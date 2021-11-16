На злобу дня: предвыборные листовки 1906 года На злобу дня: предвыборные листовки 1906 года На чтение: 1 минута

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Заплечный Т., Соловьев К. Из подполья в легальную политику. Партии Российской империи до и после 17 октября 1905 года. Финансирование партий и их избирательный кампаний // Живая история. Нет ничего современнее истории . 2015. №5(5)