Краткий курс истории. День инженерных войск 21 января – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в структуре российских войск появляются инженерные войска.

21 января – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в структуре российских войск появляются инженерные войска. Официально они ведут свою родословную с 1701 года, когда была основана «Школа пушкарского приказа», или «Школа математических и навигацких наук», как любил её называть Петр Великий . Это учебное заведение стало предтечей не только профессиональных военных артиллеристов инженеров и моряков, но и многих будущих гражданских инженерных факультетов. А инженеры с этого времени стали надежной опорой российских вооруженных сил во всех предстоящих военных конфликтах.

Инженеры прошлого

С началом войн как противостояний организованных армий войскам требовались обеспечение, укрытие, оборудованные позиции и другие всячески облегчающие им жизнь технические и инженерные находки. Известно, что инженеры в лице рабов, за которыми присматривали воины и образованные военачальники того времени, использовались в Древней Греции и Риме. А на Древнем Востоке, в Ассирийской империи за 1000 лет до н.э. официально существовали «землекопные отряды», которые с оглядкой на эпоху мы смело можем назвать инженерными войсками. Задачами этих древних инженеров были прокладка дорог, наведение мостов или иных переправ, насыпь холмов для подхода к стенам врага, или наоборот, рытьё подкопов под ними, строительство полевых лагерей или постоянных крепостей или укрепление городов стенами, рытьё рвов и других препятствий.

Ассирийцы, впервые выделившие инженеров как отдельный род войск, достигли небывалых успехов на военном поприще. Не зря память об их военной империи жива до сих пор. Они сноровисто умели строить временные мосты через реки, если не было и такой возможности, сооружались специальные плоты, или реки вовсе пересекали на специальных мешках-бурдюках наполненных воздухом. Военное искусство Древнего Востока во многом строилось на инженерных достижениях Ассирийской империи. Можно вспомнить гигантский мост, по которому персидская армия царя Ксеркса пересекала море, или стены Вавилона, так поразившие царя Александра и его македонцев. Интересно, что обычай сооружать полевой лагерь, приписываемый римлянам, существовал и ранее на Востоке, но римляне довели эту традицию до совершенства, сооружая его на каждый ночлег. Кстати, многие города Европы и есть бывшие римские военные лагеря. А вот отмечать государственную границу стенами, так называемыми валами, это уже римское инженерное ноу-хау.

В средние века инженерия занималась, в основном, строительством крепостей и замков и решениями по их удачному штурму – там, где наравне с артиллерий мог быть применен и подкоп, и различные виды осадных машин, тараны или башни, а также поджоги деревянных элементов или вовсе разборка каменной стены.

С появлением огнестрельного оружия война принимает всё более маневренный характер, армии начинают двигаться всё быстрее. Установка орудий на корабли потребовала и сооружения береговых оборонительных позиций. Качественный скачок совершают все виды укреплений, и полевых и долговременных: появляются редуты, кронверки, донжоны, флеши и другие виды, рассчитанные на то, чтобы выдержать попадания из орудий.

В 1701 году Пётр I, учреждая новый род войск, делит его на два типа, известные нам всем: инженерные и саперные. Багратионовы флеши в Бородинском сражении или оборона Севастополя в Крымскую войну станут отличными примерами для понимания изменившегося характера инженерных оборонительных сооружений.

Лев Киль. Русские офицеры Корпуса инженеров эпохи Наполеоновских войн. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Страшные новинки ХХ века

Первая Мировая стала поистине триумфом всей полевой инженерной и фортификационной мысли. Никогда ни до, ни после уже не будут созданы линии окопов и траншей пересекающих всю Европу, многокилометровые минные поля, укрепрайоны, крепости выдерживающие попадания многотонных снарядов, и другие страшные новинки военного дела.

Все наработки, накопленные поколениями российских инженеров и саперов, пригодились нашим войскам в ходе начавшейся Великой Отечественной войны. Причем мы можем чётко разделить задачи наших инженерных войск в соответствии с развитием боевых действий на советско-германском фронте. Первую половину войны, до 1943 года, советские инженеры и саперы выполняли оборонительные задачи, взрывали мосты и переправы, оборудовали завалы из деревьев на дорогах и минные поля, затрудняя продвижение танковых колонн противника. Эвакуировали, ремонтировали и в полевых условиях совершенствовали военную технику. Укрепляли города, героически державшие оборону: Одессу, Ленинград, Севастополь, Москву, Сталинград… Создавали и грандиозные полевые укрепрайоны, как во время оборонительных боев на Курской дуге .

Следующей фазой стали наступательные действия Красной армии. Здесь наши инженерные войска поистине оправдывали старое европейское название этого рода войск – пионеры, идущие впереди. Теперь уже нашим соотечественникам приходилось снимать минные поля, штурмовать позиции или укрепленные города-фестунги (крепости) рейха, прокладывать дороги и наводить переправы. И здесь наши инженеры проявили себя с лучшей стороны. Вспомнить хотя бы проложенную за считанные дни железную дорогу при прорыве блокады Ленинграда, или мосты-переправы через реки, которые прокладывались ниже уровня воды, чтобы быть незаметными для авиаразведки противника. Сапёры же, стали виртуозами снятия минных полей и костяком тяжеловооруженных и бронированных штурмовых групп, вооруженных по последнему слову техники. Огнеметы, автоматическое оружие, взрывчатка и индивидуальные бронежилеты, позволяли им с минимальными потерями буквально вскрывать оборону противника как консервную банку.

Славные традиции – в наше время

Отечественные инженерные войска проделали огромный путь. Накопился теоретический и практический опыт, который позволил совершить качественно новый скачок в развитии современных инженерных войск. За вторую половину ХХ века СССР нашел массу возможностей для усовершенствования применения инженерных и саперных частей. Переправа через самую крупную реку теперь осуществляется за считанные часы, а для некоторых подразделений – минуты! Причем у инженеров есть выбор: соорудить наплавной понтонный мост, по которому можно пустить даже поезда, или перевезти технику и личный состав при помощи специальных транспортов. Заложить километры минных полей теперь можно, пустив в нужном направлении 5-10 специальных машин, которые буквально усеют поле всеми типами мин, а если потребуется его перейти – то инженерные комплексы разграждения позволят проделать в нем проходы за минуты. Ремонт поврежденной или сломанной техники при помощи полевых ремонтных и эвакуационных машин и мастерских может быть произведен прямо на дороге.

Российские инженеры и сапёры в наши дни стали достойными продолжателями традиций своих предшественников. Особенно ярко они проявили свои таланты в начавшейся недавно миссии в Сирийской арабской республике. В чистом поле за короткое время была построена суперсовременная авиабаза Хмеймим. Она обнесена новейшими типами укреплений и при этом надежно прикрыта инженерными сооружениями, а личный состав и техника находятся в комфортных условиях. За короткое время переоборудован пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе, сейчас он выглядит как современная военно-морская база. А наши сапёры, используя новейшее снаряжение, технику и спецсредства, блестяще проявили себя при разминировании Алеппо, Пальмиры и других регионов Сирии. Таким образом, смело можно сказать: традиции наших инженерных войск бережно сохраняются, при этом смело шагая в будущее.