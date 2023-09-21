Как женились русские офицеры?
Офицерство всегда было особой «кастой», отличавшейся от остального общества...
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Офицерство всегда было особой «кастой», отличавшейся от остального общества – как от солдат, так и от гражданских лиц. Долг и честь – вот главные принципы офицера. Вся его жизнь проходила в военной среде и определялась ее законами и традициями.
Помните классику – Фонвизинского Митрофанушку: «не хочу учиться, хочу жениться»? Оказывается, это «хочу» не очень-то распространялось на русский офицерский корпус. Зачастую офицеры Российской императорской армии оставались холостяками. Это не только было связано с тяготами воинской службы, с риском погибнуть в бою, но и являлось частью государственной политики еще со времен Петра I. Первый император запретил вступать в брак воинам, не имевшим офицерского чина и не умевшим читать. А поскольку в тогдашней армии большинство не умело читать и писать, то Петр лично отслеживал количество браков в армии и стимулировал повышение грамотности. Разрешение на брак давали командиры, которые учитывали также материальное положение жениха и происхождение невесты.
Павел I пошел еще дальше. Он решил сам заняться брачными вопросами солдат и офицеров. Старшие офицеры должны были получать разрешение на брак лично у императора. Что из этого получалось, может служить пример, когда император решил «осчастливить» легендарного полководца Петра Ивановича Багратиона и женить его на своей дальней родственнице Екатерине Скавронской. Генерал был настоящим солдатом, а жена любила балы, путешествия, любовные интрижки. Этот брак не удался и счастья супругам не принес.
После Отечественной войны 1812 года, когда многие русские офицеры, обходя имеющиеся препоны, стали привозить себе жен из Европы, командир кавалерийской дивизии, генерал Александр Христофорович Бенкендорф, будущий шеф жандармов, писал, что полезно разрешить офицеру вступление в брак только по достижении подполковничьего чина или при условии, что невеста имеет доход в 1000 рублей.
Все эти ограничения были на словах, специальных законов долгое время не существовало, но разрешение офицерам на брак все равно должно было давать соответствующее армейское начальство. И не всегда срабатывало, что командир «отец родной». Злоупотреблений начальства хватало, но ведь ему надо было следить, чтобы не было скоропалительных браков, сомнительных союзов или вообще заключенных в нетрезвом состоянии.
Тем не менее подготовка подобного закона началась еще во времена Николая I, а окончательная редакция появилась уже при императоре Александре II в 1866 году. Отныне все старшие офицеры, служащие военного ведомства и младшие воинские чины испрашивали разрешения на вступление в брак. Регламент определял, какой командир должен был давать такое разрешение. Существовало требование, что офицер до 28 лет дополнительно должен был представить документ об имущественном обеспечении. А вплоть до 23 лет только учеба военному делу – и никакой женитьбы!
Закон регламентировал и какой должна быть будущая жена – ей нужно было отличаться «доброй нравственностью и благовоспитанностью». Офицеры не имели права жениться на актрисах и разведенных, взявших при разводе вину на себя. А вот если офицер вступил в брак без разрешения, его могли запросто уволить. Еще одним требованием закона было венчание военнослужащих с их избранницами, которое должны были осуществлять только полковые священники, а если венчались в другой церкви, то надо было предъявить бумагу о разрешении на брак от командира.
Эти ограничения в военных кругах были восприняты неоднозначно. Действие закона было сведено на нет только с началом Первой мировой войны. Более 80 % офицеров в то время уже не представляли дворянское сословие, и прежние требования утратили свою актуальность. Единственное, что осталось неизменным, – это возраст для вступления в брак: не ранее 23 лет.
Обложка: П.А. Федотов «Сватовство майора», 1848 год. Из собрания Третьяковской галереи
Источник: https://my.tretyakov.ru