История художественной мысли. ХХ век. СССР. Часть 2 Победа советского народа в Великой Отечественной войне и послевоенное восстановление народного хозяйства определили 2 основных направления в тематике советского художественного искусства второй половины 1940-х – первой половины 1950-х годов. На чтение: 2 минуты

Победа советского народа в Великой Отечественной войне и послевоенное восстановление народного хозяйства определили 2 основных направления в тематике советского художественного искусства второй половины 1940-х – первой половины 1950-х годов. Во-первых, пика своего развития достиг монументальный исторический жанр, а во-вторых, темой многих работ стало воспевание недавней Победы и трудового героизма советских людей, восстанавливающих разрушенные регионы страны.

Интерес к русской истории, вызванный патриотическим подъёмом военных времён, в то время господствовал во всех жанрах искусства, и живопись не являлась исключением. Небывалого расцвета достигла лениниана и сталиниана в искусстве. Яркие полотна той эпохи – «Выступление В. И. Ленина на III Съезде комсомола» коллектива художников во главе с Борисом Иогансоном, «Ходоки у Ленина» Владимира Серова, «Наш мудрый вождь, учитель дорогой!» того же Иогансона, портрет Сталина в белом мундире Александра Бубнова.

Не ослабевал интерес и к военной тематике, причём спектр её реализации на холстах значительно расширялся. Помимо плакатной батальной живописи, появлялось всё больше сцен солдатского быта, возвращения демобилизованных домой, жизни тружеников тыла, ждущих с войны своих родных. Известные картины тех времён: «Письмо с фронта» Александра Лактионова, «Возвращение» Владимира Костецкого, «Отдых после боя» Юрия Непринцева, «Мать» Бориса Неменского.

Снова стала востребованной тематика мирного труда. Во второй половине 1940-х годов были написаны такие общеизвестные картины, как «Весна» и «Сенокос» Аркадия Пластова, «Хлеб» и «Утро» Татьяны Яблонской, «Эстафета» Александра Дейнеки. Немало развитие получило национальное искусств в союзных республиках.

Мирная жизнь позволила вернуть в широкий оборот и скульптуру. На память о последних сталинских годах остались такие выдающиеся монументы, как памятники Юрию Долгорукому и Петру Чайковскому в Москве, памятник генералу Ивану Черняховскому в Вильнюсе (в настоящее время перевезён в Воронеж) и, конечно, один из самых выразительных монументов – «Воин-освободитель» в Берлине работы Евгения Вучетича. Большим событием тех лет было и возвращение признанного классика, скульптора Сергея Конёнкова, после более чем двадцатилетнего пребывания за границей.

Смерть Сталина и начавшаяся оттепель привела к заметной активизации культурной жизни Советского Союза. Деятели искусства стремились отойти от утвердившейся в предыдущие годы парадности, помпезности, приукрашивания действительности. Художники, особенно молодые, хотели интерпретировать реальность на холсте, давать возможность зрителю самостоятельно переживать искусство, а не предоставлять на всеобщее обозрение художественное повествование о событии. Эпоха 1950-х – это время активных творческих поисков, приход в художественную мысль гражданственной тематики, призыва серьёзно относиться к жизни и одновременно наплыва чувственности и романтизма. Динамичную эпоху запечатлели в своих картинах представители течения, получившего название «суровый стиль». В некотором роде это возвращение к досталинским истокам, значительно обогащённое. Потом искусствоведы даже назовут эту эпоху «советской Реформацией». Любимая тема этих живописцев – современники, их свершения, энергия, интеллект и воля того времени.

Среди наиболее известных представителей сурового стиля - Иззат Клычев, Таир Салахов, Виктор Иванов, Андрей Васнецов, Гелий Коржев, Пётр Оссовский, Игорь Обросов, Николай Андронов, Павел Никонов.

Массовое жилищное строительство, затеянное Н. С. Хрущёвым, привело к небывалому спросу на такой вид графики, как эстамп, считавшийся одним из лучших украшений квартиры. А гравюры и офорты Гурия Захарова, Андрея Ушина, Иллариона Голицына и других графиков тех лет – одни из лучших работ в этом жанре за всю отечественную историю.

Значительное развитие получила станковая и монументальная скульптура, причём, что касается последней, всё более важным становился окружающий ландшафт. Настоящими мастерами проявили себя Татьяна Соколова, Даниэль Митлянский, Эрнст Неизвестный, Алла Пологова, Дмитрий Шаховской, Юрий Чернов, Олег Комов. Эпоха «оттепели» осталась жить в знаменитых монументах: памятнике Владимиру Маяковскому в Москве работы Александра Кибельникова и памятнике Александру Пушкину в Ленинграде авторства Михаила Аникушина. Монументальная скульптура была востребована и впоследствии. Шедевры позднего социализма – это «Родина-мать» в Волгограде, «Тыл – фронту» в Магнитогорске, монумент «Дружба навеки» в Москве.

В целом, первое послесталинское десятилетие было временем бурного развития изобразительного искусства в СССР. Однако в 1962 году произошёл большой скандал. На выставке к 30-летию Московского отделения Союза художников СССР среди прочих были представлены работы авангардистов студии «Новая реальность» – Элия Белютина, Тамары Тер-Гевондян, Люциана Грибкова и ряда других. Выставку посетил сам Никита Хрущёв с ещё несколькими высокопоставленными лицами. Авангардные произведения вызвали у него ярость, и эмоциональный лидер государства в запале наговорил художникам немало резких слов. Уже на следующий день идеологические органы занялись искоренением абстракционизма и формализма в искусстве. Однако время было уже не сталинское – никого не стали сажать или высылать, но экспонирование на выставках работ попавших в опалу художников какое-то время проходило с трудом.

Тем не менее последствия начавшейся кампании снова резко размежевали искусство на официальное, державшееся в рамках социалистического реализма, и неофициальное, авангардное. Попытки ужесточить цензуру привели лишь ко всё большему развитию чуждого официозу творчества. Большой скандал в западной прессе вызвала так называемая «Бульдозерная выставка» 1974 года, когда самовольно организованная без согласования с властями экспозиция была разогнана с применением дорожной техники. После этих событий власть стала иногда разрешать экспонирование таких художников, хотя вплоть до самой перестройки почти их не признавала. С ужесточением в конце 1970-х ограничений в отношении свободы творчества немалая часть «подпольных» художников была вынуждена эмигрировать. Многие из них, когда представилась возможность, вернулись и продолжили работать уже в постсоветской России. Имена Григория Брускина, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Эдуарда Штейнберга и многих других вошли в историю отечественной художественной мысли так же, как и отмеченные наградами официальные художники тех лет.

В 1970-1980-е на художественном небосклоне восходят новые звёзды – Татьяна Назаренко, Ольга Булгакова, Наталья Нестерова, Александр Шилов, Илья Глазунов, Александр Ситников. Многие из них иначе, чем предшественники, понимали выразительные средства, композицию, колорит, ритмический строй полотен, всё больше прибегали к языку символизма. Для многих из них был характерен определённый романтизм, в своих картинах они как бы размышляли об истории и современности, традициях и религии, красоте окружающего мира. Эти живописцы ещё два десятилетия после распада СССР определяли художественную жизнь нашей страны, а сегодня их дело продолжают уже их ученики. Преемственность поколений продолжается, неразрывной нитью связывая опыт предшественников с мыслью и творчеством наших современников...

Обложка: Картина «Отдохнули». Леонид Кабачек. 1950 год. Источник: https://www.stydiai.ru