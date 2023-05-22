Кучук-Кайнарджийский мир с Османской империей Кучук-Кайнарджийский мир завершил первую русско-турецкую войну во время правления Екатерины II. Была провозглашена независимость от Османской империи Крымского ханства. Начало процесса присоединения к России Северного Причерноморья. На чтение: 3 минуты

ДЕЛА ПЕТРОВЫ ОКОНЧАТЬ

Елизавета Петровна, вступая на престол, заявила, что ее правление будет прямым продолжением времен Петра I . И современники, особенно поэты, сочинявшие придворные оды, восклицали:

О матерь своего народа! Тебя произвела природа Дела Петровы окончать! (А. П. Сумароков.)

Однако государственные замыслы и свершения Елизаветы, царственной обладательницы гардероба в 15 тыс. платьев, нельзя уравнять с петровскими. Действительное свое продолжение, особенно во внешнеполитических делах, петровская эпоха нашла в свершениях Екатерины II. Чувствуя это, сама Екатерина приказала выбить на глыбе пьедестала знаменитого Медного всадника надпись: «Петру Первому - Екатерина Вторая». Если Петр I прорубил «окно в Европу» на Балтике, то Екатерина II закрепила здесь позиции России, расширив западные владения империи; Азовские и Прутский походы Петра I наконец увенчались в конце XVIII в. громкими победами над Турцией и присоединением к России Крыма со всем северным Причерноморьем. В «екатерининский век» во внешней политике России господствовало два основных направления: западное (прибалтийский и польский вопрос) и южное (борьба с Турцией).

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1768-1774 ГГ.

Для ослабления российского давления на польские дела западноевропейские страны, каждая из-за своих расчетов, начали подталкивать Турцию и Швецию к войне с Россией. Резон был ясен: вести войну на несколько фронтов даже такая мощная в военном плане страна, какой была Россия в екатерининское время, не могла.

В 1768 г. Турция сначала потребовала от России вывести войска из Польши, а потом объявила России войну. Война, длившаяся 7 лет, продемонстрировала преимущество России и на море, и на суше. Превосходящие численностью турецкие войска неизменно терпели поражения. В итоге Османская империя вынуждена была сражаться не столько за интересы своих европейских союзников, сколько пытаться удержать собственные владения, на часть которых явно претендовала побеждающая Россия.

Россия захватила у Турции в дунайских ее провинциях крепости Хотин, Яссы, Бухарест, Измаил. 25-26 июня 1770 г. русский флот, пришедший с Балтики под началом адмиралов Г.А. Спиридова и С.К. Грейга, заперли и сожгли в Чесменской бухте весь османский флот за исключением одного корабля. А месяц спустя 21 июля 1770 г. П.А. Румянцев в сражении при Кагуле разбил турецкую армию численностью 150 тыс. человек при 150 орудиях. Примечательно, что у Румянцева было всего 118 пушек и только 27 тыс. солдат и офицеров.

В 1772 г. дипломаты Османской и Турецкой империй сели за стол переговоров, которые, впрочем, ни к чему не привели. Русские требовали независимости Крымскому ханству, что означало на деле скорую ликвидацию независимости Крыма и переход его к России. Турки не соглашались, и военные действия были продолжены.

Новое крупное поражение османов в битве при Козлудже (1774), которое нанесла им армия, возглавляемая А.В.Суворовым , вынудило Турцию возобновить переговоры. В России полыхала Пугачевщина, и Екатерина II также стремилась к миру, чтобы послать войска Суворова на подавление мужицкого бунта.

Мир был заключен 10 июля 1774 г. в деревне Кючук-Кайнарджи. К России отходили причерноморские города Керчь, Еникали, Кинбурн. Российской признавалась Кабарда на Северном Кавказе. Россия получила право иметь военный и торговый флот на Черном море. Торговые суда могли беспрепятственно проходить в Средиземное море через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Дунайские княжества (Валахия, Молдавия, Бессарабия) формально остались за Турцией, но фактически Россия держала их под своей защитой. Турция обязывалась выплатить огромную контрибуцию в 4 млн. рублей. Но самой существенной потерей Блистательной порты являлось признание независимости Крымского ханства.

ИЗ ТЕКСТА ДОГОВОРА

Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчета ни в чем никакой посторонней державе; и для того ни российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих;

...

