ИСТОРИЯ И СТРАТЕГИЯ ШАХМАТ В России шахматные традиции обладают многовековой историей, которые продолжают развиваться и сегодня. Игра стала частью Патриотического воспитания и Государственной Идеологии.

Шахматы – одна из самых древнейших интеллектуальных игр. Их история отражает развитие человеческой мысли, стратегии и искусства войны.

В России шахматные традиции обладают многовековой историей, которые продолжают развиваться и сегодня. Игра стала частью Патриотического воспитания и Государственной Идеологии.

Если говорить об истории появления шахмат в нашей Стране, то согласно древнерусским письменным источникам впервые слово «шахматы» встречается в середине XIII в. По одной из версий, игра попала к нам раньше – ориентировочно в VIII-X веках. Подтверждают это и археологические находки, сделанные в древнерусских городах.

Постепенно интеллектуальная игра завоевывает любовь в России, став особенно значимой при царском дворе. Многие правители, такие как Иван Грозный , Борис Годунов , Алексей Михайлович , Пётр I и Екатерина II были увлечёнными шахматистами. Они сделали игру неотъемлемой частью придворной культуры.

В XIX веке в крупных городах Страны постепенно начинают появляться шахматные кружки и уже к концу столетия Россия имела свою, пусть и молодую, но активно развивающуюся шахматную школу. Это заложило основу для будущих успехов российских шахматистов в XX веке.

Среди известных шахматистов XIX века стоит отметить братьев Урусовых – Сергея Семёновича и Дмитрия Семёновича , чьи партии обсуждали не только в аристократических салонах, но и в прессе. Не меньшей славой пользовались Илья Степанович Шумов – один из сильнейших шахматистов эпохи, и Карл Андреевич Яниш – математик и теоретик, внёсший значительный вклад в развитие шахматной стратегии.

Важно упомянуть, что шахматы и военное искусство в России всегда шли рука об руку. Многие выдающиеся русские полководцы рассматривали шахматную доску как полигон для отработки стратегических решений. Эта традиция берет начало ещё в допетровские времена. Ярчайшим примером военачальника-шахматиста стал Александр Васильевич Суворов . Многие положения суворовской военной доктрины удивительно перекликаются с шахматной стратегией: «Бей не числом, а умением» – прямое соответствие шахматному принципу – качественное превосходство за счет более эффективного расположения фигур, контроля ключевых полей и линий, гибкости позиционной структуры, тактической подготовленности позиции.

В XX веке игра в нашей Стране приобретает особую значимость. Именно в этот период шахматы становятся частью Государственной Идеологии. Они трансформировались из аристократического времяпрепровождения в мощный инструмент идеологической работы.

В 1920-е годы в Советском Союзе произошел настоящий шахматный бум. Было одобрено создание Всесоюзной шахматной секции и выдвинут лозунг «Шахматы в массы!». Один из основоположников шахматного движения в СССР Александр Ильин-Женевский говорил: « Шахматы в иных случаях даже больше, чем спорт, вырабатывают в человеке смелость, находчивость, хладнокровие, волю, а главное (чего не имеет спорт) – развивают стратегические способности ».

Популярность шахмат не угасала даже во время Великой Отечественной войны. Среди высшего командного состава Красной Армии шахматы пользовались особым почётом. Борис Михайлович Шапошников , называемый «мозгом Красной Армии», и его преемник на посту начальника Генштаба Алексей Иннокентьевич Антонов были заядлыми шахматистами. К числу страстных поклонников древней игры принадлежали и другие выдающиеся полководцы – Александр Михайлович Василевский , Иван Христофорович Баграмян , Константин Константинович Рокоссовский .

Особое место в этой традиции занимает историческая партия между Георгием Константиновичем Жуковым и Иосифом Виссарионовичем Сталиным , сыгранная во время Потсдамской конференции. Иван Степанович Конев метко охарактеризовал шахматы как «игру, не имеющую равных по развитию памяти, логики, выдержки и силы воли».

В суровых условиях войны шахматы оставались важной частью фронтового быта. Эта глубокая привязанность советских полководцев к шахматам не случайна – древняя игра идеально соответствовала их образу мышления, развивая стратегическое видение, расчётливость и умение принимать решения в условиях ограниченных ресурсов и времени.

К середине 1960-х шахматы в СССР переживали беспрецедентную популярность, став настоящим национальным увлечением. Играли везде: в парках и скверах, во дворах на импровизированных досках, в заводских цехах во время обеденных перерывов. Шахматные наборы стали обязательным атрибутом санаториев, домов отдыха и даже поездов дальнего следования. Этот феномен был не случайным – государство целенаправленно превращало шахматы в мощный инструмент воспитания молодежи и формирования Патриотического общества.

Советская шахматная школа подарила миру плеяду легендарных игроков, которые не просто выигрывали титулы, но и формировали новые подходы к игре. Среди них: Михаил Ботвинник, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов и другие.

