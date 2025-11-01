Маршал Запада: пять фактов из биографии Александра Егорова Как бывший полковник русской армии стал первым начальником советского Генерального штаба и поклонником танковых атак На чтение: 3 минуты

Как бывший полковник русской армии стал первым начальником советского Генерального штаба и поклонником танковых атак

Александр Егоров называл себя «маршалом Запада» — в противовес Василию Блюхеру , который с егоровской легкой руки стал «маршалом Востока». Во многом этот самоприсвоенный титул был верным: основные победы бывший полковник Русской императорской армии, одним из первых дослужившийся до высшего советского воинского звания, одержал именно на западе. Но в отечественную военную историю он вошел прежде всего как первый начальник Генерального штаба РККА и один из тех людей, благодаря которым Красная Армия в начале 1930-х стала стремительно модернизироваться и оснащаться современной техникой.

Вольноопределяющийся гимназист

Выходец из мещанской семьи, родившийся 25 (13 по ст. ст.) октября 1883 года в городке Бузулуке Оренбургской области (много позже этот город станет известен как место формирования 1-й Польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко ), Александр Егоров очень рано связал свою жизнь с военным делом. Не дожидаясь призыва на срочную службу, он в 1901 году, имея за спиной полный курс гимназии, ушел в армию вольноопределяющимся и уже через год заслужил право поступить в Казанское пехотное юнкерское училище, которое окончил в 1905 году по первому разряду. И хотя еще в 1904 году старший портупей-юнкер примкнул к эсерам, это не помешало ему в годы Первой мировой войны дослужиться до звания полковника. Но высшего воинского звания он добился уже при советской власти, которой служил два десятка лет — с 1918-го по 1939-й, на четыре года дольше, чем Российской империи. И именно в Красной Армии Александру Егорову довелось в полной мере раскрыть свои военные таланты, заключавшиеся не только в отчаянной личной храбрости, но и в умении мыслить как настоящий полководец.

Награды за храбрость на службе царю и советской власти

Первые шесть лет офицерской службы Александр Егоров провел на Кавказе, куда попал подпоручиком в 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк. Служил честно и грамотно, за что уже через два года был награжден орденом Святого Станислава III степени. И это был первый из шести русских орденов, которые молодой офицер успел получить до конца 1917 года. За это время Егоров дослужился до звания полковника и должности командира полка, получил пять ранений и контузий, а в январе 1917-го — Георгиевское оружие, вручавшееся за исключительную храбрость. Число советских наград, которыми обладал маршал Егоров, было скромнее: два ордена Красного знамени , ордена Красного знамени Грузинской ССР и Азербайджанской ССР, а также одна из первых советских боевых наград — Почетное революционное оружие, служившее таким же символом личной храбрости, как и Георгиевское. Шашку с орденом Красного знамени на горловине ножен Александру Егорову вручили в феврале 1921 года за храбрость, проявленную во время Польской кампании.

У истоков Реввоенсовета

Полковник Александр Егоров, безоговорочно принявший Октябрьскую революцию, далеко не сразу оказался по-настоящему востребован советской властью, хотя она охотно пользовалась его опытом. Поначалу ему доверили бумажную работу: участие в разработке декрета об организации РККА и отбор бывших царских офицеров для службы в ней. Вскоре Егоров становится председателем Высшей аттестационной комиссии по отбору таких же, как он, военспецов, но военная косточка требовала более деятельной службы. Первым шагом к ней стали поданные в середине августа 1918 года высшему советскому руководству соображения о создании единого руководящего военного органа — «Военно-революционного штаба обороны социальной революции и Отечества». Это предложение Александра Егорова ложится на подготовленную почву: в то время молодая Красная армия имела фактически двойное подчинение — наркомату по военным и морским делам и Высшему военному совету, что существенно затрудняло военное руководство. Идея бывшего полковника была оценена по достоинству, и в итоге 2 сентября 1918 года создается Революционный военный совет, ставший высшим органом управления вооруженными силами Советской республики.

Первый начальник Генштаба РККА

Военспец Александр Егоров этого уже не застал: в конце августа 1918 года его по личному ходатайству отправляют в действующую армию. Очень быстро он проявляет себя как одаренный командир-тактик: его действия при обороне Царицына, где Егорову удалось не только превратить сборище партизанских отрядов в регулярную армию, но и нанести противнику серьезный удар, организовав конный рейд по его тылам, высоко оценили в Москве. В октябре 1919 года Александра Егорова бросают на самое опасное направление — противостоять Вооруженным силам Юга России , которые под командованием генерала Деникина угрожают столице Советской республики. С этой задачей он тоже справляется блестяще, и тоже за счет маневренных боев, в которых рождается Первая конная армия. Так что нет ничего удивительного в том, что именно Егорова в 1931 году, после командования рядом военных округов, назначают начальником Штаба РККА. 22 сентября 1935 года эта структура переименовывается в Генеральный штаб РККА, и в тот же день его первым начальником становится Александр Егоров, который будет занимать этот пост до мая 1937 года.

Поклонник танковых атак

Зарекомендовавший себя как блестящий тактик, сторонник высокоманевренной войны, Александр Егоров на посту начальника Штаба, а потом и Генштаба РККА сделал очень многое для того, чтобы превратить Красную Армию в маневренные вооруженные силы. Он был одним из тех высших советских военачальников, кто хорошо понимал значение танков в современной войне и способствовал механизации армии. Роль, которую в годы его командования армиями и фронтами играла кавалерия, теперь, по мысли Егорова, должна была перейти к танковым и механизированным соединениям, и он последовательно добивался этого. Время подтвердило обоснованность этих идей: в годы Великой Отечественной войны танковые рейды по немецким тылам и глубокие фланговые охваты с участием механизированных и танковых корпусов стали одним из наиболее эффективных тактических приемов Красной Армии.

Увы, одному из пяти первых маршалов не суждено было увидеть, как воплощаются на практике его идеи: в 1938 году он был арестован и приговорен к расстрелу по ложному обвинению.

Реабилитирован в 1956 году.

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