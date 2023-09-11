История государственной символики России Государственная символика – неотъемлемая часть любой независимой страны. Герб, гимн и флаг выражают идею суверенитета и несут глубокий культурный смысл. Символы сплачивают народ, превращают его в политическую нацию. Изучение государственных символов Российской Федерации позволяет глубже понять историю, раскрывает язык знаков, эволюцию идей и ценностей. На чтение: 3 минуты

Государственная символика – неотъемлемая часть любой независимой страны. Герб, гимн и флаг выражают идею суверенитета и несут глубокий культурный смысл. Символы сплачивают народ, превращают его в политическую нацию. Изучение государственных символов Российской Федерации позволяет глубже понять историю, раскрывает язык знаков, эволюцию идей и ценностей.

Основные государственные символы

Триада государственных символов – герб, гимн и флаг – сложились как важнейшие признаки государства в эпоху Нового времени, хотя по отдельности они были известны с древнейших времён. Функции государственных символов – визуализация власти, определение принадлежности территории и правительственных полномочий. Гербы изображены на государственных бланках, купюрах, печатях и гарантируют ответственность государства. Гимны звучат во время национальных торжеств, спортивных соревнований, международных встреч и отражают историю и традиции государства, его героическое прошлое. Они передают дух народа через дух музыки. Флаг сосредотачивает в себе цветовую символику, где каждый цвет, как правило, несёт смысловую нагрузку, политический посыл и культурное наследие.

В государственных символах сконцентрированы события прошлого и надежды будущего, они вызывают гордость и отвращение, из-за флага, гимна и герба нередко ломаются копья, бушуют страсти, под сенью знамён люди идут на смерть, под звуки гимна выражают свой патриотизм. История российских государственных символов имеет длительную, сложную и увлекательную историю.

История Российского герба

В Древней Руси главным символом, претендующим на роль герба, являлся знак Рюриковичей, ныне известный как «трезубец». Родившийся как тавро – знак княжеской собственности – символ Рюриковичей постепенно стал ассоциироваться с династией и тогдашним государством. Некоторые исследователи, опираясь на литературные памятники, считают трезубец «пикирующим соколом», другие – тамгой тюркского (хазарского) происхождения. Знак Рюриковичей лёг в основу современного герба Украины.

В XII–XV вв. на княжеских печатях чаще всего изображался конный воин с копьём или соколом, обычно ассоциирующийся со Святым Георгием. В Средневековье на христианском Западе развилась целая геральдическая система, из которой вышла идея государственного герба. Возвышение Московского царства при Иване III поставило вопрос о великой преемственности.

Зарождалась концепция «Москвы – Третьего Рима», где России отводилось место наследника Римской и Византийской империй. От последней, после женитьбы Ивана III на Софье Палеолог, Москва заимствовала двуглавого орла. Изображение двуглавой птицы (не обязательно орла) известно в различных культурах с древности – на Ближнем Востоке, в Сибири и даже в Центральной Америке, но Россия приняла его от династии последних византийских императоров, и тем самым «закрепила» преемство.

Постепенно государственный герб обрастал всевозможными подробностями и к царствованию Александра III включал в себя полтора десятка других гербов – шести царств, нескольких княжеств и областей. После Февральской революции 1917 года орёл лишился монархических атрибутов и воинственного вида, а 10 июля 1918 года его сменил герб РСФСР. Только после распада Советского Союза двуглавый орёл вернулся в несколько изменённом виде.

История Советского герба

Появление на карте мира первого социалистического государства потребовало полной смены государственной символики. Советский герб утвердили 6 июля 1923 года. Он включал в себя все главные символы нового строя – красную звезду, серп и молот, красную ленту, девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Серп и молот, наложенные на земной шар, означали победу мировой революции, которая, как тогда верилось, не за горами. Восходящее солнце говорило о рождении нового мира и приближении светлого будущего. Колосья символизировали мирный труд и процветание, каждая лента, обвивающая снопы колосьев – какую-либо союзную республику. По образцу советского государственного герба составлялись и гербы республик.

Военная эпоха, достижения в науке и спорте закрепили за советским гербом статус одного из самых известных символов XX века. Герб стал плодом коллективного творчества нескольких человек. На первом этапе семь художников Гознака предоставили свои проекты. Затем на основе предоставленных работ художник В.Н. Адрианов составил общую композицию, а И.И. Дубасов выполнил окончательный рисунок. К лету 1923 года герб принял окончательную форму: дальнейшие его преобразования касались лишь изменения числа лент на колосьях по числу союзных республик. После распада СССР его герб разрешено использовать только в культурных и просветительских целях.

История Российского гимна

Сложная и запутанная история Российского государства отразилась и на её гимне. Первый официальный отечественный гимн возник при императоре Николае I в 1833 году. Однако ещё до его появления на торжественных мероприятиях высшего уровня регулярно звучали песни «Гром победы, раздавайся» на слова Г.Р. Державина и «Коль славен наш Господь в Сионе» на слова М.М. Хераскова, которые воспринимались многими как национальные русские гимны.

