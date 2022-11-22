Копорская крепость – водская твердыня Новгорода Рождение русской Копорской крепости связано с именем новгородского князя Александра Невского. За свою многовековую историю Копорье не раз сталкивалось лицом к лицу с захватчиками – не только в Средние века, но и в годы Второй мировой войны. На чтение: 3 минуты

«Князь великий Дмитрий, с посадником Михаилом и с большими мужи, ехавши обложи город камен Копорию», – сообщает новгородская летопись о событиях 1280 года. Этот год можно считать датой рождения каменной Копорской крепости, русского форпоста на южном побережье Финского залива. Древние стены твердыни повидали многое за свою жизнь: тевтонские рыцари и шведские воины сражались с русскими ратниками под её стенами. Военная история крепости продолжилась и в XX веке, уже в связи с событиями Гражданской и Великой Отечественной войн.

От немецкой крепости до новгородской твердыни

В первой половине XIII века Новгородская республика, боровшаяся со Швецией за влияние в Финляндии, столкнулась с новой угрозой: немецкими крестоносцами, постепенно захватывавшими земли, населённые балтскими племенами, и вторгшимися в пределы расселения финно-угров на территории современной Эстонии, с которыми у Великого Новгорода существовали тесные связи.

Противостояние с немецкими рыцарями стало лейтмотивом военной истории Новгорода первой половины XIII века. Походы военных отрядов с обеих сторон стали почти что обыденностью. И русские, и немцы стремились утвердиться на южном побережье Финского залива, строя укрепления, которые впоследствии становились базами для будущих военных акций или основой для обороны собственных земель.

Таким пунктом стала и Копорская крепость, однако её основателями были вовсе не русские. Первыми деревянные укрепления на самом краю Ижорской возвышенности, на достаточно высокой для региона скале, возвели немцы в 1240 году. Довольно скоро об этом узнал новгородский князь Александр Ярославич Невский, и уже в следующем году организовал поход на опорный пункт противника. Главной задачей было не допустить закрепления немцев на территории «водской пятины» – новгородской территории, населённой лояльными к республике финно-угорскими племенами.

Поход закончился победой: князю Александру удалось захватить и разрушить немецкие укрепления. Но ему приглянулось само место, на котором противник возвёл свою крепость. Совсем скоро там появилась новгородская деревянная фортификация, прикрывавшая западные рубежи республики. Поэтому Копорская крепость своим появлением обязана и немецким рыцарям, и князю Александру Невскому.

Крепости детей Александра Невского

Довольно скоро Копорье стало важной русской базой для организации походов на западном и северо-западном направлении. Например, в 1256 году именно здесь Александр Невский собирал силы для похода в южную Финляндию. Развитие Копорья продолжилось и позднее, уже при сыновьях Александра Ярославича, которых приглашали на княжение новгородские бояре.

В 1279 году князь Дмитрий Александрович с разрешения новгородских бояр перестроил деревянную крепость, а уже в следующем году начал возведение каменной твердыни – первой в истории Копорья. Примечательно, что при закладке новых сооружений присутствовали многие знатные новгородцы. Появление каменной крепости на западных рубежах было важным событием в жизни республики.

Однако первые каменные укрепления Копорья прожили недолго. Спустя несколько лет между сыновьями Александра Невского, Дмитрием и Андреем, началась распря из-за титула Великого Князя. К этому времени основатель Копорской крепости успел поссориться с новгородским боярством, поэтому, когда он попытался спрятаться в своём убежище после захвата Андреем Переяславля-Залесского, ему преградили дорогу новгородские войска. После этого бояре потребовали от князя вывести из крепости свой гарнизон. Замок, принадлежавший Дмитрию, был полностью разрушен.

Однако вскоре стало ясно, что такое радикальное решение было ошибкой. Исправлять её пришлось уже Андрею Александровичу в 1297 году. И связано это было с растущей угрозой со стороны Швеции. Новая крепость теперь считалась не личным владением князя, а государственной собственностью. Небольшая по площади, она занимала великолепное стратегическое положение на возвышенности. Толщина стен крепости составляла около 4 метров, она складывалась из грубых блоков, скреплённых известковым раствором.

