Кто тут в цари крайний? К годовщине рескрипта о Транссибе 29 марта 1891 года Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали. Сегодня, когда мы справляем 126-ю годовщину принятия принципиального решения о строительстве Великого Сибирского пути (наиболее знаменитого наследия правления Александра III), стоит поговорить о том, что ценность монархии не в троне, балах и возможности тыкать всем своими вековыми традициями, а в специфическом подходе к управлению государством, который вполне реализуем и без монархии. Было бы желание. На чтение: 2 минуты

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29 марта 1891 года Александр III подписал распоряжение о строительстве Транссибирской магистрали.

...Как слово наше отзовётся. Отозвалось, причём очень скоро. Спустя примерно пару недель после мечтаний Сергея Аксёнова о монархии подоспели данные социсследования: согласно данным ВЦТОМ, 68% россиян выступили против возрождения монархии. И не просто против, а «категорически».

Сегодня, когда мы справляем 126-ю годовщину принятия принципиального решения о строительстве Великого Сибирского пути (наиболее знаменитого наследия правления Александра III), стоит поговорить о том, что ценность монархии не в троне, балах и возможности тыкать всем своими вековыми традициями, а в специфическом подходе к управлению государством, который вполне реализуем и без монархии. Было бы желание.

Незаметное свершение

К фразе Александра III о двух единственных союзниках России мы возвращаемся постоянно. Тем более примечательно, что за время своего правления он удерживался от участия в военных конфликтах, предпочитая занятия мирные. А невоюющих и нетрагических государей историография, к сожалению, обходит вниманием. Иначе трудно объяснить, почему среди промонархически настроенной публики (есть же у нас такая?) – не существует культа Александра III. В хорошем смысле культа, конечно же.

Вторая половина XIX и начало XX века – довольно неприятный для исторической гордости промежуток времени, отмеченный эпитетом «отсталая Россия». То Крымскую войну не слишком удачно провели, то Японскую, то поздно и медленно освободили крестьян, то отечественного промышленного капитала не хватало для развития промышленности. В общем, беда. Один Транссиб из этой череды выбивается и портит всю стройную картину нескончаемого кошмара.

Железнодорожный транспорт к концу века давно уже не был диковинкой, в России к тому времени он существовал более 50 лет. Однако масштабных проектов типа Транссиба ни в России, ни в мире на то время не существовало. Нет, была, конечно же, Первая трансконтинентальная дорога (США), которая даже выполняла примерно те же функции, что и Транссиб. Однако её протяжённость – около 3000 км, и условия, с которыми приходилось сталкиваться инженерам и рабочим, не шли ни в какое сравнение. Если подбирать аналог, то искать нужно не в стальных магистралях, а в каналах. Вот строительство Панамского канала довольно точно описывает объём и значение работ по строительству Транссиба.

Пару слов о войнах, с которых и начали. Александр III, хотя сам не воевал, решил озаботиться, чтобы его наследникам не пришлось испытывать огорчений Николая I. Транссиб, кроме своего странообразующего значения, конечно же, несёт на себе тень Крымской войны. Поэтому в рескрипте о начале строительства, который Александр III подписал 29 марта 1891 года, есть указание сыну Николаю: лично сообщить эту новость по прибытии на Дальний Восток и начать строительство. Что тот и сделал. А также в дальнейшем, по поручению отца, постоянно занимался строительством. И спустя 13 лет, в 1904 году, должен был благодарить отца за прозорливость. Транссиб как раз поспел к русско-японской войне. Войну Россия проиграла, но только войну, и не самую большую. А так – как знать, может, был бы сегодня Дальний Восток японским.

Это был не последний раз, когда Транссиб выручил Россию. Сначала в Гражданскую, когда в прямом и переносном смысле служил стальным стержнем, не дававшим бывшей империи развалиться на куски. Второй раз – уже во время Великой Отечественной: вытянул на себе эвакуацию промышленности. В принципе, уже даже этих моментов (собственно строительство магистрали и её роль в трёх войнах) достаточно для подтверждения высказанного в самом начале тезиса: не тем, не тем царям сегодня бюсты ставят.

Что именно восстанавливать

Проблема, кстати, не так карикатурна, как могла бы показаться. «Вот вы говорите “царь-царь”, а вы думаете нам, царям, легко?» совершенно справедливо отмечал Иван Васильевич голосом Юрия Яковлева в известном фильме.

Вернуть монархию? Теоретически ничего нет невозможного. А на практике – что должно вернуться вместе с монархом? Это будет чисто формальная фигура, для умиления граждан? Или монарх получит полноту власти, которую имеет сегодня президент? Как тогда быть с престолонаследием?

Это всё не пустые вопросы. Как будто в информационной сфере и без того мало проблем, чтобы подбрасывать туда ещё и вопрос восстановления монархии. Что даст это на практике – в тоннах, километрах, миллиардах?

Александр III ведь не один такой приличный государь был. В XIX веке России везло на императоров, практически каждому есть чем похвастать. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вольготный статус первого лица в государстве имел и оборотную сторону: вкалывать приходилось… как на галерах.

Тот же Николай I до последнего не отпускал графа Канкрина с должности министра финансов со словами «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты и я». Спустя несколько десятилетий ситуация повторилась почти буквально Александр III вынужден был назначить министром финансов Сергея Витте, хотя тот упирался, что, мол, инженер, и ничего в финансах не понимает. «В финансистах, Сергей Юльевич... у меня недостатка нет, а вот людей, способных мыслить стратегически и наперёд, понимающих величие и роль России, – ​очень мало». Нет, они, конечно, были. Но многое приходилось делать собственной персоной. Тот же Транссиб Александр III и Витте сдюжили вдвоём, в одиночку бы ни тот, ни другой не справились.

Вот такую монархию хорошо бы восстановить? Что за вопрос, конечно. А восстановится она? Конечно, нет, для этого совершенно недостаточно найти какого-то отпрыска угасающего рода и сказать: «Вы теперь наш государь». А раз так, то и огород городить незачем, то бишь пиариться.

Что же делать? А вот давайте поглядим, чем Россия занимается последние года три, после известных событий у наших западных границ. Строит Керченский мост – раз. Тянет объездную железную дорогу (чтобы исключить проезд по территории Украины) – два. После последних фейерверков на артскладах в районе Харькова ценность этого решения вообще сложно переоценить. Обеспечила Крым электричеством через подводный кабель – три.

Александр III мог бы одобрительно кивнуть. Раз уж иначе нельзя, то, по крайней мере, коммуникации должны быть в безопасности, системы жизнеобеспечения – автономны, а части государства – связаны между собой. Не говоря уж о том, что Керченский мост как вызов и сложное инженерно-техническое сооружение – вполне равновеликая Транссибу величина.

России не нужно возрождать монархию. России нужно возрождать (в памяти) своих великих царей и (на практике) отношение, с которым они подходили к управлению Россией, подход государственнический наследовать. А уж как будет называться должность человека, который будет всё это воплощать – дело десятое.