Для выгодностей и пользы обеих империй, имеет быть вольное и беспрепятственное плавание купеческим кораблям, принадлежащим двум контрактующим державам, во всех морях, их земли омывающих; и Блистательная Порта позволяет таковым точно купеческим российским кораблям, каковы другие государства в торгах в ее гаванях и везде употребляют, свободный проход из Черного моря в Белое, а из Белого в Черное, так как и приставать ко всем гаваням и пристаням, на берегах морей и в проездах или каналах, оные моря соединяющих, находящимся. Позволяет также Блистательная Порта в областях своих подданным Российской империи иметь коммерцию как на сухом пути, так и на водах кораблеплаванием и в реке Дунае, сходственно вышеизображенному в сем артикуле, с такими ж преимуществами и выгодами, каковыми во владениях ее пользуются прочие народы, в наибольшей дружбе с ней пребывающие и коим преимущественно в коммерции Блистательная Порта благоприятствует, как то французы и англичане;

…

Российская империя возвращает Блистательной Порте всю Бессарабию с городами Аккерманом, Килией, Измаилом и прочими, с слободами, деревнями и всем тем, что оная провинция в себе содержит; равномерно возвращает ей и крепость Бендеры. Возвращает также Российская империя Блистательной Порте оба княжества Воложское и Молдавское со всеми крепостями, городами, слободами, деревнями и всем тем, что в оных находится;

…

Арт. 18. Замок Кинбурн, лежащий на устье реки Днепра, с довольным округом по левому берегу Днепра и с углом, который составляет степи, лежащие между рек Буга и Днепра, остается в полное, вечное и непрекословное владение Российской империи.

Арт. 19. Крепости Еникале и Керчь, лежащие в полуострове Крымском, с их пристанями и со всем в них находящимся, тож и с уездами, начиная от Черного моря и следуя древней Керчинской границе до урочища Бугак, и от Бугака по прямой линии кверху даже до Азовского моря, остаются в полное, вечное и непрекословное владение Российской империи.

Арт. 20. Город Азов с уездом его и с рубежами, показанными в инструментах, учиненных в 1700 г., то есть в 1113-м, между губернатором Толстым и агугским губернатором Гассаном-Пашой, вечно Российской империи принадлежать имеет.

Арт. 21. Обе Кабарды, то есть Большая и Малая, по соседству с татарами большую связь имеют с ханами крымскими, для чего принадлежность их императорскому российскому двору должна предоставлена быть на волю хана крымского, с советом его и с старшинами татарскими.

Полный текст

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ. ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ

«Турецкая война была проверочным испытанием для Екатерины. В шесть лет императрица успела широко взмахнуть крыльями, показать свой полет Европе делами в Польше, дома - созывом представительной комиссии 1767 г. Ее имя уже обволакивалось светлой дымкой величия. Опуститься на землю и пойти, как ходят обыкновенные государи, значило для Екатерины допустить, чтобы сияние рассыпалось болотными огоньками; тогда все зависти и злости, пришибленные ее успехами, поднимутся и бог знает, что может последовать. В таком приподнятом настроении встречала Екатерина турецкую войну, к которой совсем не была приготовлена. Унывать было нельзя. "Пойдем бодро вперед - поговорка, с которой я проводила одинаково и хорошие и худые годы, и вот прожила целых сорок лет, и что значит настоящая беда перед прошлыми?" - так писала Екатерина своей заграничной знакомой в самом начале военных действий - и начале, не совсем удачном. И она развила в себе изумительную энергию, работала, как настоящий начальник генерального штаба, входила в подробности военных приготовлений, составляла планы и инструкции, изо всех сил спешила построить азовскую флотилию и фрегаты для Черного моря, обшарила все углы и закоулки Турецкой империи в поисках, как бы устроить заворошку, заговор или восстание против турок в Черногории, Албании, среди майнотов, в Кабарде, поднимала царей имеретинского и грузинского и на каждом шагу наталкивалась на свою неготовность; решив послать морскую экспедицию к берегам Морей, просила своего посла в Лондоне выслать ей карту Средиземного моря и Архипелага, также достать пушечного литейщика поаккуратнее наших, "кои льют сто пушек, а годятся много что десять", хлопоча поднять Закавказье, недоумевала, где находится Тифлис, на каспийском или черноморском берегу, или же внутри страны. Настроение менялось под сменявшимися впечатлениями. "Зададим мы звону, какого не ожидали", - писала она вскоре по получении известия о разрыве (ноябрь 1769 г.). "Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет", - раздумчиво писала она через полгода, когда война разгоралась».

Русская история. Полный курс лекций. Лекция семьдесят шестая

Обложка: Стефано Торелли «Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами», 1772 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru