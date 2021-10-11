«Летчица по имени Полина» Какой была история жизни Полины Осипенко – одной из трех первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза На чтение: 4 минуты

Валентина Гризодубова , Полина Осипенко, Марина Раскова – эти три имени всегда будут стоять рядом. Каждая из трех стала воплощенной мечтой многих девушек, стремившихся в небо, доказательством того, что в СССР женщина может подняться необыкновенно высоко . И наверное, самой яркой с этой точки зрения была судьба Полины Осипенко – крестьянской дочери, ставшей всенародно знаменитой летчицей.

Переделанная биография

Еще полвека тому назад можно было бы с уверенностью писать о том, что Полина Дудник родилась в бедной крестьянской семье и зарабатывала на жизнь подневольным трудом. Так выглядела ее официальная биография, растиражированная после знаменитых дальних перелетов с участием Осипенко. Но сегодня есть все основания полагать, что эти подробности были привнесены в реальную биографию Полины Дудник по указанию свыше: настоящие герои не могли быть «не того» происхождения.

Достоверно известно, что Полина, точнее, Пелагия (такое имя девочка получила при крещении) родилась в селе Новоспасовка. Сегодня это село называется Осипенко и расположено в Бердянском районе Запорожской области Украины. Датой рождения официально считается 25 сентября (8 октября по н. ст.) 1907 года, хотя в сохранившейся метрике указано иное: 24 сентября (7 октября), день памяти мученицы Пелагии Тарсийской.

Отец Пелагии, Денис Дудник, был преуспевающим сапожником и получал весьма приличный доход, отчего позднее его причисляли к так называемым «середнякам». Во всяком случае, средств на то, чтобы содержать девятерых детей, младшей из которых как раз и была Пелагия, ему хватало. Согласно официальной биографии, девочка окончила три класса начальной школы, после чего была вынуждена батрачить и даже нанималась нянькой к богатым соседям. Исключать такую возможность нельзя: со школой Пелагия распрощалась в 11 лет, то есть в 1918 году, когда даже семья опытного сапожника вряд ли могла похвастаться стабильным доходом. Известно также, что в 1927 году Пелагия устроилась птичницей в колхоз «Дорога к социализму», а в 1930 году окончила курсы птицеводов в Бердянске и была назначена заведующей колхозной птицефермой.

К этому времени Полина Дудник уже четвертый год носила другую фамилию – Говяз. Замуж она вышла 1 февраля 1926 года за односельчанина Степана. Судя по всему, именно он и привел жену в авиацию, поскольку сам к моменту знакомства с нею служил военным летчиком в 1-й авиационной школе Красной армии в крымском местечке Кача. Позднее этот эпизод тоже будет откорректирован: в биографии Полины появятся два приземлившихся на колхозное поле самолета, одним из которых будет управлять женщина-пилот…

Летающая официантка

Через пять лет после свадьбы, в апреле 1931 года Полина Говяз уволится с должности заведующей птицефермой и переберется к мужу в Качу, под Севастополь. Ее мечтой станет научиться летать самостоятельно. Но с первого раза добиться зачисления в Качинскую авиашколу девушка не сможет. Чтобы Полине не пришлось уезжать обратно в колхоз, Степан похлопочет об устройстве жены официанткой в столовую авиашколы. И это окажется одним из самых счастливых случаев в ее судьбе. По долгу службы Полине придется отвечать за доставку стартового завтрака на аэродромы Качинской школы на самолете У-2. Упорства девушке было не занимать, и вскоре пилоты стали позволять ей подержаться за штурвал, потом – поуправлять самолетом, а под конец и просто доверять ей весь маршрут.

Так, во всяком случае, рассказывается в официальной биографии Полины Осипенко. В ней же есть и другой примечательный эпизод: мол, когда весной 1932 года в Качинскую школу приехал с инспекцией нарком обороны Клим Ворошилов, смелая девушка обратилась к нему с просьбой помочь ей стать летчиком и получила поддержку. Впрочем, есть и версия о том, что с такой просьбой Полина ежедневно обращалась к начальнику школы, встречая его в столовой, и под конец получила от него ответ: «Ну, если медкомиссия пропустит – приму!..»

Сегодня все эти детали не слишком важны. Важнее то, что Полина сумела добиться своего и в марте 1932 года была зачислена курсантом 1-й авиационной школы Красной армии имени Александра Мясникова. Ее однокашницей станет Вера Ломако, которая к тому времени уже успеет окончить Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков и поедет в Качу овладевать практикой самолетовождения. Эта встреча станет еще одним поворотным моментом в судьбе Полины Говяз: именно Вера вскоре станет ее напарницей по первым полетам на рекорд дальности.

В 1933 году Полина и Вера окончили обучение в Качинской авиашколе и отправились набираться опыта в строевые авиачасти. Тут их дороги разошлись: Говяз отправилась служить в Белоруссию, а Ломако – на Украину. Вскоре в жизни Полины произошло важное событие: расставшись с первым мужем (позднее он будет репрессирован), она повторно вышла замуж, избранником стал однополчанин, командир звена Александр Осипенко.

