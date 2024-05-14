Как и почему Ак Барс стал символом Татарстана Как и почему Ак Барс стал символом Татарстана На чтение: 2 минуты

Татары: тюркская скрепа России. Часть 1: как они получились

…Часть 2: Казанское ханство

…Часть 3: стать империей

…Часть 4: традиции и модернизация

После распада Советского Союза в национальных республиках встал вопрос о выборе официальных символов. Волжские татары вспомнили о крылатом белом барсе, который с 1992 года располагается на государственном гербе Татарстана. Как это было и почему так произошло, наш сегодняшний рассказ.

Татаристы и булгаристы

К началу 1990-х годов в Татарстане сложились два разных подхода к решению вопроса об идентичности татар. «Татаристы» делали акцент на золотоордынских и, шире, кипчакских корнях волжских татар, а «булгаристы» акцентировали внимание на Волжской Булгарии . Из стана последних раздавались даже предложения о необходимости поменять этноним «татары» на «булгары». Татаристская идеология апеллировала к агрессивной и захватнической политике Золотой Орды и намекала на подчинение ею Руси. Булгаристская теория, напротив, подчёркивала территориальную целостность, богатую культуру и многовековые традиции Волжской Булгарии и, соответственно, татар.

Верх взяла «золотая середина»: было решено, что татары остаются татарами, но идентичность берут булгарскую. В споре татаристов и булгаристов победил татарский народ, оказавшийся наследником богатой многовековой культуры Волжской Булгарии.

Зилант

Тогда же, в начале 1990-х годов, встал вопрос и о новом символе татар. Среди всего многообразия предложений было два явных фаворита – летучий змей Зилант и крылатый Белый Барс.

Сначала предполагалось в качестве республиканской символики использовать Зиланта и образ знаменитой башни Казанского Кремля – Сююмбеке (построена в конце XVII – начале XVIII века). Этот вариант походил на изображение герба Любляны, на котором зелёный дракон возвышается над замком словенской столицы.

Крылатый змей является древнетюркским и болгарским символом. Согласно мифологии, он выступал защитником слабых и олицетворял собой силу и власть. По древней легенде Зилант обитал на горе у реки Казанки. На этой зилантовой горе в 1560 году был построен православный монастырь. По легенде, позднее змей переселился и сейчас проживает в озере Кабан, где охраняет царские сокровища Сююмбеке.

В 1781 году царским указом Зилант был помещён на герб Казанской губернии и всех её городов. В указе он был описан как «чёрный коронованный дракон, крылья и хвост червлёные, клюв и когти золотые, язык червлёный». Кстати, русские геральдисты несколько изменили образ крылатого змея. Вначале его изображали в виде гуся со змеевидным хвостом на фоне сердца, пронзённого мечом. Затем, в конце XVIII века добавили красные крылья и хвост, а в 1856 году Зилант и вовсе начал изображаться в виде чёрного петуха со змеиным хвостом.

Вариант с Зилантом был отклонён по нескольким причинам. Его образ был не самым распространённым среди волжских булгар в средние века. А главное – фантастическое существо обладает недобрым началом и способно убивать взглядом всё живое.

Зилант не стал символом всего Татарстана в постсоветский период, но сохранил своё значение и по-прежнему изображается на гербе Казани.

Ак Барс

В ходе дискуссии о новом символе Татарстана свой вариант предложил филолог Назым Ханзафаров. Именно он выдвинул идею с крылатым барсом. Ещё в VII веке волжские булгары использовали этот символ, который означал плодородие, богатство и даже благородство.

Крылатый барс – это, несомненно, тотемная фигура для татар. В первобытные времена господствующей формой мировоззрения был анимизм (от лат. «anima» – «душа»­). Именно тогда, в глубокую и первобытную древность, сформировалось представление о священных для того или иного племени животных и растениях. Мифы о родстве людей и животных глубоко архаичны. Как правило, в них отражалось представление о родословной племени или рода, которая восходит к тотемному животному. Письменная традиция доносит до нас имя булгарского племени барсил, которое можно перевести как род/племя Барса.

Несомненно, барс наряду с волком являлся тотемным для татар и других тюркоязычных народов Евразии животным. Археологических подтверждений тому немало. Например, найдено много замков и бронзовых статуэток с изображениями барса. Нередко белый барс изображался крылатым и рогатым, что означало его связь с небом и счастьем. Знаменитый арабский путешественник Ибн-Фадлан говорит о том, что слышал рассказы о некоем животном с большим ценным рогом, которое якобы водится в лесах Булгарии.

Учитывая богатую историю и мировоззрение, неудивительно, что именно Ак Барс стал символом постсоветского Татарстана.

О деталях герба

С февраля 1992 года крылатый белый барс официально красуется на гербе Республики Татарстан. Воспользуемся официальной, принятой версией. Семь членений крыльев барса означают семь небесных миров. Приподнятая передняя лапа символизирует верховную власть и подчеркивает ее величие. Острые зубы и когти говорят о силе, а поднятый хвост о уверенности и свободолюбии Ак Барса. Красное поле щита, на котором изображено животное, – это цвет восходящего солнца и могущественный источник света и жизни на земле. Красное солнце символизирует безоблачность, непорочность, чистоту и доброе знамение.

Обрамляет герб по зеленому кольцу популярный растительный орнамент волжских татар. Поскольку республика расположена в междуречье Волги, Камы и Вятки, лепестки орнамента выполнены в виде волн. В вершине герба изображен трехлепестковый цветок тюльпана. Орнамент нисподает к надписи «Татарстан». Круглая форма герба обозначает щит. Именно в таком варианте герб исполнил художник-монументалист Риф Фахрутдинов.

Широкое распространение изображений белого барса в многонациональном Татарстане свидетельствует, что с выбором символа элиты явно не ошиблись. А с 1995 года «Ак Барсом» зовётся казанская хоккейная команда, что автоматически сделало изображение с герба известным миллионам болельщиков за пределами Татарстана.

***

Литература

Давлетшин Г. Белый волк и крылатый барс. // Родина. 2005. № 8.

Король Г.Г. Фантастические животные в декоре средневекового художественного металла Саяно-Алтая. // Российская археология. 2013. № 3.

Сапрыков В. Крылатый барс Татарстан. // Наука и жизнь. 1994. № 10.

Лезина Л.Е. Тюрско-татарские мифологические образы в архитектуре города Казань. // Система ценностей современного общества. 2014. № 33.