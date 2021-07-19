М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России
М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России
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Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб.: Нестор-История, 2011.
Рецензенты: к.и.н. В.Г. Вовина-Лебедева, к.и.н. Т.Г. Фруменкова.
М.Б. Свердлов
М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России
Монография посвящена одной из сложнейших историографических проблем — изучению основных тенденций в накоплении и изложении знаний об истории России в русских позднесредневековых произведениях и западной «Россике» XV–XVII вв. Анализируются становление исторической науки в России первой половины – середины XVIII в., новое и традиционное в истории ее идей, труды западной «Россики» этого периода. В таком контексте исследованы труды М.В. Ломоносова, посвященные истории России. История исторических идей изучена с учетом воздействия на них общественно-политической жизни России, философских и политических теорий. Системно-структурный анализ позволил во многом по-новому установить, что, как и почему написали о российской истории М. В. Ломоносов, а также другие авторы того времени.
Введение — 5
1. Наука история — 5
2. Изучение творчества Ломоносова-историка — 10
Глава I. Исторические знания в России XVI–XVII вв.— 33
1. Историческое развитие средневековой России и его европейский контекст — 33
2. Россия середины — второй половины XVII в.: средневековая традиция и необходимость новаций — 42
3. Средневековые русские историко-литературные произведения XVI–XVII вв. — 59
4. Польская и австро-немецкая «Россика» XV–XVII вв. о начале Руси — 65
5. Российские исторические сочинения второй половины XVII в.: от Средних веков к Новому времени. — 85
6. Начало формирования новой общественной среды в 1689–1699 гг. — 117
7. Исторические сочинения начала Петровского царствования — 128
Глава II. Формирование новой интеллектуальной среды и становление российской исторической науки —146
1. Преобразования Петра Великого и формирование новой интеллектуальной среды — 146
2. Петр Великий и формирование россиянина Нового времени — 189
3. Петр Великий и становление российской исторической науки — 200
4. Российская историография в Петровскую эпоху — 216
5. «Россика» Петровского времени — 245
Глава III. Российская действительность 1725–1742 гг. и М.В. Ломоносов — 280
1. Российская действительность и Петербургская Академия наук — 280
2. Юность М.В. Ломоносова и историческое наследие — 301
3. Страсть к учению. Москва: 1731–1735 гг. — 321
4. Подготовка к научной деятельности. Петербург — Марбург — Фрейберг: 1736–1741 гг. — 333
5. Политическое положение в России 1740–1742 гг. и М.В. Ломоносов — 357
Глава IV. Российская историческая наука во второй четверти XVIII в. — 381
1. М.В. Ломоносов и новые организационные начала Академии; политический контекст и историческая наука — 381
2. Российская историография второй четверти XVIII в. — 392
3. Контекст «Россики» — 436
Глава V. Василий Никитич Татищев — историк — 439
1. Жизнь и творчество — 439
2. Первая редакция «Истории Российской» — 476
3. Редактирование «Истории Российской» в 1748 — первой половине 1750 г. — 498
Глава VI. Начало исторических исследований М.В. Ломоносова — 521
1. Дискуссии 1747–1748 гг. — 521
2. Обсуждение диссертации Г.Ф. Миллера в 1749–1750 гг. — 548
3. Новые методы Ф.М. Вольтера в «Россике» конца 1740-х гг. — 589
4. Начало работы М.В. Ломоносова над «Российской историей» — 595
Глава VII. Творческая лаборатория М.В. Ломоносова — 604
1. Пометы М.В. Ломоносова в русских источниках и «Истории Российской» В.Н. Татищева — 604
2. Пометы М.В. Ломоносова в публикациях иностранных источников и исторической литературе — 656
Глава VIII. Авторская работа М.В. Ломоносова над «Российской историей» — 670
1. Концепция русской истории в «Слове похвальном» Петру Великому — 671
2. Обстоятельства политические и авторские в 1755–1757 гг. — 676
3. М.В. Ломоносов и подготовка материалов для «Истории Российской империи при Петре Великом» Ф.М. Вольтера — 680
4. М.В. Ломоносов и обсуждение «Истории Российской империи при Петре Великом» Ф.М. Вольтера — 697
5. Концепция Ф.М. Вольтера в «Истории Российской империи при Петре Великом» — 701
6. «Краткий Российский летописец» М.В. Ломоносова — 707
7. Общественно-политические и академические обстоятельства редактирования М.В. Ломоносовым первого тома «Российской истории» — 714
Глава IX. Идеи и исторические факты в «Древней Российской истории» и «Кратком Российском летописце» — 740
1. Периодизация и древнейшее прошлое — 740
2. Русско-византийские договоры первой половины X в. — 760
3. От Игоря Рюриковича до Ярослава Мудрого: Русь периода единства. — 776
4. Краткий обзор политической истории: от «многих смятений» до Петра Великого — 803
5. Издание Радзивиловской летописи: М.В. Ломоносов, И.С. Барков или И.И. Тауберт — 812
Заключение — 822
Литература — 834
Список сокращений — 868
Именной указатель — 870
Обложка: обложка книги «Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб.: Нестор-История, 2011».
Источник: https://nestorbook.ru