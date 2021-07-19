М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России На чтение: 2 минуты

Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб.: Нестор-История, 2011.

Рецензенты: к.и.н. В.Г. Вовина-Лебедева, к.и.н. Т.Г. Фруменкова.

М.Б. Свердлов

М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России

Монография посвящена одной из сложнейших историографических проблем — изучению основных тенденций в накоплении и изложении знаний об истории России в русских позднесредневековых произведениях и западной «Россике» XV–XVII вв. Анализируются становление исторической науки в России первой половины – середины XVIII в., новое и традиционное в истории ее идей, труды западной «Россики» этого периода. В таком контексте исследованы труды М.В. Ломоносова, посвященные истории России. История исторических идей изучена с учетом воздействия на них общественно-политической жизни России, философских и политических теорий. Системно-структурный анализ позволил во многом по-новому установить, что, как и почему написали о российской истории М. В. Ломоносов, а также другие авторы того времени.

Введение — 5

1. Наука история — 5

2. Изучение творчества Ломоносова-историка — 10

Глава I. Исторические знания в России XVI–XVII вв.— 33

1. Историческое развитие средневековой России и его европейский контекст — 33

2. Россия середины — второй половины XVII в.: средневековая традиция и необходимость новаций — 42

3. Средневековые русские историко-литературные произведения XVI–XVII вв. — 59

4. Польская и австро-немецкая «Россика» XV–XVII вв. о начале Руси — 65

5. Российские исторические сочинения второй половины XVII в.: от Средних веков к Новому времени. — 85

6. Начало формирования новой общественной среды в 1689–1699 гг. — 117

7. Исторические сочинения начала Петровского царствования — 128

Глава II. Формирование новой интеллектуальной среды и становление российской исторической науки —146

1. Преобразования Петра Великого и формирование новой интеллектуальной среды — 146

2. Петр Великий и формирование россиянина Нового времени — 189

3. Петр Великий и становление российской исторической науки — 200

4. Российская историография в Петровскую эпоху — 216

5. «Россика» Петровского времени — 245

Глава III. Российская действительность 1725–1742 гг. и М.В. Ломоносов — 280

1. Российская действительность и Петербургская Академия наук — 280

2. Юность М.В. Ломоносова и историческое наследие — 301

3. Страсть к учению. Москва: 1731–1735 гг. — 321

4. Подготовка к научной деятельности. Петербург — Марбург — Фрейберг: 1736–1741 гг. — 333

5. Политическое положение в России 1740–1742 гг. и М.В. Ломоносов — 357

Глава IV. Российская историческая наука во второй четверти XVIII в. — 381

1. М.В. Ломоносов и новые организационные начала Академии; политический контекст и историческая наука — 381

2. Российская историография второй четверти XVIII в. — 392

3. Контекст «Россики» — 436

Глава V. Василий Никитич Татищев — историк — 439

1. Жизнь и творчество — 439

2. Первая редакция «Истории Российской» — 476

3. Редактирование «Истории Российской» в 1748 — первой половине 1750 г. — 498

Глава VI. Начало исторических исследований М.В. Ломоносова — 521

1. Дискуссии 1747–1748 гг. — 521

2. Обсуждение диссертации Г.Ф. Миллера в 1749–1750 гг. — 548

3. Новые методы Ф.М. Вольтера в «Россике» конца 1740-х гг. — 589

4. Начало работы М.В. Ломоносова над «Российской историей» — 595

Глава VII. Творческая лаборатория М.В. Ломоносова — 604

1. Пометы М.В. Ломоносова в русских источниках и «Истории Российской» В.Н. Татищева — 604

2. Пометы М.В. Ломоносова в публикациях иностранных источников и исторической литературе — 656

Глава VIII. Авторская работа М.В. Ломоносова над «Российской историей» — 670

1. Концепция русской истории в «Слове похвальном» Петру Великому — 671

2. Обстоятельства политические и авторские в 1755–1757 гг. — 676

3. М.В. Ломоносов и подготовка материалов для «Истории Российской империи при Петре Великом» Ф.М. Вольтера — 680

4. М.В. Ломоносов и обсуждение «Истории Российской империи при Петре Великом» Ф.М. Вольтера — 697

5. Концепция Ф.М. Вольтера в «Истории Российской империи при Петре Великом» — 701

6. «Краткий Российский летописец» М.В. Ломоносова — 707

7. Общественно-политические и академические обстоятельства редактирования М.В. Ломоносовым первого тома «Российской истории» — 714

Глава IX. Идеи и исторические факты в «Древней Российской истории» и «Кратком Российском летописце» — 740

1. Периодизация и древнейшее прошлое — 740

2. Русско-византийские договоры первой половины X в. — 760

3. От Игоря Рюриковича до Ярослава Мудрого: Русь периода единства. — 776

4. Краткий обзор политической истории: от «многих смятений» до Петра Великого — 803

5. Издание Радзивиловской летописи: М.В. Ломоносов, И.С. Барков или И.И. Тауберт — 812

Заключение — 822

Литература — 834

Список сокращений — 868

Именной указатель — 870

Обложка: обложка книги «Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб.: Нестор-История, 2011».

Источник: https://nestorbook.ru