Краткий курс истории. Первая российская железная дорога 3 апреля 1836 года считается датой принятия решения о строительстве Царскосельской железной дороги – первого в России канала железнодорожного сообщения. Век пара Наступлением века пара, позволившего свершиться промышленной революции, человечество обязано английской инженерной мысли. В Российской империи множество технических нововведений появилось благодаря Николаю I. До вступления на престол он занимал должность генерал-инспектора по инженерной части, а потому хорошо понимал важность технического прогресса. И все-таки власти империи длительное время не могли решиться на строительство пассажирской железной дороги. И неспроста в России достаточно долго паровозы называли пароходами или сухопутными пароходами – по аналогии с водяными пароходами, известными в России с 1815 года.... На чтение: 1 минута

3 апреля 1836 года считается датой принятия решения о строительстве Царскосельской железной дороги – первого в России канала железнодорожного сообщения.

Век пара

Наступлением века пара, позволившего свершиться промышленной революции, человечество обязано английской инженерной мысли. В Российской империи множество технических нововведений появилось благодаря Николаю I. До вступления на престол он занимал должность генерал-инспектора по инженерной части, а потому хорошо понимал важность технического прогресса. И все-таки власти империи длительное время не могли решиться на строительство пассажирской железной дороги. И неспроста в России достаточно долго паровозы называли пароходами или сухопутными пароходами – по аналогии с водяными пароходами, известными в России с 1815 года.

Две дороги

Самая первая железная дорога в России открылась в 1834 году, была промышленной, частной и обслуживала нижнетагильские заводы. На ней использовался тот самый знаменитый первый российский паровоз Черепановых. Первая же российская железная дорога, общественного пользования, соединила Павловск, Царское Село и Петербург. Она могла бы связать Питер с Москвой, но австрийскому инженеру и предпринимателю Францу Герстнеру царские власти разрешили построить лишь небольшую опытную дорогу.

Особенности

Царскосельская железная дорога была открыта в 1837 году. Первые вагоны напоминали повозки разных классов (видов), носивших соответствующие названия: «дилижансы», «шарабаны», «берлины», «линейки». Производили их на основе тех, что эксплуатировались в Европе, но с конструктивными изменениями, поскольку колею в России делали шире. В первый год поезда ходили на конной тяге, лишь по воскресеньям составы тянули паровозы. С течением времени Царскосельскому вокзалу было присвоено название Витебского.

В современной России важнейшим оператором сети отечественных железных дорог является государственная компания ОАО «РЖД». В феврале 2018 года Российское военно-историческое общество и Министерство Культуры РФ при поддержке РЖД запустили фирменный поезд «Александр Печерский» по маршруту Москва – Ростов. Запуск поезда приурочен к 75-летнему юбилею побега из Собибора – первого и единственного в истории успешного восстания в фашистском концлагере. Руководил восстанием советский офицер Александр Аронович Печерский .