Линкор «Марат». Отказавшийся умирать История одного из первых русских дредноутов, ставшего символом довоенного ВМФ СССР На чтение: 3 минуты

История одного из первых русских дредноутов, ставшего символом довоенного ВМФ СССР

Этот корабль, спущенный на воду перед самой Первой мировой войной под именем «Петропавловск», стал одним из главных символов растущего могущества советского военно-морского флота. Линкор «Марат», как назвали его в Советском Союзе, совершал заграничные походы, демонстрировал флаг в чужих портах и участвовал в войнах, его изображения красовались на марках и открытках, о нем рассказывали в стихах и прозе. Как настоящий боевой корабль, он оставался в строю даже после того, как его чуть было не уничтожил противник, и сыграл заметную роль в обороне Ленинграда.

Русские дредноуты

Своим появлением на свет линейные корабли типа «Севастополь», к которым относился и «Петропавловск», обязаны двум событиям. Первое непосредственно касалось российского флота, точнее, его состава: Русско-японская война 1904-1905 годов обернулась для него колоссальными потерями. Второе касалось России опосредованно, но игнорировать это обстоятельство страна не могла: в 1906 году Великобритания, одна из главных законодателей морской моды, ввела в состав своего флота «дредноут» – вооруженный крупнокалиберной артиллерией бронированный корабль.

Это означало, что все прежние модели броненосцев и им подобных боевых кораблей одновременно устарели и потеряли свое значение. Теперь любая страна, претендовавшая на статус морской державы, была вынуждена завести «дредноуты» и у себя, чтобы в случае противостояния с Британией иметь возможность воевать в море на равных. Проектировать и строить такие громады по прежним концепциям кораблестроения уже не получалось, и потому линкоры (в России слово «дредноут» не прижилось) типа «Севастополь» стали первыми боевыми кораблями, построенными не от водоизмещения или скорости, а от их брони и вооружения. Иными словами, при их проектировании главными показателями считали оружие нападения и средства защиты.

Такой подход оказал двоякое влияние на будущие линейные корабли. С одной стороны, они получили сопоставимые с дредноутами других стран того времени мощные орудия, прекрасное бронирование и дававшие большую скорость двигатели, способные работать как на угле, так и на мазуте. С другой, сосредоточенность на вооружении и скорости привели к тому, что мореходность «Севастополя» и его систер-шипов оказалась очень низкой.

Пугающий врага

Закладка «Петропавловска» состоялась 3 (здесь и далее даты до 1918 года даны по старому стилю) июня 1909 года, спустили на воду 27 августа 1911 года, через два с половиной месяца после того, как его зачислили в списки судов Балтийского флота. А в строй новый линкор вступил 4 декабря 1914 года. Главным его оружием стали двенадцать 305-мм орудий главного калибра, вспомогательным – 16 орудий калибра 120 мм, а служили на корабле 1125 человек. К этому времени страна уже пятый месяц как вела войну с Тройственным союзом, и мощные, хорошо вооруженные корабли требовались ей как никогда. Тем более, после вступления линкоров типа «Севастополь» в строй оказалось, что на этот момент они являются самыми сильными кораблями этого типа в составе воюющих морских держав.

Правда, всерьез доказать это на деле «Петропавловску» так и не удалось. В течение всей Первой мировой войны он не принял участия ни в одном морском сражении, все время проведя в Гельсингфорсе (нынешний Хельсинки) и лишь время от времени выходя в море для постановки минных заграждений. Впрочем, концепция морской войны в России того времени была сугубо оборонительной, а сам факт наличия линкоров типа «Севастополь» удерживал противника от слишком активных действий. Через три десятка лет точно так же будет действовать на союзников по антигитлеровской коалиции один лишь факт присутствия в норвежских шхерах линкора «Тирпиц».

О своей присяге на верность Временному правительству команда «Петропавловска» заявила первой среди всех кораблей в Гельсингфорсе. А через полтора года линкор стал одним из лидеров знаменитого Ледового перехода русских кораблей из ставшего заграницей Хельсинки в Петроград – похода, стоившего балтийцам очень дорого. Он ушел в советскую России в составе первого отряда кораблей, который совершил поход в самое тяжелое с точки зрения ледовой обстановки время – 12-17 марта 1918 года. Вместе с «Петропавловском» в Кронштадт пришли и все три его систер-шипа.

Два мятежа «Петропавловска»

Кронштадт сыграл особую роль в судьбе «Петропавловска». Отсюда он ушел в поход в мае 1919 года, чтобы поучаствовать в единственном за всю карьеру морском сражении. Причем этот бой полностью оправдал все надежды, которые возлагались когда-то на корабли этого типа. Когда преследовавшие советский эсминец «Азард» семь британских кораблей приблизились к линкору и он открыл огонь, противник, не приняв боя, просто развернулся и ушел.

А через две недели комендорам линкора пришлось открывать огонь по кронштадтским фортам «Серая лошадь» и «Красная горка», где сосредоточились поднявшие мятеж против советской власти балтийские моряки. Выразившие верность большевикам одними из первых, матросы «Петропавловска» выполнили поступивший из Петрограда приказ расстрелять мятежников. И никто в тот момент не думал, что пройдет всего два года, и петропавловцы сами окажутся в таком же положении, приняв участие во втором Кронштадтском мятеже.

После его подавления часть экипажа линкора сумела скрыться и добраться до Финляндии, откуда чуть ли не с боями ушла три года назад, а часть сдалась на милость революционной власти, получив длительные сроки заключения, а то и приговоры к расстрелу. Чтобы стереть память об участии линкора в восстании, ставшем одним из крупнейших выступлений против советской власти в Гражданскую войну, корабль переименовали: с 31 марта 1921 года он стал «Маратом» в честь знаменитого деятеля Французской революции. Горькую иронию этого имени инициаторы переименования не оценили…

«Марат» меняет начинку

Советская военно-морская доктрина имела такой же оборонительный характер, как и дореволюционная, и потому основной упор при восстановлении флота Советский Союз сделал на силы прибрежного действия и авиацию. Но отказываться от линкоров наркомвоенмор Михаил Фрунзе не собирался. Потому и сделал «Марат» лидером первого учебного похода балтийских кораблей в 1925 году в Кильскую бухту. Убедившись, что корабль способен выполнять свои текущие задачи, но с невысокой эффективностью, а в будущем может потерять и ее, командование РККФ в 1928 году направило его на масштабную модернизацию.

Переделка линкора растянулась на три года. Корабль получил современные элементы системы управления огнем и новые стволы главного калибра. Была серьезно изменена и дополнена носовая фок-мачта, ставшая единым целым с боевой рубкой и передней дымовой трубой. Обновленная надстройка придала «Марату» гораздо более боевой вид, чем очень гордились матросы. Заменили и главные котлы: вместо прежних, рассчитанных на смешанное угольно-мазутное снабжение, поставили чисто мазутные. Правда, скорость корабля осталась прежней, а дым из передней трубы на высокой скорости окутывал боевую рубку и фок-мачту, мешая работе дальномерщиков, но с этим решено было смириться.

В обновленном виде линкор «Марат» совершил несколько заграничных плаваний. В сентябре 1934 года он побывал в польской Гдыне, а в мае-июне 1937 года совершил дальний поход в Великобританию. Поводом для него стало приглашение советскому линкору принять участие в большом военно-морском параде в числе более 160 кораблей в британском Спитхейде по случаю коронации короля Георга VI. На обратном пути линкор посетил Мемель (нынешняя Клайпеда), Либаву (нынешняя Лиепая) и Таллин.

Непокоренный линкор

Великая Отечественная война застала «Марат» в главной базе Балтийского флота – Кронштадте. Крупных морских сражений на Балтике, как и в Первую мировую, не было, корабль оставался в базе, совершая переходы на временные позиции для обстрела сухопутных позиций немецких войск. Немцы сразу оценили результаты этих обстрелов и сделали все, чтобы вывести грозный корабль из строя. Правда, для этого потребовалось все мастерство германского аса-бомбардировщика Ганса-Ульриха Руделя. На своем пикировщике Ю-52 он сумел 23 сентября 1941 года, в последний из трех дней первой массированной бомбардировки Кронштадта, сбросить бомбу весом в тонну точно в артиллерийский погреб носовой башни главного калибра.

Это привело к детонации боезапаса башни, и носовая часть линкора оказалась практически оторванной от корпуса. Передняя башня главного калибра полностью вышла из строя. Фок-мачта была буквально вырвана из палубы и отброшена на пирс. Погибли 326 человек, в том числе командир корабля капитан второго ранга Павел Иванов. Быстро набравший воду в разрушенные носовые отсеки корабль опустился на дно и встал на ровный киль, доказав точность расчета, который провели еще дореволюционные корабелы: линкоры типа «Севастополь» должны были «тонуть, но не переворачиваться». За счет большой – до девяти с лишним метров – осадки «Марата» верхняя палуба продолжала оставаться над водой: глубина у стенки в Средней гавани Кронштадта составляла всего 11 метров.

Сегодня можно только удивляться, как команде удалось не просто сохранить корабль, но и довольно быстро вернуть его в строй (хотя некоторые историки-ревизионисты настаивают на том, что «Марат» нужно считать уничтоженным). Через месяц с небольшим, 31 октября огонь по врагу вновь открыли две кормовые башни главного калибра. Через год удалось вернуть к жизни еще одну башню, вторую носовую, и ее орудия вновь обрушили огонь на гитлеровцев.

Увы, вернуть корабль в прежнее боевое состояние в блокадном городе было невозможно, и до конца войны он провел в состоянии несамоходной плавучей батареи. В 1943 году ему вернули имя «Петропавловск», которое он носил до 1950 года. И только тогда его переименовали в «Волхов» и переквалифицировали в несамоходное учебное артиллерийское судно, а через три года списали и сдали на разделку. Гордость и символ предвоенного советского ВМФ прошел свой путь достойно, но время линкоров уже миновало.