Важно подчеркнуть, что уникальная советская шахматная школа воспитала не только выдающихся гроссмейстеров, но и целое поколение ученых, инженеров и стратегов, чьи достижения изменили мир. Благодаря элементам шахматной стратегии Советский Союз победил нацизм, первым покорил космос, создал ядерный щит Страны, совершил революционные научные прорывы – по истине став настоящей Сверхдержавой.

Распад СССР стал переломным моментом для российских шахмат. Более того, к концу 1990-х годов древняя игра оказалась практически забыта. Исчезли Дома пионеров, а вместе с ними и детские секции шахмат. « С распадом Советского Союза прекратила свое существование и пионерская организация, что ознаменовало собой окончательное крушение советской системы воспитания. В 1990-ые годы Россия встала на новый капиталистический путь, Государственная Идеология – упразднена. Важные духовно-нравственные ценности, ранее прививавшиеся детям со школьной скамьи, были забыты. На их место пришла новая западная культура, чуждая и губительная для молодежи », – отмечает в своих статьях Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский .

Сейчас, когда наша Страна стоит на передовой борьбы с неонацизмом, как никогда важно прививать подрастающему поколению традиционные духовно-нравственные ценности. Именно на нас лежит огромная ответственность за воспитание интеллектуально развитой молодежи. Советское образование строилось именно на таких принципах. У советских школьников была насыщенная внеклассная деятельность: кружки, секции, дома пионеров — всё это было доступно бесплатно, ученики могли развивать свои таланты и интересы вне школы. Традиции советского образования необходимо внедрять в современный процесс обучения, ведь битва за умы молодежи, за будущее Страны уже началась.

Сегодня вопросам Исторического Просвещения в России уделяется пристальное внимание со стороны Главы Государства. Ответственность за выполнение этой важнейшей задачи несет Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский .

Осознавая всю важность Патриотического воспитания молодежи через интеллектуальный спорт, Владимир Ростиславович начал работу по возрождению городской традиции шахматного досуга под открытым небом, а также вовлечению детской и юношеской аудитории в этот вид спорта.

Так, летом 2024 года на Гоголевском бульваре в Москве начал работу первый «Шахматный клуб» РВИО под открытым небом.

- Шахматы — это самая что ни на есть военно-историческая игра, - отметил Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия «Шахматного клуба» в Москве.

Возвращение уличных шахмат на центральную аллею бульвара состоялись в год 100-летнего юбилея Федерации шахмат России. На Гоголевском бульваре было установлено 20 шахматных столов, где все желающие могли бесплатно воспользоваться необходимым инвентарем для проведения досуга в шахматной зоне в часы её работы.

На протяжении нескольких летних месяцев в «Шахматном клубе» РВИО прошли соревнования по блицу и сеансы одновременной игры, в общей сложности собравшие более двухсот человек.

Значимо, что по инициативе Помощника Президента РФ, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского эта традиция из центра Москвы пошла в регионы России, и подобные «Шахматные клубы» были открыты в самых разных точках нашей Страны: от Калининграда до Абакана. «Шахматные клубы» начали свою работу и на исторических территориях – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской области. Это событие стало настоящим праздником для любителей шахмат от мала до велика.

Сегодня игра в шахматы является связующем звеном между защитниками Отечества прошлого и современными Героями – участниками Специальной военной операции. В шахматы играют не только в тылу, но и на передовой. Трудно переоценить значение этой интеллектуальной игры, ведь она развивает у воина, будь он солдатом или генералом, важнейшие качества - умение предвидеть ход событий, умение почувствовать тот момент, когда следует перехватить у противника инициативу.

Вот почему Российское военно-историческое общество и лично его Председатель Владимир Мединский уделяют так много внимания популяризации шахмат среди молодежи. Открытие «Шахматных клубов» явилось возрождением традиции Шахматных секций, где дети развивали логическое мышление, тренировали память и ум. Ведь за самой игрой стоит больше, чем спорт или азарт. Это работа ума, умение управлять своими чувствами, развитие эмоционального интеллекта.

Всего с лета 2024 года было открыто 27 «Шахматных клубов» в 24 регионах России. Их посетило свыше 500 тысяч человек. В каждом городе уже сложились свои традиции: турниры выходного дня, сеансы одновременной игры, мастер-классы от известных шахматистов.

Значимым событием стало открытие «Шахматного клуба» РВИО в Троицке в гимназии имени Николая Васильевича Пушкова. В торжественной церемонии принял участие Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В числе почетных гостей мероприятие посетил Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. Открытие «Шахматного клуба» поддержали ветераны Специальной военной операции.

Отдельного упоминания заслуживает и «Шахматный клуб» РВИО в Севастополе. Он был открыт в сентябре 2024 года на территории Мемориального комплекса «Малахов курган».

Клуб, организованный при поддержке Музея обороны Севастополя, назван в честь выдающегося шахматиста, участника обороны Севастополя 1854-55 годов, князя Сергея Семеновича Урусова. Он был не только отважным офицером, который выполнял ответственные и опасные задачи по обороне Севастопольской крепости, но и талантливым шахматистом. Легендарным стал сеанс одновременной игры Сергея Урусова «вслепую» под обстрелом противника.

