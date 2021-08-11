Первые «красные маршалы»: кто они? 20 ноября 1935 года в Красной Армии впервые появилось высшее персональное воинское звание — маршал Советского Союза За всю историю СССР в нашей стране всего 41 человек получил звание маршала Советского Союза. Были среди них такие бесспорно талантливые полководцы, как Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Родион Малиновский, были и те, кто стал маршалом по политическим мотивам — Иосиф Сталин и Леонид Брежнев. Некоторым — как министру обороны СССР Николаю Булганину — это высокое звание присваивалось по номенклатурным причинам. А точкой отсчета в истории высших персональных воинских званий в Красной Армии стало 20 ноября 1935 года. В этот день первыми в... На чтение: 3 минуты

20 ноября 1935 года в Красной Армии впервые появилось высшее персональное воинское звание — маршал Советского Союза

За всю историю СССР в нашей стране всего 41 человек получил звание маршала Советского Союза. Были среди них такие бесспорно талантливые полководцы, как Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Родион Малиновский, были и те, кто стал маршалом по политическим мотивам — Иосиф Сталин и Леонид Брежнев. Некоторым — как министру обороны СССР Николаю Булганину — это высокое звание присваивалось по номенклатурным причинам. А точкой отсчета в истории высших персональных воинских званий в Красной Армии стало 20 ноября 1935 года. В этот день первыми в истории Красной Армии маршалами Советского Союза стали Василий Блюхер, Семен Буденный, Климент Ворошилов, Александр Егоров и Михаил Тухачевский.

Маршал Советского Союза Василий Блюхер

Этого военачальника после присвоения ему высшего звания с легкой руки другого маршала Александра Егорова частенько называли «маршалом Востока». Действительно, существенную часть своей полководческой карьеры Василий Блюхер провел на Дальнем Востоке. Впервые он попал туда в 1921 году в качестве главнокомандующего Народно-революционной армией Дальневосточной республики и ее военного министра. Для такого назначения были основания: за спиной у Блюхера были успешные военные операции на Урале, которые принесли ему орден Боевого Красного Знамени №1, и в Крыму, где войска под его командованием сыграли важную роль в штурме Перекопа . С 1924 по 1927 годы он был главным военным советником у главы китайских коммунистов Сунь Ятсена, потом год прослужил в Киевском военном округе, а в 1929 году вернулся на Дальний Восток на должность командующего Особой Дальневосточной армией. Именно в это время Василий Блюхер провел свои последние успешные военные операции, командуя войсками во время советско-китайского конфликта вокруг КВЖД. Но несмотря на это, фамилия Блюхера попала в список кандидатов на присвоение первых советских маршальских званий: по одной из версий, ее вписал лично Сталин. В 1938 году Василий Блюхер был арестован и скончался в заключении в Москве.

Командующий Особой Дальневосточной армией маршал Советского Союза Василий Блюхер, 1937 год

Источник: stuki-druki.com

Маршал Советского Союза Семен Буденный

Имя Семена Буденного стало таким же символом Гражданской войны и ранних лет Красной Армии, как и название самого известного из воинских соединений, которым он командовал — Первой Конной армии . Да и характерные форменные головные уборы красноармейцев, которые носили бойцы большинства соединений Красной Армии, получили название «буденовки». Такой же громкой была и слава одного из первых советских маршалов, пользовавшегося большой популярностью в довоенном СССР. Проявивший себя отважным бойцом еще в годы Первой мировой войны, Семен Буденный в 1918 году сколотил свой отряд, который стал частью 1-го кавалерийского крестьянского социалистического полка под командованием Бориса Думенко, а сам он стал его заместителем. Позднее полк вырос в Конный корпус, а потом и в 1-ю Конную Армию, командиром которой стал Семен Буденный. Именно как кавалерист он был знаменит больше всего, и не случайно после неблагополучного опыта командования фронтами и направлениями в начале Великой Отечественной войны маршал Буденный был в январе 1943 года назначен командующим кавалерией Красной Армии и больше как полководец себя не проявлял.

Инспектор кавалерии РККА маршал Советского Союза Семен Буденный, вторая половина 1930-х годов

Источник: flickr.com

Маршал Советского Союза Климент Ворошилов

Среди пятерых первых советских маршалов Климент Ворошилов оказался единственным, кто не имел серьезного опыта командования крупными воинскими соединениями в боевых условиях. В годы Гражданской войны был членом Реввоенсовета Первой конной армии и Южного фронта, последовательно командовал 5-й армией, Царицынской группой войск и 10-й армией, потом — Харьковским военным округом, 14-й армией и внутренним Украинским фронтом, но каждый раз это были короткие промежутки. После Гражданской Ворошилов командовал Северо-Кавказским, а потом Московским военным округами, пока в 1925 году не стал наркомом обороны СССР. Он руководил военным ведомством дольше всех в советской истории, на протяжении 15 лет. Как и Семен Буденный, Ворошилов не сумел проявить себя как полководец в кардинально изменившихся условиях Второй мировой войны, хотя сыграл заметную роль в организации партизанского движения, будучи с 1942 года командующим Центральным штабом партизанского движения .

Народный комиссар обороны СССР маршал Советского Союза Климент Ворошилов, 1937 год

Источник: commons.wikimedia.org

Маршал Советского Союза Александр Егоров

В отличие от всех остальных членов первой «маршальской пятерки», Александр Егоров был профессиональным военным, начавшим свою карьеру в 1901 году со статуса вольноопределяющегося. К началу Гражданской войны он успел получить чин полковника Русской императорской армии и в качестве военного эксперта участвовал в разработке декрета о создании Красной Армии, а потом и в подборе для нее офицерских кадров. Военный путь Егорова часто пересекался с путем Ворошилова: он принимал после него 10-ю и 14-ю армии, они оба входили в состав командования Первой конной армии. Позднее Александр Егоров командовал Южным и Юго-Западным фронтами, а после окончания Гражданской войны — несколькими военными округами. Вершиной воинской карьеры для него стала должность начальника Штаба РККА, которую он занял летом 1931 года, а после переименования этой структуры в Генеральный штаб РККА Егоров стал первым его начальником. Это была последняя должность бывшего полковника царской армии, который после присвоения маршальского звания назвал себя «маршалом Запада». В феврале 1938 года он был арестован и через год расстрелян.

Начальник Генерального штаба РККА маршал Советского Союза Александр Егоров, 1937 год

Источник: tzem.info

Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский

Именно Михаил Тухачевский по совокупности военных заслуг, как считали многие командиры Красной Армии, больше всего заслуживал звания маршала Советского Союза. Он, как и Александр Егоров, начал свою военную карьеру в Русской императорской армии: после окончания Александровского военного училища в 1914 году, прямо перед началом войны поступил подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский полк, с которым и отправился на фронт. Два года Тухачевский провел в немецком плену, сумел бежать с пятой попытки. В 1918 году вступил в Красную Армию и быстро стал одним из самых ярких ее полководцев. Под его командованием красные одержали победу над войсками адмирала Александра Колчака, потом — над деникинцами, а вот последующий Польский поход и наступление на Варшаву обернулись для командующего крупной неудачей. Но это не помешало Михаилу Тухачевскому стать заместителем начальника Штаба РККА Михаила Фрунзе, потом — начальником того же Штаба, а позднее — замнаркома обороны Климента Ворошилова (которого Тухачевский считал малокомпетентным в военном деле человеком). С именем Тухачевского связывают масштабное техническое перевооружение Красной Армии и начало серьезных работ в сфере ракетного оружия. Но завершить начатое ему не удалось: в мае 1937 года маршал Михаил Тухачевский был арестован, предан суду и расстрелян.

Первый заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, 1936 год

Источник: commons.wikimedia.org

Обложка: Первые маршалы Советского Союза после присвоения званий, ноябрь 1935 года. Сидят (слева направо): Михаил Тухачевский, Климент Ворошилов, Александр Егоров. Стоят (слева направо): Семен Буденный, Василий Блюхер. Источник: sovtime.ru

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