербурге. Надо заметить, что дети богатых фамилий не рвались на флот, и в основном ряды офицеров пополнялись такими же однодворцами как Ушаков. Федор проявил недюжинное рвение и в 1766 году окончил корпус с отличием, получив чин мичмана. Сначала он ходил по Балтийскому морю в обход Норвегии до Архангельска под командованием опытного флотоводца В. Я. Чичагова. Затем служил под командованием опытного капитана С. К. Грейга, впоследствии героя Чесменской битвы . Получив отличную практику, молодой офицер начал выполнять свои первые самостоятельные задания: переводит с Балтийского на Черное море корабли для войны с Турцией и участвует в ремонте и переоснащении Черноморских верфей. Здесь он проявил свой жесткий характер, ни разу не уступив нечистым на руку чиновникам. Во время Русско-турецкой войны 1768 года он получает свой первый корабль 16-пушечный «Модон» и отражает турецкий десант у Балаклавы. После этого молодой Ушаков получает, должно быть, самое желанное назначение для моряка в Российской империи – капитаном императорской яхты. Его начинают узнавать при дворе, но он всеми силами рвется в ряды линейного флота, и его просьбу удовлетворяют.

В.Илюхин. А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков в Севастополе. Источник: https://bm24.ru

Новая тактика морского боя

В 1783 г. Фёдор Ушаков был переведён на Черноморский флот в качестве командира заложенного 66-пушечного корабля «Святой Павел» и отправлен в Херсон. По прибытии он был вынужден бороться с эпидемией чумы, возникшей в городе. Умелыми и продуманными действиями он изолировал свой экипаж, разжигал вокруг лагеря костры и велел матросам натираться уксусом (ни один его моряк не заболел).

В 1787 г. началась Русско-турецкая война. 14 июля 1788 г. в сражении у острова Фидониси Ушаков умелыми манёврами, при поддержке трёх фрегатов, обратил противника в бегство, причинив ему немалый урон. 19 июля 1790 г. Фёдор Фёдорович нанёс поражение турецкой эскадре в Керченском проливе (у мыса Таклы), не дав ей высадить десант на побережье Крыма. Нарушив все каноны классической тактики, создав специальную резервную группу, Ушаков одержал уверенную победу.

Бой при Калиакрии. Источник: https://www.pinterest.se/

Ушаков исповедовал поистине Суворовские принципы в тактике и методике воспитания и подготовки своих матросов. Он уделял большое внимание личным навыкам каждого отдельно взятого матроса или канонира. Тренировались так: на качелях из канатов, имитировавших качку, устанавливали орудие, из которого нужно было попасть в парус, установленный в море на деревянном щите. Экипажи Ушакова всегда были лучшими и отличались убийственно высокой точностью огня. Он был родоначальником и новой тактики применения сил флота. Создавая численный перевес на ключевых участках боя, он избирал целью вражеские флагманы, лишая флот противника командования. Не строил свои корабли в линию, атаковал против ветра, в то время это была действительно революция в морском бою.

11 августа 1791 г. у мыса Калиакрия (северная Болгария) Ушаков выиграл ставшее легендарным сражение, стремительно разгромил значительно превосходивший его турецкий флот, стоявший на якоре. Это поражение отрыло морской путь на столицу Турции Стамбул. Султан был вынужден заключить с Россией Ясский мир на выгодных нам условиях. Ушаков был награждён орденами Св. Георгия 4-й и 3-й степеней и Св. Александра Невского. После войны занялся обустройством Севастополя как главной базы Черноморского флота в звании вице-адмирала.

Источник: https://www.pinterest.se/

Величайший флотоводец

С образованием Второй антифранцузской коалиции (Россия, Турция, Англия, Австрия) Ушаков, назначенный командиром объединённой русско-турецкой эскадры, действовал уже против Франции. Вместе с недавними врагами – турками Ушакову по поручению императора Павла I предстояло очистить от французов средиземноморские острова. Сначала Ушаков захватил Ионические острова, затем буквально за сутки с моря была взята мощнейшая крепость Корфу, где стоял многочисленный французский гарнизон. Операция был проведена блестяще, турецкий султан был настолько впечатлен искусством русского адмирала, что представил его к высшей награде – бриллиантовому украшению для тюрбана (в нашем случае – шляпы). А турки стали уважительно называть нашего адмирала Ушак-паша. Тогда же у Федора Федоровича появились и дипломатические обязанности. На образованной под защитой Турции и России Республике семи островов он формировал государственность и даже создал для греков-островитян конституцию. До возвращения в Севастополь в сентябре 1800 года русские корабли успели поучаствовать в поддержке войск А.В. Суворова , блокаде Генуи и освобождении Рима и Неаполя. Новый император Александр I сместил прославленного адмирала с командования так любимого им Черноморского флота и отправил на второстепенную должность на Балтике. В 1807 году Ушаков подал в отставку, а через 10 лет мирной жизни в 1817 скончался в своем имении и был похоронен в основанном его дедом Синаксарском монастыре близ города Темникова.

Источник: https://www.pinterest.se/

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