Совсем недавно в Севастополе состоялось первое Военно-стратегическое двоеборье «Отечество». Турнир сочетал в себе шахматный блиц и историко-краеведческую викторину. Ребята отвечали на вопросы викторины, посвящённые 80-летию Победы и освобождению Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. Подобная инициатива в будущем будет распространена и на другие региональные «Шахматные клубы» РВИО. В 2025 году «Шахматные клубы» РВИО планируется открыть ещё, как минимум, в 17 регионах.

Российское военно-историческое общество проводит большую работу по популяризации шахмат среди подрастающего поколения. В ноябре 2024 года состоялось открытие «Шахматной школы» РВИО на базе Музея военной формы в Москве. В детской «Шахматной школе» ребята обучаются основным правилам и приемам игры в шахматы, различным тактическим и стратегическим схемам. Школа предлагает индивидуальные и групповые занятия, которые подойдут как для начинающих, так и для более опытных игроков.

Продолжением проекта стало открытие «Шахматных школ» РВИО ещё в четырех городах России - в Калининграде, Севастополе, Тамбове и Ярославле. В планах – появление детских «Шахматных школ» РВИО и во многих других регионах Страны.

Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с предложением в конце 2025 года пригласить в Москву трех лучших учеников из каждого региона, где будут открыты «Шахматные школы» РВИО. Ребята смогут принять участие в шахматном турнире и посетить новогоднюю ёлку. Это станет отличным стимулом для школьников улучшать навык игры в шахматы и стремиться к достижению результатов.

Открытие «Шахматных школ» направлено на популяризацию шахмат как военно-стратегической игры, воспитывающей патриотизм и укрепляющей интеллектуальные традиции, а также на усиление позиций России в мировом шахматном сообществе через подготовку талантливых игроков.

Заслуживают отдельного внимания и музейные экспозиции, посвященные истории шахмат. В настоящее время в фондах Национального музея Республики Тыва хранятся около 49 комплектов тувинских шахмат. Удивительно, как в одной маленькой Республике местные власти уделяют столько внимания шахматам и их развитию. Именно в Тыве начал работу один из первых «Шахматных клубов» Российского военно-исторического общества. Он расположен в знаковом месте ­– у Мемориала с гордой историей «Красный обоз», дарованного жителям Республики Российским военно-историческим обществом в декабре 2019 года. Главным идейным вдохновителем создания Мемориала выступил Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский .

Тыва знает имена множества известных шахматистов, которые вложили много усилий для популяризации данного вида спорта. В Музее представлены фотографии участников разнообразных соревнований, чемпионатов по шахматам разных уровней. С большим интересом экспозицию посещают школьники. Для них проводят экскурсии, рассказывают об известных гроссмейстерах прошлого.

Невероятно важно доносить до молодежи истории о настоящих Патриотах Отечества. Российское военно-историческое общество увековечивает Память выдающихся общественных деятелей, которые внесли неоценимый вклад в развитие Российского Государства. В 2016 году в Златоусте Российским военно-историческим обществом был торжественно открыт Памятник-бюст в честь известного шахматиста, чемпиона мира по шахматам, Почетного члена РВИО Анатолия Карпова. Бюст был установлен во дворе Школы № 3, в которой учился прославленный гроссмейстер.

150 турниров, более двух тысяч партий, в большинстве из которых одержаны блестящие победы – такова статистика славного спортивного пути Анатолия Карпова.

Сегодня подрастающее поколение должно учиться на примерах таких великих и прославленных людей! С самого раннего возраста необходимо спортивно-патриотическое и духовно-нравственное развитие детей. Для современных учеников важно не только получение знаний, но и гармоничное развитие, закладывающее фундамент всесторонне развитой личности.

Российское военно-историческое общество будет продолжать работу по популяризации шахмат среди молодежи. Так, совсем скоро в Подмосковье появится ещё одна точка притяжения для всех любителей шахмат. На территории Музея-заповедника «Горки Ленинские» начнет работу «Шахматный бульвар» РВИО.

Чем больше распространены в Стране шахматы, тем больше мыслящих людей, способных принимать ответственные решения и готовых бороться за претворение их в жизнь. В процессе игры шахматист предстает перед нравственными и стратегическими решениями, которые помогают развивать чувство ответственности и долга. Шахматы способствуют формированию патриотического сознания, создавая пространство для обмена идеями и традициями между поколениями.

Развитие и процветание нашего Государства невозможно без поколения думающих, интеллектуально развитых Граждан. А это значит, что у наших геополитических врагов не будет ни единого шанса в информационной войне за умы наших детей.

По свидетельствам участников Специальной военной операции игра в шахматы на передовой помогает успешно наносить поражение вражеским беспилотным летательным аппаратам. Это ещё раз подчеркивает значимость шахмат в Патриотическом воспитании и Историческом Просвещении подрастающего поколения.

Будунов Ибрагим Маратович,

Главный специалист Департамента науки и образования РВИО

Белынцева Анна Витальевна,

Главный специалист Департамента просветительских программ РВИО