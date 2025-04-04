Краткий курс истории. Преемник Цезаря 16 января 27 года до н. э. Гай Юлий Цезарь Октавиан Август стал первым императором Римской империи. Он оставался у власти более 40 лет. На чтение: 1 минута

16 января 27 года до н. э. Гай Юлий Цезарь Октавиан Август стал первым императором Римской империи. Он оставался у власти более 40 лет.

Внезапный наследник

Будущий император родился 23 сентября 63 года до н.э. в Риме. Его отец, Гай Октавий, происходил из не самого знатного рода Октавиев. Мать, Атия Бальба Цезония, была дочерью сестры Гая Юлия Цезаря и двоюродного брата Гнея Помпея Великого. Октавиан воспитывался в традиционной римской строгости, часто гостил у бабки, где был замечен Цезарем, и вскоре они сблизились. После убийства Цезаря стало известно его завещание, в котором великий диктатор своим преемником и наследником назначил внучатого племянника – Октавиана. Последнему тогда исполнилось 19 лет, никакого авторитета на тот момент он не имел. Покровителем Октавиана стал великий оратор Марк Туллий Цицерон. Благодаря ему новоиспеченный наследник Цезаря получил должность консула на 10 лет раньше наступления положенного возраста. В октябре 43 года до н.э. Октавиан, Марк Антоний (один из ближайших соратников Юлия Цезаря) и Марк Эмилий Лепид создали второй триумвират – союз трех политиков, с неограниченными полномочиями. В Риме началась жестокая политическая борьба с противниками триумвиров («врагами Римского государства») и убийцами Гая Юлия Цезаря.

Император

Спустя почти 10 лет Октавиан убрал с политической арены Лепида, а следом и Антония, который осел в Египте, поддавшись чарам Клеопатры, у которой уже был ребенок от Гая Юлия Цезаря. В 31 году до н.э. Марк Антоний потерпел поражение от Октавиана, а Клеопатра покончила с собой. Октавиан заявил в сенате, что выполнил свою миссию по спасению республики и слагает с себя полномочия, хотя понимал – сенат его не отпустит, что в итоге и произошло. В Риме наконец установился мир. В январе 27 года до н.э. сенат дал Октавиану тот самый титул Августа, который можно было расценивать как звание отца отечества, того, кто приумножил достоинство и процветание государства. И хотя Рим сохранил формальный статус республики, с театральным исполнением республиканских порядков, фактически он стал монархией.

Знаменитость

Октавиан Август остался в памяти человечества великим правителем великого, находившегося на пике своего могущества Рима. Император бился за власть, когда государственная республиканская система Рима умирала. Он придумал новую форму политического правления – принципат, которую условно определяют как «монархию в республиканских одеждах». В его правление Рим переживал золотой век культуры: это были времена великих поэтов, а имя близкого друга Октавиана, покровителя искусств Мецената стало нарицательным. Август любил хвалить себя. В автобиографическом документе, найденном после смерти первого римского императора, говорилось, что среди его заслуг и добродетелей – спасение государства, проявление скромности (несколько раз отказывался от триумфов), занятие должностей по закону (на самом деле нет), раздача денег и хлеба римскому народу, освобождение моря от пиратов, украшение Рима архитектурными сооружениями, расширение житницы государства. Умер Гай Юлий Цезарь Октавиан Август своей смертью в возрасте 76 лет 19 августа 14 года н.э., пережив множество заговоров. Умирая, Октавиан Август произнес: «Хорошо ли я сыграл комедию жизни?»