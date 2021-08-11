Как датский принц сватался за русскую царевну Сразу вспоминается описанный Денисом Ивановичем Фонвизиным родной наш Митрофанушка, который не хотел учиться, а хотел жениться. Правда, на его долю не выпало и сотой доли тех приключений, которые случились в России с датским принцем Вальдемаром. На чтение: 2 минуты

Сразу вспоминается описанный Денисом Ивановичем Фонвизиным родной наш Митрофанушка, который не хотел учиться, а хотел жениться. Правда, на его долю не выпало и сотой доли тех приключений, которые случились в России с датским принцем Вальдемаром.

Свадебный переполох

Итак, в 1644 году в Москву прибыл датский принц Вальдемар Кристиан. Этот визит состоялся по приглашению царя Михаила Федоровича , который решил выдать замуж свою старшую дочь Ирину Михайловну. Решение это было не спонтанным, а хорошо продуманной акцией. Очень хотелось первому царю из династии Романовых отдать дочку за иностранного государя в целях повышения международного престижа державы и, естественно, своего собственного.

Сразу надо отметить, что в середине XVII века Московия еще не стала тем государством, с которым европейские государства сверяли свою внешнюю и внутреннюю политику. Турция и ее сателлиты крымские татары продолжали держать в напряжении большую часть армии. Швеция загородила России все проходы в Европу, а Польша и Дания давили на нее своим авторитетом. Москву плохо знали и особенно с ней не считались.

И еще важный нюанс, русский царь был избранным, а не монархом по праву рождения. Сегодня избрали, а завтра переизбрали. Этого Романовы очень боялись, а смуты у нас были явлением обычным. Вот и хотел Михаил породниться с иностранными династиями. Сам не смог, так хоть через свою красавицу дочь.

Принц на белом коне

По своим каналам, царь узнал, что у датского короля есть сын, принц Вальдемар, 22 лет. В Данию на разведку были отправлены послы, но датчане сразу поняли что надо русским и они не долго думая отправили принца в Россию собственной персоной. Маленькая Дания резонно решила, что здесь можно рассчитывать на серьезную помощь. Первоначально принц Вальдемар прибыл в Россию в 1641 году в качестве посла. Ему было рекомендовано в случае предложения брачного контракта не отказываться при условии сохранения своей веры. Но в Москве поначалу ничего не предлагали, а все больше присматривались. Принимали посла не очень пышно, да и особых прорывов в области дипломатии не произошло. Через некоторое время принц отправился домой, но на царя он произвел хорошее впечатление.

Позже в Данию было отправлено русское посольство. И здесь уже без всяких обиняков было объявлено о желании заключения брака. Правда посол не мог ответить на вопрос, а какие земли в качестве приданого получит Дания и как быть с вероисповедованием. Русские настаивали на смене веры, на что датчане ответили твердым отказом. Царь расстроился, но мысль свою не оставил. В Данию был отправлен ловкий иностранец Марселис, который немножко соврал, но смог убедить датчан в искренности предложения. По его версии, Вальдемар должен был получить Суздаль, Ростов и другие города и веру определить себе любую.

Заточение вместо свадьбы

Королевич ехать не хотел, но ему пообещали еще 300 000 рублей, и влюбленное сердце дрогнуло. В Москве в 1644 году была устроена пышная встреча. Через четыре дня принца принял сам царь, и гость получил огромное количество подарков. Но через несколько дней гостю сообщили, что пришло время принимать греческую веру. От Вальдемара последовал категорический отказ, но он сказал, что готов отдать жизнь за царя, но веру не поменяет.

Наверное, царь и пошел бы на уступки, тем более в Европе такая практика была, но здесь сильно давило родное духовенство. Дело застопорилось. На просьбы отпустить его домой, он ответа не получил, зато перестали выпускать из Кремля. Дворец превратился в тюрьму. К принцу зачастили бояре, которые продолжали его уговаривать остаться и убеждали, что ради такой красавицы можно и веру переменить. Но Вальдемар не соглашался.

В дело вмешались послы, которые требовали выезда. Им разрешили, а Вальдемару нет, пока он не выполнит волю царя. Была даже попытка побега, которую ему попытались устроить поляки, но неудачная. Специально был организован религиозный диспут с повесткой, можно ли перекрещиваться. Диспут ни к чему не привел, мнения разделились. В целом положение Вальдемара было и не очень плохим. Отношение к нему было почтительным, он выезжал на охоту, участвовал в праздниках и торжественных обедах.

В беседе царь заявил королевичу, что свадьбу совершить нельзя пока он в своей вере, но и отпустить его нельзя, так как король прислал его состоять при нем и быть его сыном.

Вышел на свободу

Сколько бы продолжалось подобное состояние, сегодня предсказать трудно. Только вот в июле 1645 года Михаил Федорович умер. Говорят, что неудавшееся сватовство плохо отразилось на здоровье государя. Вдова царя Евдокия Лукьяновна Стрешнева и наследник престола Алексей Михайлович не стали задерживать датского принца и отпустили его домой. В России к Вольдемару отнеслись с уважением за твердость характера. Вскоре он прибыл в Данию, но поссорился с отцом и вступил в армию злейшего врага Дании Швеции, где в 1656 году погибает в войне с поляками, которые собирались устроить ему побег из Москвы. Было ему в то время всего 34 года.

Обложка: С. В. Иванов. «Приезд иностранцев в Москву XVII столетия». 1901. Третьяковская галерея (Москва)

Источник: https://my.tretyakov.ru