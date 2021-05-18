Михаил Бруснев – инженер Первомая 1 мая 1891 года в Петрограде состоялась первая праздничная сходка рабочих. Организатором этого мероприятия стал Михаил Иванович Бруснев – инженер, революционный деятель и полярный исследователь. На первой маевке присутствовало порядка 70 человек, а после падения Российской империи число участников первомайских демонстраций выросло в тысячи и десятки тысяч раз. На чтение: 2 минуты

1 мая 1891 года в Петрограде состоялась первая праздничная сходка рабочих. Организатором этого мероприятия стал Михаил Иванович Бруснев – инженер, революционный деятель и полярный исследователь. На первой маевке присутствовало порядка 70 человек, а после падения Российской империи число участников первомайских демонстраций выросло в тысячи и десятки тысяч раз.

От скромного собрания – к массовой демонстрации

Михаил Бруснев родился в 1864 году в станице Сторожевой Кубанской области. Он происходил из казацкого сословия, однако избрал для себя не совсем типичный вид деятельности. В 1881 году, когда от брошенной террористом-народовольцем Гриневицким бомбы скончался император Александр II и российский престол перешел к Александру III, семнадцатилетний юноша присоединился к революционному движению. После окончания Ставропольской мужской гимназии Бруснев переехал в столицу и стал студентом Санкт-Петербургского технологического института. В 1889 году он создал группу, объединившую революционно настроенных учащихся нескольких институтов. Студенты-марксисты взаимодействовали с рабочими кружками. Михаил Бруснев лично основал по меньшей мере двадцать таких кружков, а спустя всего год и вовсе создал отдельную социал-демократическую организацию. Группа Бруснева координировала заводские стачки и устраивала демонстрации.

В 1891 году молодой человек окончил институт и переехал в Первопрестольную, устроившись на работу в Московско-Брестские железнодорожные мастерские. Активно поддерживая связь с марксистами по всей России, он пошел дальше – и познакомился с легендарным в революционных кругах лидером «Освобождения труда» Георгием Плехановым. Тот находился в Женеве и согласился передать в Россию нелегальную литературу рабочим. Это имело принципиальную важность для Михаила Бруснева – он возглавлял так называемый «интеллигентский центр» и планировал создать отдельную библиотеку для представителей рабочего класса, чтобы просвещать будущих революционеров.

По возвращении в Петербург Михаил Бруснев организовал демонстрацию в связи с печальным поводом – смертью писателя-народника Н.В. Шелгунова. Это событие подтолкнуло его к дальнейшим действиям. Бруснев решил устроить первое в России празднование 1 мая. По его замыслу, на мероприятии должны были произносить речи политического содержания и выдвигаться актуальные лозунги рабочих. На первой маевке побывало немногим более семидесяти человек, однако новая традиция была заложена и имела успех. На маевку следующего года в столице пришло уже 200 человек. Спустя восемь лет размах первомайских демонстраций, должно быть, превзошел все ожидания Михаила Бруснева и его единомышленников. В 1900 году маевка в Харькове стала первым по-настоящему массовым выступлением рабочих Российской империи. Судьба распорядилась так, что Михаил Бруснев фактически отказался от участия в революционном движении раньше, чем случился Октябрьский переворот. Однако это не помешало ему стать свидетелем важного события: Первомай получил статус официального праздника, хотя и назывался сначала Днем Интернационала.

Приключения за Полярным кругом

Во второй российской маевке Михаил Бруснев не смог принять участие: в апреле 1892 года его арестовали и приговорили к четырем годам тюремного заключения и десяти годам ссылки в Верхоянске (Якутия). Ссыльный революционер помогал арктическому исследователю Эдуарду Толлю в его первой экспедиции. По всей видимости, Бруснев прекрасно себя зарекомендовал, и барон впоследствии отправил его на работу в экспедицию Константина Воллосовича: там Михаил Иванович занимался геологическими исследованиями и подготавливал продовольственные депо для самого Толля на Новосибирских островах. Оставаясь в статусе ссыльного, Бруснев в начале 1900-х годов занимался поиском группы Эдуарда Толля, пропавшей на шхуне «Заря».

Это событие по иронии судьбы объединило усилия двух идеологических противников: марксиста Михаила Бруснева и будущего Верховного правителя России Александра Васильевича Колчака. Когда речь зашла о спасении людей, было уже не до разногласий. К тому же Бруснев по праву считался одним из лучших технологов и картографов своего времени. С особого разрешения властей (он все же отбывал наказание) Михаила Бруснева включили в число спасателей. Экипаж необходимо было найти как можно скорее, пока он не замерз во льдах. «2 мая на Новосибирские острова возвратились Алексей Горохов и Егор Гулимов, посланные мною в Казачье за коллекциями. С ними я получил известие об экспедиции лейтенанта Колчака… От него я получил письмо, выслать ему на подмогу несколько нарт собак. Я послал две нарты…», – вспоминал Бруснев. В 1903 году он руководил одним из поисковых отрядов и обследовал северные берега Новой Сибири, Фаддеевского и Котельного островов. На мысе Высоком он смог отыскать стоянку Толля и выяснить, что группа исследователя летом 1902 года двинулась к острову Беннетта. Эдуард Толль с тремя спутниками решили не ждать прибытия шхуны «Заря» и сами отправились на юг, к континенту. Далее их след, увы, оборвался. На острове Беннетта нашли дневниковые записи Толля. Их передали супруге пропавшего без вести геолога.

Михаил Бруснев вернулся из ссылки в 1904 году. Сначала он пытался возобновить политическую деятельность, вступил в «Союз инженеров», но быстро утратил интерес. Новым делом для «отца» первой маевки стало написание мемуаров о том, как в России зарождалось и развивалось социал-демократическое движение. После Октябрьской революции он занимал пост в Наркомате труда, работал в зарубежных торгпредствах. Но главным делом жизни Михаила Бруснева все же оказалось участие в арктических экспедициях. В историю он вошел не столько революционером, сколько полярником. Именно так и увековечено его имя: в море Лаптевых есть остров Бруснева, а на нем – бетонный обелиск, установленный в 1968 году.

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