Знаменитое «Боже, царя храни!» на музыку А.Ф. Львова и слова В.А. Жуковского оставалось государственным гимном Российской империи с 1833 года вплоть до её падения, и в краткой и запоминающейся форме выражало идею священной монархии. После 1917 года альтернативой царскому гимну стал Преображенский марш, широко распространённый в армии с петровских времён. В Гражданскую войну марш преображенцев стал гимном Добровольческой армии.

Другой песней, претендовавшей на статус государственного гимна в 1917 году, стала «Рабочая Марсельеза» («Отречёмся от старого мира») на слова П.Л. Лаврова. Кроме того, поэт К.Д. Бальмонт и композитор А.Т. Гречанинов создали «Гимн Свободной России», не принятый, Временным правительством.

В ноябре 1990 года Верховный Совет РСФСР утвердил в качестве гимна «Патриотическую песню» М.И. Глинки, которая после распада СССР стала официальным гимном Российской федерации. Слов для него не было вплоть до 1999 года, но в связи с возвращением в 2000 году советского гимна они так никогда и не использовались. С 7 марта 2001 года в России звучит «Россия – священная наша держава» – переработка советского образца.

История Советского гимна

Первым советским гимном стал «Интернационал». Его истоки восходят к последним дням Парижской коммуны 1871 года. После написания в 1888 году оригинальной музыки Пьером Дегейтером «Интернационал» получил большую популярность в социал-демократических кругах. После появления в 1902 году русского текста, сочинённого А.Я. Коцем, песня стала неофициальным партийным гимном РСДРП. В 1918 году «Интернационал» утвердили в качестве гимна РСФСР, а в 1922 году – гимном СССР.

15 марта 1944 года «Интернационал» заменил «Союз нерушимый», музыку к которому написал А.В. Александров, слова – С.В. Михалков и Г.А. Эль-Регистан. После XX съезда КПСС в связи с упоминанием в тексте имени Сталина гимн превратился в мелодию без слов, и только в 1977 году появилась вторая редакция гимна, из которого изъяли имя «вождя народов», а также изменили некоторые строки. Под величественную музыку «Славься, Отечество, наше свободное» огромная страна вставала и засыпала вплоть до 25 декабря 1991 года.

История Российского флага

Изначально русские полки выходили в поле против неприятеля с хоругвями с изображениями ликов Спасителя, Богоматери и святых. Так, Иван Грозный брал Казань под знамёнами Всемилостивого Спаса, а народное ополчение Минина и Пожарского освобождало Москву под стягами Господа Вседержителя и Иисуса Навина.

Слово «флаг» вошло в русский обиход при Петре I. Именно великий реформатор в 1693 году впервые ввёл в качестве национальных русских цветов флага белый, синий и красный. Под ними прибыло в Голландию Великое посольство в 1697 году. При Петре триколор иногда увенчивали двуглавым орлом или прорезали Андреевским крестом. Однако, по некоторым сведениям, заслуживающим внимания, бело-сине-красное знамя существовало ещё во времена царя Алексея Михайловича.

Как бы то ни было, триколор развевался на кораблях русского торгового флота, и поэтому во всем мире признавался национальным флагом России. При этом тот же Пётр I использовал в качестве личного штандарта черные, жёлтые и белые цвета. Эти цвета считались не национальными, а императорскими, но при сильном монархическом начале часто ассоциировались с флагом государства. Поэтому в середине XIX столетия при масштабной реформе российской геральдики встал вопрос: какое из трёхцветных сочетаний – бело-сине-красное или черно-жёлто-белое – считать российским.

В 1858 году Александр II утвердил черно-жёлто-белый вариант, но в 1896 году Николай II постановил признать бело-сине-красный. С конца 1980-х гг. появившиеся в России монархические и националистические движения объявили черно-жёлто-белые цвета «истинными», но Российская Федерация выбрала в качестве национального флага тот, что существовал в конце империи.

История советского флага

После победы большевиков государственный флаг, подобно остальным символам, подвергся кардинальному пересмотру. За основу взяли красный цвет как символ борьбы. В правом левом углу располагалась пятиконечная звезда, сразу под ним – серп и молот. Этот вариант официально утвердили 18 апреля 1924 года и взяли за основу при утверждении флагов союзных республик.

Советский флаг стал не только символом борьбы за коммунистические идеи, но, особенно после Победы 1945 года и космического полёта 1961 года – и символом триумфа Советского Союза. Поэтому до сих пор у многих людей оно вызывает гордость и ностальгию – как напоминание о славных страницах недавнего прошлого.

Обложка: Государственный флаг Российской Федерации образца 1993 года. Источник: https://mos.ru