Копорье продолжало оставаться главной базой Новгородской республики на западных рубежах вплоть до конца XIV века. Под его стенами даже состоялось сражение между русскими ратями и немецкими рыцарями в 1338 году. А в 1348 году Копорье выдержало осаду шведского короля Магнуса. Некоторое время на должность его наместников приглашались литовские Гедеминовичи. Использовали крепость не только для укрытия от внешних врагов. Она часто становилась прибежищем и для новгородских бояр, скрывавшихся от народных восстаний.

В 1384 году Копорье теряет статус столицы «водской пятины». Теперь главной считается крепость Ям, возведённая на реке Луге (в наше время – город Кингисепп Ленинградской области). После этого копорские укрепления практически не упоминаются в летописях в связи с войнами. Новый период в истории крепости начался уже в XV столетии после присоединения Новгородской республики к Московскому княжеству.

Споры за Копорье со Швецией

«Военная революция» и усиление роли артиллерии в вооружённых конфликтах раннего Нового времени стали причиной тотальной перестройки крепостных сооружений в Московском государстве. Не стало исключением и Копорье. К рубежу XV-XVI веков средневековым укреплениям было уже более 200 лет, и они не отвечали новым требованиям военного искусства. Именно тогда мастера из Москвы приступили к усовершенствованию Копорской крепости, благодаря чему она приобрела тот вид, который сохранился до наших дней.

Строители смогли расширить внутренний двор крепости для хозяйственных построек и казарм (в это время была возведена Преображенская крепость, развалины которой можно увидеть и сегодня), укрепить стены и башни. А отличительной особенностью Копорья стало расположение ворот: они находятся не в башне, как у других русских крепостей того периода (например, в Старой Ладоге или Орешке), а непосредственно в восточной стене, между двумя башнями. Пройти к ним можно только по узкому мосту.

Во второй половине XVI века Копорье было захвачено шведами в ходе Ливонской войны. Но владели скандинавы крепостью недолго. В ходе очередного конфликта, уже во время правления Фёдора Иоанновича, русские войска отбили укрепления, а по мирному договору 1595 года шведы согласились с возвращением Копорья России. Впрочем, и русский период в истории крепости длился недолго. В эпоху Смутного времени, в июне 1612 года, крепость вновь перешла к шведам, а спустя 5 лет Москва согласилась с переходом Копорья под контроль Стокгольма.

Скандинавы владели крепостью вплоть до начала XVIII века. Во время Северной войны в 1703 году в ходе непродолжительной осады шведский гарнизон сдался русским войскам под руководством фельдмаршала Бориса Шереметева. Спустя 5 лет Пётр I пожаловал крепость одному из своих ближайших сподвижников Александру Меншикову: «Князем Ижорские земли его учинити и пожаловати, якоже мы сим то исполняем и во знак тоя нашия милости во оном княжество лежащие грады Ямбург и Копорье с принадлежащими к ним уезды и землями в вечное пользование ему даем...» . Победа России в Северной войне лишила Копорье важного военного значения: постепенно жизнь в крепости стала затихать. Русский поэт и дипломат Фёдор Туманский, посетивший Копорье в конце XVIII века, отмечал: «Ныне в оной кроме церкви да стен одного под северною стороною дома, который именуется комендантским, ничего нет...» .

Последние страницы славной истории

Казалось, что ратная история твердыни, основанной ещё Александром Невским, закончится тихо и спокойно. Однако судьба распорядилась по-другому. В 1919 году крепость вновь стала ареной вооружённого противостояния – на этот раз в Гражданской войне. В мае части Красной армии держали здесь оборону против эстонских и белогвардейских отрядов – в частности, была успешно отбита атака ингерманландского полка эстонской армии, сформированного из сбежавших из Советской России финно-угров. Спустя несколько месяцев в ходе осеннего наступления Северо-Западной армии Николая Юденича белым удалось взять Копорье, но ненадолго.

А в годы Великой Отечественной войны советские солдаты держали оборону в крепости против прорывавшихся к Ленинграду немецких войск. 1 сентября Красная армия вынужденно оставила Копорье врагу, однако уже в январе 1944 года укрепления, сильно пострадавшие от военных действий, были отбиты.

После этого крепость смогла, наконец, уйти на заслуженный покой. Ей занялись археологи и реставраторы. В последние годы общественные деятели и учёные прикладывают немало усилий для сохранения полуразрушенной крепости. Есть надежда, что они справятся с этой задачей, и тогда любители истории смогут как следует познакомиться с шедевром русского военного зодчества.

Обложка: https://commons.wikimedia.org/