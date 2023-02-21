Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! Речь Молотова по радио 22 июня 1941 г. На чтение: 1 минута

"Граждане и гражданки Советского Союза!

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской стороны и со стороны Финляндии.

Это неслыханное нападение на нашу страну, несмотря на наличие договора о ненападении между СССР и Германией, является беспримерным в истории цивилизованных народов. Вся ответственность за это нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германское фашистское правительство.

Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 час. 30 минут утра сделал заявление мне, как народному комиссару иностранных дел, от имени своего правительства, что Германское правительство якобы было вынуждено принять военные контрмеры в связи с концентрацией вооруженных сил Красной [Армии] у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты Германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству и что Германией совершено нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.

По поручению Правительства Советского Союза я должен заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наша доблестная армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар по врагу.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!«

КОНТЕКСТ. На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу страну удар невиданной по мощи армии вторжения. В агрессии против СССР приняли участие войска Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии, Словакии, Хорватии, испанская «голубая дивизия», соединения и части «добровольцев» ряда других стран. Для нападения на СССР Германия и ее союзники выделили 4,4 млн. чел. Вражеская группировка включала 190 дивизий, более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и минометов, около 4,3 тыс. самолетов, 246 кораблей (в первом эшелоне действовали 103 дивизии противника). Общая численность вооруженных сил Германии составляла 7,3 млн. человек. Началась Великая Отечественная война. Собравшееся в срочном порядке Политбюро ЦК ВКП (б), наряду с неотложными военными вопросами, приняло решение обратиться к советскому народу с призывом подняться на защиту Родину. Политбюро полагало логичным, чтобы с соответствующим обращением выступил И.В. Сталин . Однако Сталин, мотивируя свой отказ политическими причинами — неясностью положения на фронте и невозможностью в этой связи сделать взвешенное заявление, категорически отказался это сделать. В связи с этим Политбюро поручило сделать соответствующее заявление В.М. Молотову — главе Советского правительства. Радиообращение Молотова прозвучало в полдень 22 июня. В последующие дни его текст был опубликован в газетах в несколько более расширенном варианте.

23 июня была образована Ставка Главного Командования (с 10 июля — Ставка Верховного Командования, с 8 августа — Ставка Верховного Главнокомандования) — высший орган стратегического руководства Вооруженными Силами. Вся полнота власти в стране сосредоточивалась в руках образованного 30 июня Государственного Комитета Обороны (ГКО). Председателем ГКО, а затем Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР (с 8 августа) был назначен И. Сталин.

Речь Молотова — аудио http://sovmusic.ru/download.php?fname=molotov1

Обложка: «Знамя Победы над рейхстагом». Фото ТАСС/Евгений Ананьевич Халдей (1917-1997).

Источник: https://ru.wikipedia.org/