Время рекордов

Вторая половина 1930-х была временем, когда Советский Союз изо всех сил стремился доказать преимущества социалистического строя во всех сферах человеческой жизни. В 1936 году СССР приняли в Международную авиационную федерацию (ФАИ), и страна принялась бить мировые авиарекорды. Так как за рубежом весьма активно заявляли о себе летчицы, руководство советской авиацией решило растить своих рекордсменок. Женщин в авиации СССР того времени было немного, и пройти мимо отличного пилота Полины Осипенко было невозможно.

Свой первый рекордный полет Полина совершила 22 мая 1937 года, поднявшись в открытой кабине гидросамолета МП-1бис – специального гражданского варианта морского разведчика МБР-2 – на высоту 8864 метров. Тем самым ей удалось перекрыть прежнее достижение для женщин сразу на три с лишним километра! А три дня спустя Полина Осипенко поставила еще два мировых рекорда, поднявшись на том же гидросамолете с грузом в полтонны на 7605 метров, а с тонной – на высоту 7009 метров.

Год спустя на том же МП-1бис Полина Осипенко со своей однокашницей по Качинской авиашколе и присланной из Москвы в качестве штурмана Мариной Расковой готовились к еще одному рекордному достижению. Им предстояло совершить перелет по маршруту Севастополь – Архангельск, что позволяло перекрыть мировые показатели по протяженности и скорости полета для женских экипажей. Прежде чем отправиться в этот полет, женский экипаж проверил свои силы в кольцевом перелете Севастополь –Евпатория – Очаков – Севастополь, преодолев 1749,2 километра за девять с половиной часов. Много позже стало известно, что эта попытка едва не окончилась трагедией. Когда топливо в основных баках иссякло, Вера Ломако, летевшая вторым пилотом, не смогла сразу переключиться на резервный, и самолет едва не потерпел катастрофу: восстановить подачу топлива удалось уже у самой земли.

Два главных перелета

2 июля 1938 года экипаж МП-1бис в составе Полины Осипенко (первый пилот), Веры Ломако (второй пилот) и Марины Расковой (штурман) совершил беспосадочный перелет из Севастополя в Архангельск. Преодолев 2416 км за 10 часов 33 минуты и показав максимальную скорость 228 км/ч, летчицы установили новый мировой рекорд для женщин в классе гидросамолетов. Мало кто знает: прежде чем добиться такого результата, девушки предприняли как минимум шесть попыток вылететь. Но все они оказались неудачными: гидросамолет так и не удалось оторвать от поверхности моря. Так же мог закончиться и вылет 2 июля, если бы не упорство Полины Осипенко, которая сумела поднять машину в воздух уже у самого створа Севастопольской бухты.

Перелет никак нельзя было назвать простым. Погода на маршруте стояла не самая лучшая, самолет постоянно менял высоту от 50 до 5000 метров, и летчиц мучили головные боли. На полпути МП-1бис угодил в грозу, так трепавшую деревянную машину, что проверявшая в хвостовой части запасы топлива и масла Вера Ломако рассекла правую бровь о край бензобака. Но в итоге предприятие завершилось удачно. Из Москвы в адрес храбрых рекордсменок поступила поздравительная телеграмма за подписью высших руководителей СССР, а чуть позже все три были награждены орденами Ленина. «Над великой русскою равниной, над простором нив, лесов и вод летчица по имени Полина совершила славный перелет», – так начал в 1938 году поэт Александр Твардовский посвященное этому рекорду стихотворение «Полина».

Полет из Севастополя в Архангельск стал поводом пригласить Полину Осипенко и Марину Раскову в экипаж самолета «Родина», построенного Павлом Сухим для рекордного перелета из Москвы на Дальний Восток. Легенда гласит, что командир «Родины» Валентина Гризодубова телеграммой предложила Осипенко лететь вторым пилотом, на что та телеграфировала в ответ: «Согласна хоть третьим, только бы принять участие в перелете».

24 сентября 1938 года самолет «Родина» оторвался от бетона аэродрома в подмосковном Щелково, а через 26 часов совершил вынужденную посадку в тайге в районе поселка Дуки Хабаровского края. Летчицы преодолели расстояние в 6450 километров, из них 5908 км – по прямой, и установили женский мировой рекорд дальности полета по прямой без посадки. За это достижение Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова первыми среди женщин в СССР были удостоены званий Герой Советского Союза.

Гордиться высоким званием Полине Осипенко выпало недолго. 11 мая 1939 года она погибла во время упражнения на технику слепого полета на учебном истребителе УТИ-4. Вторую кабину занимал еще один Герой Советского Союза, легендарный летчик, участник войны в Испании Анатолий Серов. По причинам, которые так и остались неизвестными, их самолет сорвался в штопор и разбился неподалеку от деревни Высокое Рязанской области. Обоих летчиков с почетом захоронили в Кремлевской стене в присутствии высших руководителей СССР: урну с прахом Полины Осипенко нес председатель Совнаркома Вячеслав Молотов, с прахом Анатолия Серова – сам Сталин. А биография знаменитой летчицы – неважно насколько соответствующая реальности – надолго стала примером для тысяч советских девушек, покорявших небо.