Как нашли самый большой московский клад Кто не мечтал найти клад? Вышел в огород, копнул два-три раза, готовя почву под посадку картофеля, и вдруг лопата звонко ударилась о крышку сундука с сокровищами! А потом еще и достойную награду выдадут за найденные драгоценности. Главное в этом интересном деле – знать, где искать. «Черных копателей» много, каждый из них с риском быть пойманным (у нас в стране подобное копательство запрещено) находит свои ископаемые медяки и мечтает превзойти находку Большого Кремлевского клада. Действительно, есть о чем мечтать! В кладе, найденном 17 мая 1988 года недалеко от Спасских ворот, было более 300 различных предметов: серебряные украшения и гривны киевского, новгородского... На чтение: 1 минута

Кто не мечтал найти клад? Вышел в огород, копнул два-три раза, готовя почву под посадку картофеля , и вдруг лопата звонко ударилась о крышку сундука с сокровищами! А потом еще и достойную награду выдадут за найденные драгоценности.

Главное в этом интересном деле – знать, где искать. «Черных копателей» много, каждый из них с риском быть пойманным (у нас в стране подобное копательство запрещено) находит свои ископаемые медяки и мечтает превзойти находку Большого Кремлевского клада.

Действительно, есть о чем мечтать! В кладе, найденном 17 мая 1988 года недалеко от Спасских ворот, было более 300 различных предметов: серебряные украшения и гривны киевского, новгородского и черниговского литья, перстни, браслеты, бусы. Среди драгоценностей выделяется золотой перстень восточной работы с надписью: «Слава, и успех, и власть, и счастье, и украшение владельцу сего». Все изделия относятся к концу XII – началу XIII века. Клад был запрятан на глубине 5 метров в деревянном сундуке, который за все эти годы превратился в труху, но сам прекрасно сохранился.

Большой Кремлевский клад

Специалисты считают Большой Кремлевский клад одним из самых крупных, которые были найдены в старых русских городах. Для своего времени он был очень ценным и относился к княжеской казне. Этот клад помогает сделать вывод, что Москва с первых десятилетий своего существования активно участвовала в политической и торговой жизни.

Рассказывая о Большом Кремлевском кладе, невозможно не вспомнить и другие московские находки. Например, клад, найденный в Ипатьевском переулке в 1970 году. Он состоял из 3398 испанских серебряных монет – всего свыше 74 кг серебра.

В 1939 году в Деревлёве, ныне это Черёмушкинский район, был найден клад монет времен Василия I. Клад из 28 полтин и 2 рублей XV века обнаружили при сооружении гостиницы «Россия» в 1967 году.

Раскопки на территори Московского Кремля

Два кувшина, в которых находилось 22 000 серебряных чешуек, весом 11 кг, были найдены на Ильинке в 1990 году.

Очень хочется верить, что этот список будет продолжен и мы, благодаря найденным кладам, узнаем о новых страницах летописи нашей столицы. Тем более что совсем недавно в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица» археологи обнаружили на Пречистенке так называемый шахматный клад времен Ивана Грозного . В костяной фигурке шахматного слона были найдены 10 серебряных монет ручной чеканки.

«Шахматный клад» времен Иоанна Грозного