Когда закон на твоей стороне Почему человек, причинивший вред другому, может быть освобождён от уголовной ответственности? Почему защита от нападения считается правомерной, а превышение пределов защиты — нет? Почему закон допускает причинение вреда при задержании преступника? Ответы на эти вопросы связаны с обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность. Понимание того, какие действия признаются правомерными, помогает осознанно подходить к ситуациям, требующим принятия решений, и защищать свои права.

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, — это условия, при которых деяние, формально содержащее признаки преступления, не признаётся преступлением и не влечёт уголовной ответственности. К таким обстоятельствам относятся необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.

Необходимая оборона — это защита личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Защита от посягательства, не сопряжённого с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Например, если человек, на которого напал безоружный хулиган, причиняет ему тяжкий вред здоровью, это может быть признано превышением пределов необходимой обороны. Если же нападение было сопряжено с угрозой для жизни, защита признаётся правомерной независимо от причинённого вреда.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, — это причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признаётся их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершённого задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Например, если лицо, совершившее кражу, задерживают с применением оружия и причиняют ему тяжкий вред здоровью, это может быть признано превышением мер. Крайняя необходимость — это причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признаётся причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинён вред, равный или более значительный, чем предотвращённый. Например, если водитель, спасая жизнь пешехода, повреждает припаркованный автомобиль, его действия могут быть признаны правомерными. Если же он повреждает автомобиль, чтобы избежать опоздания на работу, крайняя необходимость отсутствует.

Физическое или психическое принуждение — это воздействие на человека, в результате которого он не мог руководить своими действиями. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда в результате психического принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, решается с учётом положений о крайней необходимости.

Обоснованный риск — это причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признаётся обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не признаётся обоснованным, если он заведомо был сопряжён с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. Например, испытание нового лекарства на добровольцах может быть признано обоснованным риском, если соблюдены все меры безопасности. Если же испытание проводится без согласия пациентов или без необходимых исследований, риск не признаётся обоснованным.

Исполнение приказа или распоряжения — это причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несёт лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несёт уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

Важно понимать, что перечисленные обстоятельства не освобождают от ответственности за превышение пределов. Если лицо причиняет явно чрезмерный вред, не вызываемый обстановкой, оно может быть привлечено к уголовной ответственности. Поэтому важно правильно оценивать ситуацию и соразмерять свои действия с характером и степенью опасности посягательства. Судебная практика показывает, что при оценке правомерности необходимой обороны суды учитывают не только момент нападения, но и все обстоятельства дела: реальность и непосредственность угрозы, интенсивность посягательства, силы и возможности обороняющегося.

Для школьников понимание того, какие обстоятельства исключают уголовную ответственность, важно не только для сдачи экзаменов, но и для повседневной жизни. Умение анализировать ситуации, связанные с необходимой обороной, крайней необходимостью, задержанием преступника, оценивать правомерность своих действий — всё это входит в перечень проверяемых элементов содержания.