Как женились русские офицеры? Офицерство всегда было особой «кастой», отличавшейся от остального общества... На чтение: 1 минута

Офицерство всегда было особой «кастой», отличавшейся от остального общества – как от солдат, так и от гражданских лиц. Долг и честь – вот главные принципы офицера. Вся его жизнь проходила в военной среде и определялась ее законами и традициями.

Помните классику – Фонвизинского Митрофанушку: «не хочу учиться, хочу жениться»? Оказывается, это «хочу» не очень-то распространялось на русский офицерский корпус. Зачастую офицеры Российской императорской армии оставались холостяками. Это не только было связано с тяготами воинской службы, с риском погибнуть в бою, но и являлось частью государственной политики еще со времен Петра I . Первый император запретил вступать в брак воинам, не имевшим офицерского чина и не умевшим читать. А поскольку в тогдашней армии большинство не умело читать и писать, то Петр лично отслеживал количество браков в армии и стимулировал повышение грамотности. Разрешение на брак давали командиры, которые учитывали также материальное положение жениха и происхождение невесты.

Павел I пошел еще дальше. Он решил сам заняться брачными вопросами солдат и офицеров. Старшие офицеры должны были получать разрешение на брак лично у императора. Что из этого получалось, может служить пример, когда император решил «осчастливить» легендарного полководца Петра Ивановича Багратиона и женить его на своей дальней родственнице Екатерине Скавронской. Генерал был настоящим солдатом, а жена любила балы, путешествия, любовные интрижки. Этот брак не удался и счастья супругам не принес.

После Отечественной войны 1812 года, когда многие русские офицеры, обходя имеющиеся препоны, стали привозить себе жен из Европы, командир кавалерийской дивизии, генерал Александр Христофорович Бенкендорф , будущий шеф жандармов, писал, что полезно разрешить офицеру вступление в брак только по достижении подполковничьего чина или при условии, что невеста имеет доход в 1000 рублей.

Все эти ограничения были на словах, специальных законов долгое время не существовало, но разрешение офицерам на брак все равно должно было давать соответствующее армейское начальство. И не всегда срабатывало, что командир «отец родной». Злоупотреблений начальства хватало, но ведь ему надо было следить, чтобы не было скоропалительных браков, сомнительных союзов или вообще заключенных в нетрезвом состоянии.

Тем не менее подготовка подобного закона началась еще во времена Николая I , а окончательная редакция появилась уже при императоре Александре II в 1866 году. Отныне все старшие офицеры, служащие военного ведомства и младшие воинские чины испрашивали разрешения на вступление в брак. Регламент определял, какой командир должен был давать такое разрешение. Существовало требование, что офицер до 28 лет дополнительно должен был представить документ об имущественном обеспечении. А вплоть до 23 лет только учеба военному делу – и никакой женитьбы!

Закон регламентировал и какой должна быть будущая жена – ей нужно было отличаться «доброй нравственностью и благовоспитанностью». Офицеры не имели права жениться на актрисах и разведенных, взявших при разводе вину на себя. А вот если офицер вступил в брак без разрешения, его могли запросто уволить. Еще одним требованием закона было венчание военнослужащих с их избранницами, которое должны были осуществлять только полковые священники, а если венчались в другой церкви, то надо было предъявить бумагу о разрешении на брак от командира.

Эти ограничения в военных кругах были восприняты неоднозначно. Действие закона было сведено на нет только с началом Первой мировой войны. Более 80 % офицеров в то время уже не представляли дворянское сословие, и прежние требования утратили свою актуальность. Единственное, что осталось неизменным, – это возраст для вступления в брак: не ранее 23 лет.

Обложка: П.А. Федотов «Сватовство майора», 1848 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru