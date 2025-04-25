18 июля 1941 ЦК ВКП(б) принял специальное постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск»

«В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской территории, исключительно важное значение приобрела борьба в тылу германской армии. Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов. В этой борьбе с фашистскими захватчиками мы имеем много еще не использованных средств, много упускаемых нами возможностей для нанесения тяжелых ударов по врагу. Во всем этом нас беззаветно поддержат в каждом городке и в каждом селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших теперь под пяту германских фашистов и ждущих с нашей стороны помощи в деле организации сил для борьбы с оккупантами».

Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за организацию этого дела на месте самим руководителям республиканских, областных и районных партийных и советских организаций, которые должны в занятых немцами районах лично возглавить это дело, возглавить группы и отряды самоотверженных борцов, уже ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по уничтожению захватчиков.

Партизанское движение развернулось прежде всего в Белоруссии и на Украине. К 1 августа 1941 в Белоруссии действовало более 230 партизанских групп и отрядов (свыше 10 тысяч человек). На Украине к октябрю 1941 было сформировано 738 партизанских отрядов. В 39 р-нах Смоленской области к 15 ноября 1941 насчитывалось 42 партизанских отряда (свыше 3,5 тысяч человек). Всего к концу 1941 было создано около 3500 партизанских отрядов и групп.

С мая 1942 партизанские отряды усиливают удары по коммуникациям немецко-фашистских войск. 27 июля 1942 Центральный штаб партизанского движения утвердил оперативный план массированного удара по коммуникациям противника. Весьма значительные удары по тылам врага нанесли рейдирующие украинские партизанские отряды и соединения Ковпака, Сабурова, Наумова, Федорова и др. По указанию ЦК ВКП(б) в августе-сентябре 1942 г. при ЦШПД были проведены совещания командиров и комиссаров украинских, орловских, брянских и белорусских партизанских отрядов и соединений, которые ориентировали партизан и подпольщиков на дальнейшее развертывание всенародного партизанского движения. Важнейшие указания по этому вопросу были изложены в приказе наркома обороны от 5 сент. 1942 «О задачах партизанского движения».

В 1944 партизанское движение, особенно в Белоруссии и в ряде областей РСФСР, приняло характер еще более массовой вооруженной борьбы народа в тылу врага. Верховное Главнокомандование, Военные советы фронтов и армий, разрабатывая планы военных операций совместно с оперативными группами или представителями штабов партизанского движения, планировали боевые действия партизан и подпольщиков во взаимодействии с советскими войсками. Партизаны наносили удары по вражеским коммуникациям, совершали нападения на отступающие фашистские части, спасали и защищали советских людей от угона в Германию, принимали меры для сохранения городов и сел, культурных ценностей, фабрик и заводов от разграбления и уничтожения. В 1944 партизаны оказали советским войскам непосредственную помощь в боях за освобождение Ленинградской обл., Правобережной Украины, Молдавии, Крыма, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии. В ходе освобождения территорий значительная часть партизан вливалась в регулярную армию. В ходе Великой Отечественной войны в рядах советских партизан сражалось свыше 1 миллиона вооруженных партизан; большое количество советских людей участвовало в подпольных антифашистских организациях, оказывало помощь партизанам.

Партизаны за время войны организовали свыше 20 тысяч крушений вражеских поездов, подорвали 58 бронепоездов, вывели из строя свыше 10 тысяч паровозов и 110 тысяч вагонов, взорвали или сожгли свыше 12 тысяч железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожили более 65 тысяч автомашин и сотни тысяч тонн горючего, подорвали или вывели из строя более 2300 танков и бронемашин, сбили и уничтожили на аэродромах свыше 1100 самолетов, вывели из строя свыше 17 тысяч км линий связи. Партизаны срывали мероприятия оккупантов по вывозке с советских территорий продовольствия, сырья и оборудования, леса и т. п.

Немецко-фашистское командование было вынуждено дислоцировать на оккупированной территории значительное количество войск. С середины 1942 для борьбы с партизанами отвлекалось до 10% немецких сухопутных войск, находившихся на советско-германском фронте. В 1943 немецкое командование использовало против партизан (кроме полиции, соединений СС и СД и 500 тысяч солдат вспомогательных частей) около 25 дивизий действующей армии.

Источники и литература:

Пономаренко П.К. Партизанское движение в Великой Отечественной войне. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1943.

Бычков Л.Н. Партизанская борьба в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1965.