Не стало Василия Ланового 28 января на 88-м году ушел из жизни Народный артист СССР, Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», почетный член Российского военно-исторического общества Василий Семенович Лановой. Он родился 16 января 1934 года в Москве. Родители переехали в столицу в 1931 году из Одесской области из-за голода, вызванного неурожаем. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Лановой находился у дедушки и бабушки на Украине, которая была оккупирована немецкими войсками. В 1944 году вернулся в Москву. С двенадцати лет посещал занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В.... На чтение: 1 минута

28 января на 88-м году ушел из жизни Народный артист СССР, Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», почетный член Российского военно-исторического общества Василий Семенович Лановой.

Он родился 16 января 1934 года в Москве. Родители переехали в столицу в 1931 году из Одесской области из-за голода, вызванного неурожаем. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Лановой находился у дедушки и бабушки на Украине, которая была оккупирована немецкими войсками. В 1944 году вернулся в Москву.

С двенадцати лет посещал занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгода Вахтангова). Окончил его в 1957 году. С 1957 года Василий Лановой являлся актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Василий Семенович сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ "Как закалялась сталь" (1956, режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов). Анатоль Курагин в киноэпопее "Война и мир" по роману Льва Толстого (1965-1967, Сергей Бондарчук), Алексей Вронский в драме "Анна Каренина" по роману Льва Толстого (1967, Александр Зархи), Иван Варавва в военном фильме "Офицеры" (1971, Владимир Роговой), сотрудник органов безопасности Владислав Костенко в детективах Бориса Григорьева "Огарева, 6" и "Петровка, 38" по произведениям Юлиана Семенова (1980).

В 2015 году Василий Лановой стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Являлся сопредседателем его центрального штаба, принимал личное участие в шествии.

- Я всегда несу портреты мамы и папы в «Бессмертном полку». И, пока буду жив, пока силы будут, нести буду. Для меня самая большая святыня в жизни – вклад наших отцов и матерей в нашу Победу. Мы этот день никогда не забудем, потому что это вся жизнь висела на волоске. И только мы будем решать, сколько дней, годов, веков эту память сохранять ! - говорил Василий Семенович .

Он одним из первых поддержал инициативу создания Ржевского мемориала Советскому солдату. В октябре 2019 года Лановой принял участие в благотворительном концерте «Героям Ржева посвящается», проходившем в московском Концертном зале имени П.И. Чайковского.

- Я три с половиной года был в оккупации у немцев, с семи до десяти с половиной лет. Это было в Виннице, на Украине. И когда идут разговоры о военных событиях меня бросает в дрожь от этих воспоминаний. Ржевский мемориал - это замечательная память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Невозможно даже оценить, сколько мужества потребовалось, чтобы дать отпор фашизму, чтобы сохранить нашу природу, нашу культуру, - сказал Василий Лановой.

В сентябре 2020 года Василий Семенович посетил Ржевский мемориал Советскому солдату. Он не смог приехать на торжественную церемонию открытия, но приехал чуть позже, как и обещал. Для него была организована экскурсия, посвященная трагическим и героическим страницам летописи войны, которые навеки останутся в истории Ржевской земли. Василий Лановой произнес у подножия монумента поэтические строки.

Коллектив Российского военно-исторического общества выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Ланового . Он навсегда останется в наших сердцах.