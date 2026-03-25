Нацистские планы массовой стерилизации «восточных народов» Справка руководителя Комиссии Научного совета Российского военно-исторического общества по изучению геноцидов и военных преступлений

Накануне вторжения в Советский Союз под эгидой СС начались поиски средства тайной и массовой стерилизации крупных человеческих контингентов. Первоначально для этих целей использовалось незаметное облучение, позже стартовали эксперименты с различными инъекциями и пищевыми добавками. Эти инструменты геноцида, лишавшие людей репродуктивной функции, предполагалось направить против славянских народов Восточной Европы.

Согласно показаниям референта Генриха Гиммлера Рудольфа Брандта, данным американскому следствию, глава СС был очень заинтересован в этих опытах и жаждал поскорее получить эффективный способ стерилизации, «который можно было бы применить против врагов Германии, таких как русские, поляки и евреи... Рабочая сила стерилизованных людей могла бы эксплуатироваться Германией, в то время как угроза их размножения было бы пресечена. Эта массовая стерилизация была фрагментом гиммлеровского расового учения; часть его времени и забот были посвящены этим опытам...».

Осенью 1941 года Гиммлер получил письмо от врача Адольфа Покорного, который предложил использовать с целями массовой стерилизации южноамериканское растение каладиум. «Мысль о том, что три миллиона большевиков в нашем плену могут быть стерилизованы — то есть не сумеют продолжать род, но сохранят работоспособность, — открывает богатейшие перспективы», — говорилось в послании. Несмотря на то, что отправитель был всего лишь провинциальным доктором, его инициативе был дан ход, что подтверждает исключительное внимание Гиммлера к проектам такого рода.

Не подлежит сомнению, что все эти исследования одобрялись и намечались лично Гитлером. Так, 23 сентября 1941 года фюрер заявил: «Мы должны создать условия, которые позволят нашему народу размножаться, но снизить интенсивность размножения русских. Если бы эта война не началась, в рейхе и через десять лет было бы ненамного больше жителей, чем сегодня, а число русских значительно увеличилось бы».

Нацистская программа массовой стерилизации является ярким примером заговора с целью совершения геноцида, который, согласно пункту b статьи III Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года, является неотъемлемой частью этого «преступления преступлений». Однако в отношении славянских народов СССР нацисты не только строили геноцидальные планы, но и непосредственно приступили к осуществлению геноцида.